El CB Canarias repite pesadilla ante el Galatasaray: el triple vuelve a ser su talón de Aquiles en Estambul

Parecía que el CB Canarias atravesaba, al menos en la Liga Endesa, uno de los momentos más dulces de la temporada en lo que a acierto desde el perímetro se trataba. Tres jornadas en la ACB anotando 15 triples por encuentro y con porcentajes que rozan el 45 por ciento de acierto. Argumento para hacer temer a cualquier rival.

Sin embargo, esa buena puntería parece haberle dado la espalda al CB Canarias en sus últimos compromisos de la Basketball Champions League. Esa falta de precisión arrancó en la visita al Trieste, en un duelo ya sin nada en juego pero en el que los de Txus Vidorreta se quedaron en un 9/32, lo que supuso poco más de un 28 por ciento de conversión. La tendencia no solo se ha repetido sino que además se ha empeorado contra el Galatasaray, un equipo ante el que ya se estrelló el pasado curso desde el arco.

Huertas trata de lanzar a canasta en el partido del miércoles. / BCL

En el primer partido de la eliminatoria La Laguna Tenerife ya se quedó en un discreto 6/19 (31,5%), prestaciones que casi le acaban costando el triunfo (83-82). Básicamente porque el cuadro aurinegro erró sus cuatro últimos lanzamientos, entre ellos uno de Fitipaldo que le hubiera permitido matar el encuentro a medio minuto de la conclusión.

El miércoles el déficit fue mayor

Pero este miércoles el déficit desde el arco fue todavía mayor para el equipo de Txus Vidorreta. En un partido de enorme igualdad y resuelto finalmente por un suspiro (64-62), el Canarias pagó su paupérrimo 5/24 desde el 6,75%. Apenas un 20,83% de producción. Su peor registro en BCL del presente ejercicio. Una hoja de servicios aún más deficiente en la primera parte, toda vez que al descanso llegaron los isleños con un 2/13.

En la segunda mitad los aurinegros le dieron la vuelta al calcetín y trataron de buscar algo más la producción de sus interiores. Aún así, los aciertos de Doornekamp y Mills (3/9 en esos minutos) abrieron a los canaristas la puerta de la victoria... hasta una nueva reincidencia. Y es que con el partido con 61-58 Mills erró el lanzamiento del empate, y algo después, ya dentro del último minuto, Thomas Scrubb tampoco acertó con ninguno de sus dos triples liberados. Solo con uno de ellos seguramente el Canarias estaría ya en la Final Four.

Episodio previo en la Final Four 2025

Pero este divorcio con el aro desde el perímetro no es nuevo en el CB Canarias en sus duelos con el Galatasaray. Y es que hace menos de un año, en la semifinal de Atenas, la escuadra aurinegra firmó otro doloroso borrón. Aquel día los de Vidorreta entraron en barrena tras verse 15 arriba (25-40). Deficiencia manifiesta cerca del aro en labores defensivas, pero sobre todo por su cruzada desde el perímetro en ataque.

El CB Canarias llegó a firmar una serie de 2/20 con 13 errores consecutivos y un total de 21 minutos sin saber lo que era convertir tres puntos de una tacada. En total, 6/29 en triples, un 20,7% de efectividad. Uno de los argumentos que alejaron a los isleños de una nueva final. En total, en esta trilogía a lo largo de apenas 11 meses, los números de La Laguna Tenerife desde el arco contra el Galata son tremebundos: 23,61% tras haber convertido solo 17 de sus 72 intentos.

Todo lo contrario que el propio Galatasaray. El equipo de Estambul ya fue efectivo en la Final Four de Atenas (6/13) y se ha movido incluso por encima de unos ya de por sí notables números que le han llevado a ser el tercer conjunto (37,7%) más efectivo de la BCL 25/26: 12/32 en el Santiago Martín y 9/22 este miércoles. En total: 21/54 para un 38,89%.

Nada que ver con lo de 2020

Lo más paradójico de este errático bombardeo aurinegro sobre el Galatasaray es que en los dos duelos anteriores entre ambos, celebrados a finales de 2020, el CB Canarias firmó sendas sobresalientes actuaciones desde el arco. Primero un 13/29 en el Santiago Martín, y ya que en el choque de la segunda vuelta, el calificativo se elevó a master class gracias a su 19/30. Puesta en escena soberbia con varios protagonistas: Sasu Salin (8/11), Spencer Butterfield (5/5), Emir Sulejmanovic (1/1), Tyler Cavanaugh (1/1) y Danilo Brnovic (1/1). Entre los cinco, 16/19.

En Liga Endesa, por su parte, y pese a ser el equipo más certero desde el arco después de 25 jornadas (39,8%), el Canarias también ha dejado hasta la fecha varios borrones. Dos por encima del resto: uno, el de su primera derrota del curso con su 5/25 en Vitoria frente al Baskonia; y un segundo algo más reciente contra el Gran Canaria, que se llevó el triunfo en el derbi regional (70-71) tras un 5/27 de los de Txus Vidorreta.

Con Van Beck y Giedraitis descartados

Lo más chocante de estos deficientes números del Canarias en la serie de cuartos es que Txus Vidorreta no ha contado -en gran medida por las restricciones de los cupos- con dos de sus principales amenazas desde el arco. Por un lado Wes Van Beck, que en ACB presenta el mejor porcentaje de acierto en triples (más del 55%); y por otro, Rokas Giedraitis.

Para dar cabida a alguno de ellos el técnico vasco tendría que elegir entre taparse la cabeza o los pies en una manta que está demostrando ser algo corta. Si Van Beck entra en la rotación debe prescindir el Canarias de un manejador. Por rendimiento todo apuntaría a Bruno Fitipaldo, pero sin él los aurinegros perderían a la muleta de Marce Huertas en la dirección cuando más aprietan los rivales, a la vez de quedarse sin uno de los más fiables defensores del backcourt.

Con el lituano, por su parte, La Laguna Tenerife recuperaría a otro de sus más fiables lanzadores (40,5% en ACB y 36,4% en BCL)... Sin embargo, las prestaciones defensivas de Rokas -al menos en el uno contra uno- se antojan muy inferiores a las que viene mostrando Thomas Scrubb, el otro tres puro del equipo, y uno de los más completos, a ambos lados de la cancha, en estas últimas semanas.

La anotación más baja en dos años

Ese pobre registro de 5/24 en triples del miércoles fue la principal causa de que el CB Canarias se quedara en Estambul en solo 62 puntos. Se trata de la peor anotación aurinegra en BCL en más de dos años. Para dar con un guarismo más bajo hay que remontarse hasta el 7 de febrero de 2024, cuando el conjunto lagunero cayó en su visita al Hapoel Jerusalem por 85-61.

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Para el próximo miércoles, en el Santiago Martín, La Laguna Tenerife ya no puede permitirse ni una anotación tan baja ni tampoco unas prestaciones tan deficientes desde el perímetro. La presencia en la Final Four de Badalona está en juego para los de Vidorreta.