«Jugamos un buen partido y con mucho sentido»

Pese a la derrota en el Barris nord Txus Vidorreta consideró que el CB Canarias firmó ayer «un buen partido» ante un rival que «ha tenido la fe para remontar en el último cuarto» y revertir una situación «muy complicado». Se queda el técnico del CB Canarias con que los sauyos dominaron «prácticamente 37 o 38 minutos» y «jugando con mucho sentido». «A pesar de la ausencia de Gio Shermadini hemos podido hacer daño en la pintura, incluso con Tim Abromatis», reseñó el preparador del club lagunero, al margen de destacar que la «defensa» canarista «estaba llevando bien el control de las principales virtudes del Lleida».

Para Vidorreta el punto de inflexión que se produjo «en el último cuarto» se debió a que «ellos han tratado de atacar de manera más directa» algo que hicieron «con éxito». «Han conseguido primero muchos puntos desde la línea de tiros libres y luego dos triples fundamentales y de mucho mérito de Batemon y Dani García», resaltó, para admitir igualmente que el Canarias no logró aprovechar sus «oportunidades», en especial «fallando dos tiros libres que han sido claves y un último tiro que se ha salido». Además, el entrenador canarista se lamentó de «algunos regalos dentro de las pocas pérdidas» cometidas por su equipo. «Han sido solo nueve contra un equipo que es agresivo en defensa. Es verdad que muchas de ellas han sido en primera línea, como dos de Marce, una de Bruno, otra de Patty Mills, que les han dado canastas fáciles que al final a la postre han sido decisivas», desgranó en este sentido.

Noticias relacionadas

Encuentra, orgulloso

Mientras, Gerard Encuentra, técnico de la escuadra ilerdense se queda con que su afición se haya ido «orgullosa de cómo los jugadores se han vaciado» y por «la gran energía» mostrada por los suyos. «Hemos tenido algún momento en el que nos han cogido alguna diferencia. Valoro el esfuerzo del equipo de seguir unido y luchando», subrayó el preparador de la escuadra catalana. n