La Laguna Tenerife, frente al Girona sin descanso y casi sin margen de error

Sin descanso y casi sin margen de error. Este inicio de abril no da tregua para La Laguna Tenerife. El equipo aurinegro, que cedió el pasado fin de semana en la pista del Hiopos Lleida, viajó desde Cataluña hasta Turquía para enfrentarse al Galatasaray y afronta hoy sábado (19:00) un nuevo compromiso liguero. El Girona pondrá a prueba el intento de reacción canarista tras sendas derrotas en los últimos dos enfrentamientos, ambos en finales apretados.

El desgaste físico y anímico amenaza así la resistencia de un Canarias ahora centrado en arreglar sus últimos dos tropiezos con otras tantas alegrías. Porque el billete a la Final Four de Badalona pasa por vencer el miércoles al Galatasaray en el tercer y definitivo partido, mientras que doblegar ahora al Girona garantizaría para los insulares mantenerse en la zona de playoff con independencia de lo que suceda en el resto de partidos de la jornada. La Laguna Tenerife ocupa el séptimo cajón de clasificación, pero maneja el mismo número de victorias que el Unicaja de Málaga, octavo, y el Bilbao Basket, noveno. El fin de semana pasado fue redondo para los bilbaínos, que vencieron a Unicaja y aprovecharon el traspié de los insulares.

Previa Canarias-Girona / ED

Pendientes de Unicaja y Bilbao

Desde el punto de vista de los intereses canaristas, eso sí, merecen ser tenidos en cuenta dos detalles: el primero, que el Bilbao Basket tiene peor balance porque ha jugado un partido más y, segundo, que los vascos visitan esta jornada al Barcelona (mañana, 16:00). También mañana domingo, aunque a mediodía (11:30), el Unicaja recibe al poderoso Valencia Basket. Hacer cuentas antes de tiempo es una tentación peligrosa, pero también inevitable. El fin de semana se antoja como propicio para el combinado canarista.

¿El escenario idóneo? Un triunfo contra el Girona que cortaría el mal parcial reciente de dos derrotas entre Liga y Champions y, de paso, permitiría a los de Vidorreta llegar al partido contra el Galatasaray con el ánimo reforzado. Si además perdiesen Unicaja y Bilbao...

Centrado en su camino, Vidorreta cuenta con una plantilla algo fatigada, pero completamente sana. Tendrá el técnico que volver a hacer un descarte que en las últimas semanas ha solido ser Van Beck. Cierto es que el estadounidense se vistió de corto en Lleida, pero lo hizo por la baja de Shermadini, ausente por una lumbalgia de la que ya está recuperado.

El Girona, con dos bajas y una duda

Moncho Fernández, por su parte, lidia con las bajas de Maxi Fjellerup (esta de larga duración) y Juan Fernández, que sufre una inflamación en la rodilla. Nikola Maric, mientras, es duda por una molestia en la espalda que, según desveló ayer el técnico del cuadro catalán, le han impedido entrenar con normalidad durante la semana.

En el Girona, tercer equipo con mejor promedio de rebotes por partido de la Liga y segundo con más asistencias, destaca la aportación ofensiva de Pep Busquets, Otis Livingston y Martinas Geben. Todos promedian más de diez puntos por partido, a los que Livingston suma más de cinco asistencias y el pívot lituano Geben casi seis rebotes.

El Santiago Martín, clave

Con dos duelos de fundamental importancia a la vista –más el del miércoles–, La Laguna Tenerife se aferra al empuje del Santiago Martín como potencial factor diferencial a su favor. Apenas un puñado de entradas siguen a la venta para el duelo contra el Girona a la vez que se mantiene activo el plazo preferencial para abonados de cara al partido del miércoles. Los aficionados que cuentan con un pase de temporada accederán previo pago de 5 euros.

El Girona no lo pondrá sencillo. El cuadro catalán busca su triunfo número 13 del curso, igualando así su mejor registro absoluto, el de la 23/24, pero ahora a falta de nueve partidos.