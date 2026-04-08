El CB Canarias cae ante el Galatasaray y se jugará el pase a la Final Four en el Santiago Martín

El CB Canarias se jugará a todo o nada, y en el Santiago Martín, su pase a la Final Four. Aunque vivió agarrado a sus notables prestaciones defensivas -dejó a su rival en 64 puntos- el cuadro lagunero firmó este miércoles un pobre encuentro en la parcela ofensiva para acabar cayendo ante el Galatasaray (64-62) en el segundo duelo de cuartos de final de la Basketball Champions League. Pese ir a remolque durante buena parte del choque (casi 33 minutos) y con desventajas que llegaron a ser de diez puntos (61-51) a menos de cinco minutos de la conclusión, los de Txus Vidorreta no se desconectaron y creyeron en la victoria hasta el final.

Sin embargo, en el momento de la verdad los aurinegros se vieron condenados por dos de sus principales defectos este miércoles en Estambul. Por un lado, el mal día de Patty Mills, autor de nueve de sus 11 puntos en el cuarto final, pero 1/7 desde el 6,75, y un control de la bola deficiente en el ataque final; y por el otro, la aciaga tarde en triple, con solo cinco aciertos de 24 intentos. Errores, entre ellos los dos de Scrubb en el minuto final del encuentro, que acabaron conduciendo a los de Txus Vidorreta a la derrota. La aportación interior, pero intermitente, de Gio Shermadini (12 puntos) y Tim Abromaitis (nueve tantos y diez rebotes); o los nueve puntos y diez asistencias de Marcelinho Huertas no fueron suficientes para enmendar ese negado día desde el arco.

La canasta de Huertas, un espejismo

La primera canasta de Huertas en su clásica resolución del 2x2 fue un mero espejismo para un Canarias al que le vieron demasiadas y evidentes costuras. Detrás, sin la solidez necesaria y recibiendo varias canastas debajo del aro, ya fuera con su rival posteando o siendo vertical. Y delante, porque su ausencia de fluidez le llevó a numerosos tiros forzados y al borde de la posesión. Se explican así los ocho errores seguidos en el lanzamiento.

Combinación letal que derivó en un 11-2 global tras poco más de medio acto, marcador que obligó a Txus Vidorreta a pedir un obligado tiempo muerto. Un minuto que, pese a no tener respuesta inmediata en el bando aurinegro, sí sirvió para que el conjunto lagunero empezara a carburar. De nuevo de la mano de Marcelinho, capaz de anotar de tres, de taponar y asistir. De esta manera el Canarias devolvió el 11-0 encajado previamente (11-13).

La chispa de Jaime Fernández

Un par de deficientes acciones en los dos lados de la cancha impidieron que los isleños dieran continuidad a esa recuperación (14-13), pero con ya dentro del segundo cuarto la entrada en escena de Jaime Fernández dio un nuevo impulso a los aurinegros. El madrileño firmó primero dos penetraciones seguidas y más tarde un triple desde ocho metros para el 18-22. A estos buenos minutos delante (también con Tim Abromaitis sacando ventaja de su emparejamiento, en los cambios, con un pequeño debajo del aro) añadió el CB Canarias varias acciones defensivas de mucha garra.

Abromaitis y Guerra pelena por un balón con White. / BCL

Pero como en el episodio previo a los de Vidorreta les faltó algo más para dar continuidad a su buen momento. Los isleños empezaron a recibir desde el perímetro (triples de Tuncer y Robinson), se metieron en bonus con varias faltas al filo de la posesión e incluso innecesarias, erraron algunas acciones meridianamente claras bajo el aro (Shermadini y Sastre), y se mostraron erráticos a más no poder desde el arco (28-24).

Defensa y rebote para equilibrar los triples fallados

Con Mills (0/4) como protagonista principal de esa mala primera parte desde el 6,75 (2/13 al descanso), La Laguna Tenerife se estaba amparando en sus buenas prestaciones defensivas para agarrarse al encuentro. Tanto en el 1x1 (con Scrubb sobre Palmer, autor de dos puntos al intermedio) como a la hora de cerrar su rebote, hasta el punto de que el Galatasaray no gozó de ninguna segunda opción en los dos primeros periodos.

Prestaciones atrás más que destacadas que en cualquier otro encuentro le estarían dando al Canarias un sustancial renta. Sin embargo, el discreto día en el tiro (el 9/17 en lanzamientos de dos no compensaba el pobre acierto desde el arco) condenaba a los de Vidorreta a irse tres abajo al ecuador del choque: 30-27.

El Galatasaray pone la directa

Con Jaime errando dos penetraciones en el arranque del tercer acto, el que sí estuvo certero fue James Palmer, autor de dos triples seguidos (36-30). Mientras el cuadro local sí elevó el ritmo anotador, el Canarias mantuvo su cadencia de la primera parte, esta vez con Abromaitis como casi único faro ofensivo (38-34). Insuficiente cuando los isleños añadieron a su hoja de servicio un par de errores imperdonables: pérdida al contragolpe de Huertas o mate fallado por Fran Guerra.

Sumando apenas desde el tiro libre, un 3+1 de Meeks llevó a los turcos a los nueve de renta (45-36). Momento casi crítico porque el Canarias había perdido cierta solidez atrás (tres rebotes ofensivos de los locales) y delante solo tuvo a Shermadini, y llorando, como productor único. Incluso atacó varias veces el Galata para llevar a su renta por encima de la decena, aunque con mucho sufrimiento (y pese a su 1/4 en triples en este periodo) lograron los laguneros afrontar el último acto solo siete abajo.

Y apretó el Canarias, para opositar a la victoria, entre una canasta de Fernández y un par de técnicas al Galatasaray (49-44), pero de nuevo al equipo lagunero le faltó algo más. Erró Jaime para el -2 y anotó White a continuación el 52-44. Atacó con calma e inteligencia el cuadro isleño (52-49 tras triple de Doornekamp), aunque respondió el conjunto turco con tres libres y un posteo de Tuncer (57-49).

Querer y no poder que parecía definitivo

En medio de ese querer y no poder (57-51) La Laguna Tenerife pareció quedarse sin fuerzas para dar ese necesario paso al frente. Sastre concedió dos rebotes ofensivos, Huertas y Mills se llevaron sendos tapones de Yasar, y Palmer anotó al poste (61-51). Con menos de cinco minutos por delante la desventaja no solo no había decrecido, sino aumentado.

Ya casi a la desesperada el Canarias se puso en las manos de Mills, muy intenso atrás y autor delante de un triple (tras 0/5) y un robo para el 61-58. Incluso tuvo el australiano el tiro (tras robo en saque de fondo) para el empate a 61, pero en una decisión algo precipitada erró, algo que no hizo justo a continuación Meeks para el 64-58 que sí parecía casi definitivo (38').

Mills y Huertas, a medio camino

De nuevo Mills volvió a tirar del carro (dos canastas para el 64-62) y casi sin darse cuanta el CB Canarias se encontraba con la posibilidad de ganar después de otro par de buenas defensas. Sin embargo, Scrubb no acertó con un triple liberado (había errado otro segundos atrás), y en la acción final Marce Huertas no hizo una selección de tiro muy cómoda antes de una segunda opción forzada para Mills, aunque ya fuera de tiempo. El Santiago Martín dictará sentencia el próximo miércoles día 15.