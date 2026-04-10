El Girona, garantía de éxito para La Laguna Tenerife

Siete de siete. La Laguna Tenerife gana siempre que juega contra el Girona. Desde el ascenso a la Liga Endesa del cuadro catalán (su primer curso fue la 22/23), siete han sido los enfrentamientos entre aurinegros y gerundenses. Todos en la fase regular de la Liga Endesa y todos con idéntico desenlace: triunfo canarista.

El primero de los duelos entre el Canarias y el Girona se remonta al 1 de octubre de 2023. Aquella contienda, la primera de la temporada en casa, se saldó con un resultado de 76-67 a favor de los insulares, que encontraron en Sasu Salin (14 puntos y 10 de valoración) y Bruno Fitipaldo (7/15 y 4 asistencias) a sus dos mejores hombres. El protagonista, no obstante, fue Marc Gasol. Esa misma campaña, fue Gio Shermadini quien sobresalió en la cita de la segunda vuelta (72-88 para los de Vidorreta). El georgiano sumó 16 puntos y alcanzó los 27 créditos de valoración. También aportó Fran Guerra (11/16) en un triunfo comandado por los interiores visitantes.

Sastre y Cook, protagonistas inesperados

Ya en la 23/24, el asalto canarista al recinto gerundense lo dirigió una figura inesperada: los 13 puntos y 17 de valoración de Joan Sastre fueron fundamentales para el 66-79. Unos meses después, y ya en la Isla fue Elgin Cook quien llevó la batuta hasta el 74-60 final. El estadounidense anotó 17 puntos y firmó un excelente 20 de valoración (su mejor registro como aurinegro en esta faceta) en la victoria por 74-60. Marcelinho Huertas aportó tres unidades más (20), aunque se quedó en 12 de nota.

Más cercanos en el tiempo son los dos cara a cara de la pasada 24/25. Los dos, por supuesto, con final feliz para La Laguna Tenerife. Del 100-80 en el Santiago Martín en enero al 84-93 en Cataluña a principios de mayo. En la Isla fue sobresaliente la actuación de Shermadini (24 puntos y 34 de nota) en una tarde en la que Fran Guerra (13) y Fitipaldo (10) cuajaron también dobles dígitos en anotación en una cita marcada por el regreso a la pista de Jaime Fernández tras una grave lesión de rodilla. En Girona, con 66-66 al término del tercer parcial, un arrollador último cuarto con 25 puntos declinó la balanza para los aurinegros en un recital colectivo: hasta seis jugadores pasaron de la decena en puntos y valoración. Fueron Gio, Doornekamp, Fitipaldo, Marcelinho, Jaime Fernández y Scrubb.

Jaime Fernández, emocionado en su regreso a tras lesión a principios de 2025. / María Pisaca

El día de Van Beck

El 7-0 lo puso el Canarias el 20 de diciembre, cuando clavó la bandera aurinegra en Fontajau por cuarta vez. El 89-96 encontró en Wesley Van Beck a su actor principal. Hizo méritos el de Houston para llevarse el Óscar al mejor tirador: 8/9 en tiros de tres (un descomunal 89%), 27 puntos otros tantos de nota en una de sus mejores actuaciones con la camiseta de La Laguna Tenerife. Contra el Burgos, en febrero, su registro fue de 29/27.

Un partido "superimportante"

«Es un partido superimportante para nosotros», asegura Fran Guerra. El interior de La Laguna Tenerife destaca del Girona «que compite cada partido», además de contar con jugadores «buenos» y de «talento». «Nosotros tenemos que hacer nuestro juego a la hora de defender y atacar para poder ganar. En casa tenemos que saber llevar el rimo del partido porque ellos van a querer correr mucho. Será un partido dinámico y tenemos que estar preparados», augura el grancanario.

Guerra, asimismo, advierte de lo largo («bastante») que ha sido el viaje de regreso de Turquía, previo paso por Lleida. Por suerte, «el equipo está bien físicamente, que es lo importante».

"El mejor equipo ofensivo de la Liga"

"La Laguna Tenerife es el mejor equipo ofensivo de la Liga", según ha asegurado Moncho Fernández, entrenador del Girona. Cuestionado por la entidad aurinegra y el 0-7 en el careo hasta la fecha, el técnico gallego respondió que «siempre es una motivación» enfrentarse al cuadro canarista.

"Es uno de los rivales a los que no hemos sido capaces de ganar estos cuatro años. Sabemos que complicado porque es el mejor equipo ofensivo de la Liga. Y no es una opinión, es un hecho. Es un equipo con muchas armas y ahora con la incorporación de Patty Mills: Marcelinho, Fitipaldo, Shermadini, Doornekamp, Abromaitis... es un equipo que juega de memoria", destacó el técnico con cierta resignación. Así, su equipo precisará de "un esfuerzo muy grande en el aspecto defensivo y en el rebote". "Si no somos capaces de anotar mucho será muy complicado porque el Canarias te somete a una presión ofensiva muy grande".

Del mismo modo, Fernández recordó el choque de la primera vuelta en el que el Girona acabó cediendo pese a cuajar una buena actuación. "Repasando el partido de la primera vuelta, hicimos un partido magnífico. Lo perdimos, pero jugamos realmente bien. Los triples de Van Beck fueron claves, igual que la aportación de Marcelinho o Fitipaldo. Cuando haces un partido así, lo normal es ganarlo. Espero llegar al final esta vez en un escenario parecido, pero acabar ganando", deseó.