El CB Canarias se desinfla de nuevo y cae ante el Hiopos Lleida por 103-101

Se vuelve a desinflar... y esta vez con resultado negativo. El CB Canarias ha protagonizado otro nuevo mal final de encuentro, en el que no supo terminar de maniatar a su rival, esta vez con el agravante de la derrota. Si el miércoles los de Txus Vidorreta vieron como el Galatasaray casi les remonta 17 puntos de renta mediado el cuarto periodo, este domingo los laguneros han acabado sucumbiendo contra el Hiopos Lleida por 103-101 tras no hacer efectivo el 80-90 que señalaba el electrónico mediado el cuarto periodo.

Epílogo deficiente en el que los isleños no fueron capaces de frenar a los mismos protagonistas del partido de la primera vuelta, Melvin Ejim y James Batemon, autores de 15 y 12 puntos respectivamente en el acto final. Con todo, el Canarias tuvo en sus manos forzar al menos la prórroga, pero Tim Abromaitis (hasta ese momento el más completo del cuadro lagunero con 17 puntos y cinco rebotes) erró una bandeja a aro pasado en la acción definitiva.

También fue clave una pérdida de Marcelinho Huertas (que derivó en el 102-99) cuando el base había sido el referente ofensivo del conjunto aurinegro. El paulista acabó con 23 puntos y cinco asistencias para 26 de nota dentro de un equipo que acabó notando una corta rotación. Por un lado, a causa de la baja de Gio Shermadini (con molestias en la zona lumbar), también por la escasa participación de Joan Sastre (menos de cinco minutos en pista) y la nula presencia de Wes Van Beck, que pese a regresar a una convocatoria no saltó a la cancha.

Huertas, un clínic desde el inicio

Sufrió de inicio el CB Canarias entre la lesión de Aaron Doornekamp (cabezazo involuntario de Agada a los 25 segundos de partido) y las penetraciones -bien bloqueadas por el pívot- de los locales. Sin embargo, los isleños compensaron desde el triple (Sastre y Guerra), con una inusitada presencia en el rebote ofensivo (hasta cinco en apenas ocho minutos y Alderete muy intenso) y bajo el continuo liderazgo de Marcelinho Huertas.

El brasileño anotó en varios registros y también asistió en medio una igualdad inicial con un intercambio de canastas (13-12). Pero fue en una segunda entrada en escena del brasileño cuando el cuadro isleño empezó a poner tierra de por medio, tanto porque el base siguió produciendo (10 puntos en el cuarto) y también porque conectó con un Patty Mills infalible desde el libre (19-28).

Abromaitis se dispone a machacar tras una asistencia de Huertas. / Agencia LOF

Llegó a tener una decena de renta el Canarias (21-31, 11') tras triple de Rokas Giedraitis, pero entre la electricidad de Dani García y varias acciones en las que los aurinegros no fueron capaces de frenar las penetraciones locales, el Canarias se encontró con un parcial de 10-2 (31-33, 14'). Tuvo incluso el Lleida tiro para adelantarse, pero ahí volvió a golpear el cuadro lagunero con los mismos recursos ya mostrados previamente.

Parcial de 1-11 para frenar a los locales

Asistencia de Guerra para el triple de Doornekamp, fiabilidad en el libre (12/13 al intermedio) e insistencia en el rebote ofensivo (2+1 de Abromaitis). Casi sin darse cuenta el Canarias no solo había sofocado la reacción local, sino que además había alcanzado su máxima renta (32-44, 17'), esta vez gracias a un parcial de 1-11. Estabilizada la situación, el duelo se metió en un intercambio de canastas (esta vez con los isleños comandados por Mills) que permitió a los de Vidorreta llegar al intermedio con nueve tantos de renta (42-51).

Incluso con la baja de Shermadini, y tener que lidiar con un único cinco puro, el equipo lagunero estaba mostrando una solidez descomunal en el rebote de los dos aros. En el suyo sin permitir una sola segunda opción de los locales; y en el ajeno, con hasta seis rechaces. En el cómputo global, 9 a 19 para los laguneros. A ello sumaba el cuadro canarista -y al margen de la aportación de Huertas y Mills, 22 puntos entre ambos- una enorme fiabilidad con el balón, con solo cuatro pérdidas después de los 20 primeros minutos.

Le costó al Canarias contener la actividad con la que salió en el tercer cuarto el Lleida, que liderado por los alley-oop a Diagne, anotó en sus cuatro primeros ataques. Reacción sofocada esta vez por un 2+1 de Scrubb y, sobre todo, por las penetraciones de Jaime Fernández (52-63). Tuvo incluso el cuadro lagunero para poner su máxima ventaja, pero entre dos pérdidas consecutivas y una floja defensa, el Lleida tomo aire (58-63).

Reacción de la mano de los pequeños

Mayor igualdad, pero sobre todo la sensación de que La Laguna Tenerife estaba pasando por un trance de mucha espesura en el manejo del balón, con cuatro pérdidas (las mismas que en toda la primera parte) en solo ocho minutos. Situación complicada en la que emergieron Mills (triple y 1x1) y un solvente Abromaitis, efectivo bajo el aro y seguro en los libres (64-73). Suficiente para escapar de otro instante delicado, pero no para volver a distanciar a un Lleida que no dejó de sumar tras su arreón anterior (69-75, 30').

Llegó el conjunto catalán a apretar más el electrónico, esta vez con un triple de Ejim haciendo daño de cinco (72-75), que incluso tuvo tiro para empatar. En lo que ya era un evidente peligro de que cambiaran las tornas, el Canarias se puso en manos de sus dos pequeños, con siete puntos entre Huertas y Fitipaldo (74-82) antes de sendos triples de Scrubb y Doornekamp (76-88).

Pero ese estirón aurinegro, lejos de encaminar la victoria aurinegra, derivó en una inmediata respuesta del Lleida, en especial de la mano de unos eléctricos Ejim y Batemon (18 puntos entre los dos en apenas siete minutos), que metieron de lleno a los locales en el partido (89-92) todavía con más de tres minutos por delante.

Varias acciones determinantes

Ese acercamiento en el marcador terminó de espolear a los de Gerard Encuentra, que insistieron en sus actores estelares, más la ayuda de Dani García (97-97), y al margen de mostrarse certeros en los libres (frente a los dos que erró Abromaitis). A esta dinámica negativa el Canarias sumó una pérdida de Huertas para el mate de Ejim (102-99).

A ocho segundos del final Patty Mills anotó el 102-101, y tras anotar Batemon solo el segundo de sus intentos desde el 4,60, en el último ataque, Tim Abromaitis erró una bandeja a aro pasado que hubiera supuesto la prórroga. Derrota y más desgaste del deseado. Falta esperar que al CB Canarias no le pase factura el miércoles en Turquía.