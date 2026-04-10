EL DÍA sortea entradas para el decisivo La Laguna Tenerife–Galatasaray en el Santiago Martín

El Pabellón Santiago Martín se prepara para una de las grandes noches de la temporada con la disputa del tercer y definitivo partido de cuartos de final de la Basketball Champions League entre el La Laguna Tenerife y el Galatasaray. Con motivo de esta cita clave, EL DÍA ofrece a sus lectores la oportunidad de vivir el encuentro en directo gracias al sorteo de cinco entradas dobles.

El conjunto aurinegro buscará el pase a la Final Four el próximo miércoles 15 de abril de 2026, a partir de las 20:00 horas, en un duelo que decidirá la eliminatoria tras el empate entre ambos equipos. La expectación es máxima en la isla ante un choque que reunirá todos los ingredientes de una gran cita europea.

El partido definitivo se celebrará en la isla

Los precedentes más recientes reflejan la enorme igualdad entre ambos conjuntos. En el primer partido de la serie, disputado en Tenerife, el La Laguna se impuso por un ajustado 84-83 en un encuentro que se resolvió en los instantes finales. Por su parte, el segundo duelo cayó del lado turco por 64-62 en Estambul, forzando así el tercer y definitivo enfrentamiento que se celebrará en la isla. Estos resultados confirman lo equilibrada que está siendo una eliminatoria en la que cualquier detalle puede marcar la diferencia.

Se espera un ambiente espectacular en el Santiago Martín, donde la afición volverá a desempeñar un papel fundamental. La intensidad, el ritmo de juego y la presión defensiva marcarán un partido en el que el apoyo desde la grada puede resultar decisivo para impulsar al equipo tinerfeño hacia una nueva fase final europea.

Con iniciativas como este sorteo, EL DÍA continúa acercando el deporte de élite a sus lectores, ofreciéndoles la posibilidad de formar parte de una noche que puede ser histórica para el baloncesto canario. En la sección CB Canarias hemos contado esta temporada cómo los aurinegros han convertido el Santiago Martín en un auténtico fortín europeo, con noches mágicas que ya forman parte de la memoria colectiva del baloncesto tinerfeño.

Una oportunidad única para vivir el baloncesto en vivo

Asistir a un partido de estas características supone una experiencia inolvidable para cualquier aficionado. Los ganadores del sorteo podrán disfrutar de:

✅ Una entrada doble para asistir al encuentro con un acompañante.

✅ El ambiente del Santiago Martín en una cita decisiva.

✅ Un duelo de máximo nivel con un billete a la Final Four en juego.

Detalles del encuentro

🗓️ Fecha: Miércoles, 15 de abril de 2026

🕜 Hora: 20:00 h

📍 Lugar: Pabellón Santiago Martín

¿Cómo participar en el sorteo?

Participar es muy sencillo:

Regístrate a través del formulario habilitado. Completa correctamente tus datos. ¡Y listo! Entrarás automáticamente en el sorteo de una de las cinco entradas dobles.

Así de fácil. Sin triples imposibles desde medio campo. 💛

¿Cuándo se conocerán los ganadores?

Al mediodía del mismo miércoles 15 de abril, realizaremos el sorteo y contactaremos directamente con las personas ganadoras. Por eso es fundamental que tus datos de contacto estén actualizados (teléfono móvil y email) para que podamos localizarte de inmediato en caso de que seas uno de los afortunados.

Puedes actualizarlos desde 'Mi cuenta' en tu perfil. ¡Solo tardarás unos minutos!