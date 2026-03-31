Txus Vidorreta: "Para meterse en la Final Four hay que ganar a equipos muy complicados"

Sabedor de que su equipo llega en un gran momento -después de las victorias ligueras contra Valencia. Unicaja y Casademont Zaragoza- y disfrutará igualmente del factor cancha, pero también conocedor de "la calidad del rival", Txus Vidorreta vaticina una eliminatoria de cuartos contra el Galatasaray "en absoluto sencilla" para el CB Canarias. "Para meterse en la Final Four hay que ganar a equipos muy complicados", advierte el técnico bilbaíno.

Con la intención de aprovechar esa posibilidad de arrancar la eliminatoria en casa y jugar también como local ujn hipotético tercer partido en el Santiago Martín, "la única ventaja" que se genera de las buenas prestaciones de los suyos a lo largo de las dos fases del torneo, no esconde Txus Vidorreta que le "hubiera gustado jugar contra un equipo peor", en relación a un adversario, el turco, que posee no solo "un gran entrenador", sino también "jugadorazos en su plantilla".

La calidad del rival

En un análisis del combinado otomano, Vidorreta destaca la continuidad de "James Palmer", así como las llegadas de otros como "Errick McCollum, Jerome Robinson, así como Meeks y White en el puesto de cuatro", e incluso el recién aterrizado "desde Dubai, Boogie Ellis, que tiene una calidad individual enorme". A ello añade el técnico canarista baloncestistas a los que su equipo se ha "enfrentado en el pasado", caso de Petrucelli [empezó el curso en el Trapani], Tuncer, Korkmaz Yasar... "Es un plantillón, sigue siendo de enorme nivel", resumió.

Huertas y Mills, en el entreno de este martes. / E. Cobos (CBC)

Respecto a los suyos, el máximo responsable del banquillo aurinegro resalta el Canarias llega a estos cuartos "en un buen momento", aunque con la salvedad de que "Joan [Sastre], que en la BCL debe ser clave, no llega con demasiado rodaje". "Pero estoy convencido de que su respuesta va a ser buena", explicó sobre el de Inca, tratando de ver la botella medio llena al recordar que "en la Final Four del año pasado no pudo jugar".

Llegan mejor que en la Final Four de Atenas

Es, la recuperación de Sastre, uno de los motivos de Vidorreta para ser optimista en esta eliminatoria. En especial a la hora de hablar de los cupos, toda vez que también recupera para este cruce de cuartos -respecto a la cita de Atenas- a Fran Guerra. "Pero es que en esa semifinal nuestro mejor cupo era la mitad del Jaime Fernández de ahora", dijo de forma categórica, destacando también "el buen rendimiento que viene dando ahora Héctor [Alderete]".

Gianmarco Pozzecco y varios jugadores del Galatasaray, a su llegada a Tenerife. / Galatasaray Basket

En esa vista hacia atrás Vidorreta reseñó que no guarda "trauma" alguno por haber caído en las semifinales de Atenas, ya que a su entender "fue un milagro" llegar a la cita de la capital griega. "Hay que estar contento de que el equipo se encuentre en su situación actual", realzó el bilbaíno antes de aclarar que el CB Canarias "es un equipo totalmente distinto del que llegó a la Final Four el año pasado".

Obligación de hacer un buen trabajo defensivo

En un análisis más concreto de lo que se topará en esta eliminatoria, Txus Vidorreta destaca la obligación de estar bien en labores defensivas. "Ante jugadores de enorme calidad individual, lo que hay que hacer es un buen trabajo colectivo a nivel defensivo, sin olvidarnos que también hay que ser muy consistente en la defensa del uno contra uno", dijo el técnico, para considerar igualmente la necesidad de mantenerse "fiel a la filosofía" ofensiva de su equipo. "Creo que igualmente tenemos armas para penalizar sus defectos a nivel colectivo", añadió.

Dentro de la dificultad que entraña el medirse al Galatasaray, Vidorreta espera en las gradas "el ambiente de las grandes citas" para que se sienta "ese extra" que está seguro que van a necesitar sus jugadores. Un duelo cerca del lleno al que el técnico da mucho valor "teniendo en cuenta que el partido es un miércoles y en medio de la Semana Santa".