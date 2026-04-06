Cuando los tres dígitos no son suficientes para vencer

Superar la cota de los 99 puntos y no ganar. Es lo que le pasó a La Laguna Tenerife el domingo en el pabellón Espai Fruita Barris Nord, en la jornada número 25 de la Liga Endesa. Llegó a los 101, pero su rival, el Hiopos Lleida, hizo dos más. Y no es que acabar un partido con tres dígitos en el tanteador sea una garantía de éxito, pero se supone que ayuda, y mucho. La demostración viene de la mano del propio equipo tinerfeño. Desde su debut en la competición de ACB, el 11 de septiembre de 1983 con una visita al Ebro Manresa, el Canarias ha anotado 100 puntos o más en 48 encuentros de esta categoría, ya sea de la fase regular o de las eliminatorias por el título, y solo perdió en ocho ocasiones, incluyendo la citada en la cancha ilerdense.

Los aurinegros no se veían en esta situación desde diciembre de 2023, cuando salieron del pabellón Fernando Buesa Arena, de Vitoria, con una dura derrota después de haber elevado su cuenta a las 100 unidades –27 con la firma de Jaime Fernández–. No fue suficiente. El Baskonia se encaramó a las 104.

En la Liga 2022/23 fue el UCAM Murcia el que estuvo más acertado en un constante pulso anotador con el Canarias como rival, un 109-111 en el pabellón Santiago Martín. Fue una noche en la que Marce Huertas firmó su máxima anotación en la Liga Endesa (43). En la 12/13 se registró un desenlace similar contra el mismo adversario, pero fuera de casa: 111-108, con Alejandro Martínez en el banquillo aurinegro y con Blagota Sekulic como jugador más inspirado, seguido de Nico Richotti, con 25 y 22 puntos, respectivamente.

105 puntos al Barcelona

Dentro de la etapa moderna del club en ACB, la iniciada justo en esa temporada, la 2012/13, no hay más casos como el del domingo en Lérida. Los otros forman parte de la historia escrita por el equipo tinerfeño en la élite durante la década de los 80 y el inicio de la de los 90. Para encontrar la siguiente referencia hay que viajar al ejercicio 87/88. El 30 de enero, el conjunto entrenado por José Carlos Hernández Rizo fue capaz de endosarle 105 puntos a todo un Barcelona, pero no venció. La escuadra azulgrana puso el listón demasiado alto, ni más ni menos que en 124 puntos. Steve Trumbo aportó 47. Él solo. Por los locales, el más productivo fue Rickie Winslow, con 33, por los 29 de Kenny Perry.

Más ejemplos de tropiezos en la cima. La Liga 86/87 incluyó dos, ambos en Madrid, uno frente al Real Madrid (122-106) y otro ante el Estudiantes (115-102). Aquel Real Madrid, preparado por Lolo Sainz, fue una máquina de hacer puntos delante del Canarias con jugadores como Larry Spriggs (28),Brad Branson (26) o Juan Manuel López Iturriaga (22). Y el Canarias no se quedó atrás:37 de Eddie Philips y 33 de su socio Mike Harper. Pero no apretó tanto como para frenar a un rival tan atinado en el tiro. Un mes más tarde, en enero de 1987, tampoco sirvió de nada entrar en la centena. El Estudiantes, liderado por David Lee Russell (33) yJohn Pinone (30), apuntó demasiado alto.

Un 122-117 en Valladolid

Queda un caso más, un Fórum Filatélico-Canarias con un marcador que podría encajar hoy en día en cualquier duelo de la NBA, un 122-117 en el polideportivo Pisuerga el 7 de febrero de 1984. Samuel Puente y Alex Bradley exigieron al equipo isleño con 40 y 31 puntos, y recibieron la respuesta de jugadores como Carmelo Cabrera (27), Luis María Prada (24) o Walter Szczerbiak (22). El intercambio de golpes deparó el triunfo local.

Esos 117 puntos representan la anotación más elevada del Canarias en compromisos de ACB. Se trata de un récord que tiene otro precedente, y con el mismo oponente, el Fórum Filatélico, pero en la temporada 88/89 y, esta vez, con un resultado favorable: 117-108. El escenario, el pabellón Juan Ríos Tejera, y la fecha, el 10 de diciembre de 1988. Hernández Rizo guió a un equipo en el que sobresalieron Kurt Nimphius (32), Germán González (27), Salva Diez (25) y Dan Bingenheimer (18). El conjunto vallisoletano, con Pepe Laso como técnico, presentó oposición con los 35 puntos de John Devereaux o los 22 de Michael Young y Juan Domingo de la Cruz. Pero la victoria se quedó en casa.

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Otros casos en la presente temporada

Volviendo al presente, el pinchazo de La Laguna Tenerife ante el Lleida no es un caso aislado dentro de la presente temporada. Incluso el Real Madrid ha tropezado con esa misma piedra –la de perder tras anotar más de 99 puntos–, y dos veces. Le sucedió frente al Baskonia (105-100) y el Barcelona (100-105). Los otros casos son los del Girona (115-113 frente al Andorra), Zaragoza (113-111 con el Zaragoza), Granada (100-111 contra el Real Madrid), Andorra (101-104 a favor del Breogán), Burgos (100-102 ante elManresa) y Breogán (100-103 con el Baskonia).