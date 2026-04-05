El CB Canarias, a Lleida en busca de su cuarta victoria seguida, y con la vista puesta en el crucial duelo de Estambul

Eficacia con el menor desgaste posible. Eso es lo que persigue este domingo por la mañana (11:30) La Laguna Tenerife en su visita al Hiopos Lleida. Una cuarta victoria seguida en la Liga Endesa como objetivo inmediato y con el beneficio de consolidar al conjunto lagunero en posiciones de playoff, más aún tras la victoria el sábado del Bilbao sobre el Unicaja. Pero a la vez busca el CB Canarias evitar cualquier tipo de sobresalto de cara al trascendental duelo que el miércoles puede dar a los aurinegros, en Estambul, su pase a la Final Four de la Basketball Champions League.

Un partido de dinámicas opuestas

Tratará de aprovechar el conjunto tinerfeño en suelo ilerdense su inercia más que positiva tras cuatro victorias seguidas, eso sí, la última con sobresalto mayúsculo tras ver como casi se le escapaban los 17 puntos de ventaja que poseía a poco más de cinco minutos para la conclusión del partido ante el Galatasaray. Tendencia totalmente opuesta a la de su rival de hoy, que tras postularse al término de la primera vuelta como posible candidato a la lucha por el playoff, encadena en la actualidad siete derrotas que le han hecho acercarse peligrosamente a la zona de descenso.

Jaime Fernández trata de antar ante la defensa de Millán Jiménez. / Andrés Gutiérrez / t

En medio de esas dinámicas opuestas, el CB Canarias también deberá jugar con las rotaciones. Así, todo apunta a un importante protagonismo de Wes Van Beck y Rokas Giedraitis, descartados el miércoles contra el Galatasaray. Con la necesidad esta vez –por los cupos– de dejar fuera a un solo profesional, lo lógico es que Txus Vidorreta optara por dar descanso a uno de sus pequeños, pero ahora mismo también se antoja ilógico cortar el ritmo de Huertas, Fitipaldo, Fernández y Mills, todos ellos ofreciendo recientemente prestaciones superlativas. En medio de esta tesitura todo apunta que será Thomas Scrubb el que no se vista en el Barris Nord para estar lo más fresco posible a reeditar un reto mayúsculo: minimizar la producción de James Palmer.

La trampa de la primera vuelta

Con la duda de lo que se encontrará en Lleida –se habla de las bajas de dos de sus cincos, Diagne y sobre todo Goloman, que en el Santiago Martín fue imparable–, al Canarias debe servirle como escarmiento el susto que se llevó en el epílogo del duelo del miércoles, pero también como aprendizaje lo sucedido en el choque de la primera vuelta frente al cuadro catalán. Y es que tras llegar a dominar por 12 puntos poco antes del descanso, el equipo lagunero se fue espesando poco a poco y terminó de colapsar (derrota por 87-94) con una situación táctica tan básica como letal: cambio defensivo en el 2x2 quedándose Melvin Ejim sobre Marcelinho Huertas, sin importarle al Lleida que con Shermadini se quedara un pequeño.

Patty Mills como posible desatascador

Al base brasileño, que hasta el descanso había repartido nueve asistencias, se le nubló la vista y firmó un 1/7 en el tiro, exponente individual de un Canarias que firmó un parcial de 9-23 a la vez que hizo un 2/10 en triples en el cuarto periodo. Aprendida la lección y además con el recurso extra de Patty Mills, el CB Canarias parece tener recursos de sobra para no caer en la trampa que le propuso en su día Encuentra. El reto, sumar la decimosexta en ACB y llegar a Turquía con la flechita sin variar su inclinación un solo grado.