El CB Canarias hace en Lleida sus peores 20 minutos defensivos en casi cinco temporadas

Se plantaba el CB Canarias en el Barris Nord con el aval de haber sido el equipo más sólido de la ACB en sus tres jornadas anteriores. Apenas 72,33 puntos en contra de media. Una tendencia que mejoraba de largo la del resto de conjuntos. Y lo cierto es que hasta el descanso, y pese a tratarse de un choque con tanteador alto, los aurinegros no estaban muy desviados de esta fortaleza en su lado de la cancha: 42-51.

Sin embargo, todo cambió tras el receso. Y aunque el cuadro lagunero estaba conteniendo como podía las intentonas de la escuadra catalana de meterse en el duelo –con rentas en un par de ocasiones superiores a la decena, y de diez puntos mediado el cuarto periodo–, al CB Canarias se le fue yendo el partido de las manos. En ataque –con 4/13 en triples–, pero sobre todo en la parcela defensiva. El Lleida comenzó a meterlo prácticamente todo. Primero para nivelar la balanza y finalmente –ayudado por algún error evitable de los aurinegros– para acabar llevándose el duelo.

Parcial de 61-50

Los de Gerard Encuentra se fueron a los 27 puntos en el tercer acto y a los 34 en el cuarto periodo. El parcial, 61-50 para un Lleida que había escenificado una versión mejorada de lo que ya logró en el choque de la primera vuelta celebrado en el Santiago Martín. Aquel día los ilerdenses llegaron diez abajo al descenso (49-39), pero poco a poco fueron mordiendo su desventaja y con un 38-55 se acabaron imponiendo por 87-94. Como aquella vez el Hiopos estuvo liderado por James Batemon y Melvin Ejim. En Los Majuelos hicieron 17 y 10 puntos tras el intermedio. Ayer se dispararon hasta los 17 y 22 respectivamente.

Claros líderes de un equipo que, en los dos periodos finales firmó una hoja de tiro superlativa: 13/16 en lanzamientos de dos, 5/10 en triples y 20/23 en libres. A ello añadió el Lleida, en este tramo, sus dos únicos rebotes ofensivos de todo el duelo. Cifras prohibitivas para que el Canarias pudiera opositar a la victoria.

Peor que ante el Baskonia

Esos 61 puntos encajados este domingo en 20 solo minutos no solo superan los 54 tantos que hizo el Lleida en la segunda parte del Santiago Martín, sino que también se van por encima de los 60 que recibió el Canarias en la segunda mitad de su compromiso contra el Baskonia en el Buesa Arena. En Vitoria los laguneros pasaron de un 29-40 al descanso al 89-79 definitivo.

De hecho, para dar, en cualquier competición, con un guarismo en contra tan abultado en solo 20 minutos, el Canarias debe remontarse casi cinco años atrás, en concreto al 7 de junio de 2021. Sucedió en el primer partido de semifinales de la 20/21 contra el Barça. Tras una primera mitad relativamente igualada (43-36), el cuadro tinerfeño recibió 40 puntos en el tercer acto y 29 más en el definitivo. El 69-33 de la segunda mitad dejó un abultado 112-69 final. Solo unos días antes, el propio Barça ya fue capaz de hacerle 59 puntos en la segunda parte de su choque en el Santiago Martín.

No es un caso aislado este curso

Al margen de los casos ya citados (Lleida en dos ocasiones y otro más de Baskonia), y a pesar de sus habituales notables prestaciones defensivas, el Canarias ha firmado este curso varios lunares más en su lado de la cancha. En total, nueve, el siguiente más significativo el de los 55 puntos recibidos del Bilbao en la primera mitad del choque de Miribilla (55-33).

Fitipaldo trata de defender el tiro de Normantas en el Bilbao-Canarias de la primera vuelta. / ACB Photo

Pero más allá de esos 20 minutos de despropósito defensivo en el Barris Nord, el CB Canarias salió de Lleida con un total de 103 puntos en contra. Desde que cayera por 104-100 en su visita al Baskonia en diciembre de 2023, el cuadro lagunero no se llevaba tantos puntos en un encuentro sin prórroga dentro de la fase regular. En las semifinales del último playoff, el cuadro de Txus Vidorreta sí acabó con 105 tantos recibidos en su segundo partido frente al Valencia, si bien aquella contienda ya estaba más que decidida desde el tercer periodo (71-46). En medio ya del momento clave de la temporada, el Canarias no puede permitirse repetir de nuevo estas cifras.