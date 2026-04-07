¿Cómo le ha ido al Canarias en sus visitas a Turquía?

Al Canarias no le ha ido nada mal en sus visitas a Turquía, donde este miércoles tratará de sellar su pasaporte para la final a cuatro de la Basketball Champions League. Para ello tendrá que derrotar al Galatasaray. Si no, dispondrá de otra oportunidad en el Santiago Martín. El balance en este destino es de nueve victorias y solo tres derrotas, todas dentro de la misma competición continental y a partir de la 17/18.

En estos antecedentes se incluye un calco del duelo de hoy, pero en una fase más temprana de la temporada, un Galatasaray-Canarias disputado el 15 de diciembre de 2020 en el Sinan Erdem Dome de Estambul, sin público por las restricciones provocadas por la pandemia del coronavirus. El equipo entrenado por Txus Vidorreta ganó (89-104) y tuvo a Sasu Salin como jugador más destacado (34 puntos). Faltaron Aaron Doornekamp, por una lesión, y Marcelinho Huertas, por motivos particulares. Sí vivieron esa experiencia Gio Shermadini (16), Fran Guerra (7) y Bruno Fitipaldo (6). El resultado dejó resuelta la clasificación del equipo aurinegro para fase posterior a la liguilla de grupos.

Gaziantep, punto de partida

Por orden, esa fue la tercera vez del Canarias en Turquía. En las temporadas 17/18 y 19/20 ya se había medido con el Gaziantep a domicilio. En octubre de 2017, con Fotis Katsikaris a los mandos, el equipo isleño conquistó el Sahinbey Karatas Spor Salonu (74-87) con una actuación brillante de Tim Abromaitis (18 puntos). En enero de 2022 se repitió el pulso, y el desenlace también fue favorable a la escuadra lagunera (65-88), esta vez con Txus Vidorreta al frente y con un Giorgi Shermadini sobresaliente, autor de 20 puntos.

Y la cuarta se cortó la tendencia. En la edición de la BCL21/22, al Canarias le tocó viajar en dos ocasiones a Turquía, una para enfrentarse al Pinar Karsiyaka (88-80) y otra para jugar contra el Tofas Bursa (73-74) de camino a una final en la que levantó su segundo título de esta competición. El primer duelo formó parte de una play in al mejor de tres partidos para acceder al Round of 16, y el segundo, a un cruce de cuartos de final que los aurinegros sacaron adelante por la vía rápida, con un 2-0 (15 puntos de Marcelinho Huertas). De esta manera, el Canarias pudo pisar por primera vez los pabellones Mustafa Kemal Atatürk Karsiyaka y Tofas Spor Salonu.

Darussafaka amplía el mapa

Luego fue el Darussafaka el compañero de viaje, tanto en la campaña 22/23 (59-80) como en un curso 23/24 en el que las conexiones con Turquía se ampliaron con tres desplazamientos, añadiendo los de Karsiyaka y Tofas.

La primera presencia en la pista del Darussafaka, situada en Estambul, fue un paseo tinerfeño, un 59-80 en el Round of 16 para encender luego la velocidad de crucero. La siguiente no salió tan bien (88-84). Era la segunda jornada de una fase de grupos que el Canarias solventó sin grandes agobios. En esa temporada fue finalista pero no campeón. El Unicaja de Málaga se llevó el título en el duelo final.

En el trayecto hacia ese encuentro definitivo, el equipo tinerfeño se cruzó con el Karsiyaka (97-106) y el Tofas Bursa (90-81), en la apertura del Round of 16 y en la eliminatoria de cuartos de final, respectivamente. En la ciudad situada en Esmirna mandaron Shermadini y Kyle Guy, con 25 puntos cada uno, y en Bursa repitió el escolta estadounidense con 34.

En la campaña 24/25, la escuadra canarista siguió un trayecto conocido con rumbo a Esmirna, donde le esperó el Pinar Karsiyaka en el inicio de la fase de grupos (76-87, con 20 puntos de Fran Guerra). Y en marzo de 2025 descubrió un lugar nuevo de Turquía, el distrito de Aliaga, en concreto, el pabellón Belediyesi Enka Arena, donde se enfrentó al Petkim Sport en la quinta parada del Round of 16. Los tinerfeños se impusieron por 80-85 (22 puntos de Kostas Kostadinov y 16 de Lluis Costa).

Noticias relacionadas

El último billete sacado para volar a Turquía, sin contar el de esta semana a Estambul, condujo al Canarias a Bursa en la sexta jornada de la fase regular de la presente temporada. Los de Txus Vidorreta dominaron de principio a fin el encuentro con una actuación coral, una de tantas (64-81), del conjunto aurinegro, con los puntos repartidos entre once jugadores. Los que más sumaron, Bruno Fitipaldo y Huertas, con 15 cada uno. n