Estambul, puerta de acceso de La Laguna Tenerife en la Final Four

La Laguna Tenerife está a un triunfo de clasificarse por séptima vez a una Final Four de la Champions League. Sería su quinta presencia seguida en una fase tan avanzada de una competición que ya conquistó dos veces, en 2017 y 2022, y que cumple su décima edición.

Si gana este miércoles (18:00, Teledeporte) en el Sinan Erden Dome de Estambul, tendrá una plaza segura en la cita en el Olímpico de Badalona, del 5 al 7 de mayo. Si no, tendrá una oportunidad más, la del último duelo de la serie al mejor de tres encuentros que le enfrenta al Galatasaray. Sería el 15 de abril en el Santiago Martín. Visto así, parece una tarea más o menos llevadera. Pero delante estará un equipo que apagó por completo las aspiraciones de éxito del Canarias en la Champions League del curso pasado –triunfo de los turcos en las semifinales de Atenas– y que exigió al máximo a los aurinegros en el primer enfrentamiento de este pulso de cuartos. Tanto, que dispuso de un lanzamiento a canasta para vencer en la Hamburguesa el pasado miércoles. Lo que parecía que iba a ser una victoria holgada de los tinerfeños –llegaron a contar con una ventaja de 17 puntos–, terminó en un ajustadísimo 84-83. Pero lo que valía era ganar, fuera como fuera, para llevar la iniciativa y no perder el factor cancha. La presión la soportará ahora un Galatasaray que está obligado a no fallar. Uno de sus apoyos, pero solo para esta tarde, será el calor procedente de las gradas de un pabellón con capacidad para unos 15.500 espectadores.

La duda de Shermadini

La Laguna Tenerife llegó a la capital turca procedente de Lérida, donde perdió (103-101) el domingo en la Liga Endesa. Fue un partido que no pudo jugar uno de sus pilares, Gio Shermadini. El georgiano acusó unas molestias en la zona lumbar y ni siquiera entró en la convocatoria. En principio, es la única duda en un equipo reactivado tras la llegada de Patty Mills, a pesar del reciente tropiezo en ACB.

En el rival, su entrenador, Gianmarco Pozzeco, ha estado pendiente de la evolución de Will Cummings, uno de sus jugadores con mejor cartel. El base sería uno de los fijos en el quinteto inicial, pero lleva sin competir desde finales de enero por una sarcoidosis. El estadounidense apurará para poder ayudar a sus compañeros.

En cualquier caso, el 'roster' turco se encargó de que no se notara tanto su ausencia en el Santiago Martín. Errick McCollum aportó 17 puntos, James Palmer (ocho rebotes y seis asistencias) y John Meeks anotaron 16 cada uno, Fred Gillespie llegó a 12... Por ahí podría aparecer el peligro para el Canarias.

Así están en sus Ligas

Son argumentos que ha empleado el Galatasaray para ser séptimo en la Superliga turca dentro de una clasificación de 16 clubes y con un balance de 15 victorias y 10 derrotas. Se trata de una situación que comparte con La Laguna Tenerife, que ha ganado y perdido el mismo número de partidos en la Liga Endesa y también es séptimo.

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El Galatasaray, que tiene su techo en la BCL en la final que se llevó el Unicaja el curso pasado, fue anfitrión del Canarias una vez en esta misma competición, en la fase de grupos de la 20/21. Vencieron los de Txus Vidorreta por 89-104. Con eso sería más que suficiente.