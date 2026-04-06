Participa en el sorteo de EL DÍA y vive el partido La Laguna Tenerife contra Bàsquet Girona desde las gradas

El ambiente del baloncesto volverá a sentirse con fuerza en el Pabellón Santiago Martín, escenario de un nuevo compromiso del equipo La Laguna Tenerife en la Liga Endesa. Con motivo de este encuentro, EL DÍA dará a sus lectores la posibilidad de asistir en directo mediante el sorteo de 5 entradas dobles para vivir el partido desde la grada.

El conjunto aurinegro disputará este compromiso el sábado 11 de abril de 2026 a las 19:00 horas y se espera una gran entrada en el Santiago Martín, donde la afición volverá a desempeñar un papel fundamental. La intensidad defensiva, la lucha bajo los aros y los momentos decisivos marcarán un enfrentamiento en el que el apoyo desde la grada será determinante ante un rival competitivo como el Bàsquet Girona.

Cada partido en el recinto de La Laguna se convierte en una experiencia única, donde el entusiasmo del público y la entrega del equipo crean un ambiente especial. En una competición exigente como la Liga Endesa, el respaldo de la afición resulta clave para impulsar al equipo en cada encuentro.

Con este tipo de iniciativas, EL DÍA reafirma su compromiso con el deporte local y acerca a sus lectores a la emoción del baloncesto en vivo, invitándolos a formar parte de una jornada deportiva de primer nivel en Santa Cruz de Tenerife.

Una oportunidad única para vivir el baloncesto en vivo

Asistir a un partido en el Santiago Martín supone mucho más que presenciar un encuentro: es compartir la emoción de cada jugada y sentir la intensidad del juego desde cerca. Los ganadores del sorteo podrán disfrutar de:

🏀 Una entrada doble para acudir al partido con un acompañante.

💛 El ambiente del Santiago Martín, uno de los pabellones más destacados de la Liga Endesa.

🔥 Un partido de gran nivel entre dos equipos competitivos.

Una ocasión ideal para vivir una tarde de baloncesto en directo en uno de los escenarios más emblemáticos del panorama nacional.

Detalles del encuentro

Fecha: Sábado, 11 de abril de 2026

Sábado, 11 de abril de 2026 Hora: 19:00 h

19:00 h Lugar: Pabellón Santiago Martín

¿Cómo participar en el sorteo?

Participar es muy sencillo:

Regístrate en EL DÍA: Si aún no eres lector registrado, puedes hacerlo de forma gratuita en cuestión de minutos. Rellena el formulario del sorteo con tus datos. ¡Listo! Ya estarás participando por la posibilidad de vivir el partido desde las gradas.

¿Cuándo se conocerán los ganadores?

El sorteo se celebrará el viernes 10 de abril a las 12:00 horas. Ese mismo día, EL DÍA se pondrá en contacto con las personas ganadoras.

Recuerda mantener actualizados tus datos de contacto en tu perfil de usuario para poder recibir la notificación en caso de resultar premiado. Puedes hacerlo fácilmente desde la sección 'Mi cuenta' o registrarte gratuitamente en eldia.es en tan solo unos minutos.

💛 No pierdas la oportunidad de vivir el baloncesto desde dentro y animar al La Laguna Tenerife en el Santiago Martín.

¡Participa y mucha suerte a todos! 🏆🏀