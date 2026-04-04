El CB Canarias exhibe su solidez defensiva: encaja 72,33 puntos de media en sus tres últimos partidos de ACB

La notable aportación colectiva -con cinco jugadores por encima de los 10 puntos- para cubrir la ausencia de Gio Shermadini ante el Valencia; los 24 tantos que dejó Patty Mills como tarjeta de presentación en su debut contra el Unicaja; y también los 38 puntos que se combinaron entre Huertas y Fitipaldo para ayudar a tumbar al Zaragoza son argumentos sólidos para explicar el buen momento por el que pasa el CB Canarias en la Liga Endesa.

Una media muy por debajo del resto

Sin embargo, esa prolijidad ofensiva de los de Txus Vidorreta, traducida en 94,33 tantos en este lapso del curso y, por extensión, en tres victorias de mucho mérito, esconde otro dato, si cabe, más significativo y de mayor valor: las prestaciones defensivas del equipo lagunero. Y es que entre los duelos contra el Valencia (71 tantos recibidos), el Unicaja (70) y el Zaragoza (76), el Canarias ha encajado 72,33 puntos de media.

Cifra que mejora, y de largo, al resto de conjuntos dentro de un momento del campeonato en el que se están disparando los guarismos anotadores. Así, en este tramo de la fase regular (88,43 tantos por club entre las fechas 22, 23 y 24) el equipo que más se le acerca al cuadro aurinegro es el Joventut, con 80,67 de media, casi 8,5 puntos más por partido.

Dejó en 71 al máximo anotador de la ACB

Entre estos guarismos más recientes dos llaman especialmente la atención. Por un lado, el haber dejado al Valencia, máximo anotador de la competición, con 95 tantos de media, en solo 71 en su visita al Santiago Martín. El Unicaja, por su parte, se quedó en 70 cuando -sacando de la ecuación ese compromiso en el Martín Carpena que concluyó con 70-95- promediaba 89,6, que sería el cuarto mejor registro de la ACB 25/26.

Jaime Fernández y Fitipaldo defienden a Alberto Díaz en el Unicaja-Canarias / ACB Photo

Una de las razones por las que se explican estas contundentes victorias del CB Canarias es por su enorme acierto en el lanzamiento: 68,29% en tiros de dos y 44,55% en triples. Pero es que sin dejar a sus oponentes en cifras irrisorias de cara al aro aurinegro (51,69% de dos y 31,88% de tres), ni tampoco elevar su contador de pérdidas a guarismos estratosféricos (10, 9 y 12 respectivamente), donde realmente ha estado la clave ha estado en la seguridad de los laguneros con el balón en las manos.

Menos pérdidas que nunca

Así, los de Txus Vidorreta han promediado en estos tres encuentros solo ocho regalos de media (6, 12 y 6), lo que ha consolidado a los aurinegros como el conjunto que menos balones pierde de toda la categoría, con 11 de media. Una fiabilidad que, por extensión, dejó a Valencia, Unicaja y Zaragoza en escasas opciones de producir a la contra: 7, 8 y 12 tantos respectivamente.

Repetir esta equilibrada fórmula será vital este domingo para que el CB Canarias también salga airoso de su duelo contra el Lleida. Un adversario que se fue en el Santiago Martín hasta los 94 puntos, de los que 54 llegaron tras el descanso.