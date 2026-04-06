Marcelinho Huertas, más anotador que nunca en la Liga Endesa

¿Está Marcelinho Huertas en su mejor momento desde que debutó en la Liga Endesa en 2024 con el Joventut? Si se toma como referencia su aportación anotadora, la respuesta es positiva. Sí, a sus 42 años –cumplirá 43 el 25 de mayo– y en su decimonovena temporada en la máxima categoría, presenta su media de anotación más alta en ACB, de 15,6 puntos por partido, ligeramente superior a los 15 exactos con los que terminó el pasado ejercicio estableciendo con ello su máxima cota. O sea, su récord en este apartado tampoco estaba tan alejado en el tiempo. Ya había subido su producción en la 24/25.

Los 15,6 puntos de media es el resultado que sale de la división de un total de 343 puntos entre los 22 partidos que ha jugado en el presente curso. Teniendo en cuenta que su media a lo largo de su extenso recorrido en la Liga ACB es de 10,1, el salto es notable.

Su techo en la 2025/26 está en los 28 puntos que le endosó al Recoletas Salud San Pablo Burgos en el Santiago Martín el 8 de noviembre (101-97), y el suelo, en los cinco del 14 de marzo ante el Valencia en el mismo escenario (89-71). En la edición vigente ha completado siete actuaciones con más de 19 puntos y 18 con más de nueve. O lo que es lo mismo, solo se ha quedado cuatro veces por debajo de la decena.

Después de la lesión

La lesión que sufrió a comienzos de febrero –una rotura parcial de la fascia plantar del pie derecho– no ha condicionado su acierto en los lanzamientos. Después de verse obligado a parar por este motivo y perderse los encuentros de Liga Endesa ante el Breogán y el San Pablo Burgos de la segunda vuelta del calendario, y también la visita al Nymburk de Champions League y el cruce de cuartos de final de la Copa del Rey ante el Baskonia, Marce volvió como si nada, incluso mejor que antes, con 20 puntos en el duelo con el BAXI Manresa. A partir de ahí, los citados cinco al Valencia para ir luego a más con 13 al Unicaja, 20 al Zaragoza y 23 al Lleida en la reciente derrota en Barris Nord. En este espacio de cinco encuentros de Liga Endesa, su media de anotación se disparó a los 16,2 puntos.

Pero el depurado perfil ofensivo del brasileño no se reduce a los puntos que suma, que no son pocos. Siempre se ha distinguido por facilitar las canastas de sus compañeros a base de asistencias. Solo hay que echar un vistazo a la clasificación histórica de la ACB para saber que lo de Huertas es otro nivel. Lidera el ranking de todos los tiempos con 3.352 pases que acabaron con el balón colándose en el aro. El siguiente de la lista es Pablo Laso, con 2.896. Y el único jugador en activo dentro del quinteto principal, aparte de Marce, es Sergio Llull (2.059).

Son los números de Marcelinho Huertas acumulados tras su paso por el Joventut (243 asistencias), Bilbao Basket (146), Baskonia (777 en dos etapas), Barcelona (685) y también desde su fichaje en el verano de 2019 por el Canarias, con el que rebasó la cota de las 1.500 asistencias hace muy poco, el pasado domingo en Lérida. De ese encuentro, Marcelinho salió con 1.501.

En la temporada 25/26 ha avanzado al ritmo de seis asistencias por partido, que es lo mismo que estar un poco por debajo de lo habitual. Solo un poco. En realidad, no está tan lejos de sus mejores números. Terminó la 24/25 con un promedio de 6,9, la anterior con 6,4, la 22/23 con 5,6... Su tope en la Liga Endesa está en las ocho asistencias por actuación de su primera campaña como aurinegro, la 2019/20.

Y si se dirige la mirada a todas las competiciones en las que ha intervenido con el Canarias, el acumulado del base es de 2.342 asistencias: 1.501 en Liga Endesa, 738 en Champions League, 65 en la Copa del Rey, 24 en la Intercontinental y 14 en la Supercopa.

Triples y rebotes

Puntos y pases definitivos aparte, hay otras vertientes del juego en las que Huertas se está mostrando especialmente inspirado. Por ejemplo, en los lanzamientos de tres. Su media en la 25/26 es de 39,7 –ante el Lleida, cero en dos intentos–, que equivale a decir que está más atinado que en las once temporadas anteriores. Para encontrar un registro superior hay que llegar a la Liga 11/12, con 40,1 vistiendo el uniforme del Barça –llegó a 44,9 con el Baskonia en la 09/10–.

Hay más datos que ponen de relieve el estado de forma de Marcelinho. Incluso el de los rebotes, una función que tampoco es la principal que debe asumir dentro de las muchas que cumple sobre el parqué. Huertas lleva 2,7 por actuación y eso es algo que no conseguía desde que terminó el ejercicio 2010/11 con una media de 2,9 con el Baskonia.

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Contrato hasta junio

Ycon ese rendimiento, lo más probable es que siga compitiendo a partir de junio, que no se retire. Ya sería con 43 años. Marce tiene contrato con el Canarias hasta el cierre del curso 25/26. Seguramente despejará esa duda al final, antes de las vacaciones. Pero sobran los motivos para que termine agrandando su leyenda como aurinegro en la 26/27.