Más allá del trauma de Atenas: los motivos para creer en la victoria del Canarias frente al Galatasaray

La Laguna Tenerife inicia este miércoles el asalto final hacia la Final Four de Badalona 2026 en la Basketball Champions League. El combinado aurinegro se enfrenta en la serie de cuartos de final del campeonato continental al Galatasaray en una eliminatoria que arroja numerosas curiosidades en clave aurinegra. La que más, la altísima cantidad de veces en las que la escuadra insular se ha medido a equipos de nacionalidad turca en la BCL, varias de ellas en eliminatorias y hasta dos en cuartos de final.

Un Trauma reciente

Precisamente por la rivalidad particular entre Canarias y Galatasaray arranca el repaso. En tres ocasiones se han enfrentado hasta la fecha aurinegros y otomanos. Todas en la historia reciente y todas en el marco de la Champions League, aunque en diferentes instancias y con desenlaces bien distintos. Sobresale, por cercanía y dolor, el duelo de semifinales de la Final Four de Atenas 2025. Hace menos de un año de aquel infausto viernes 9 de mayo en el que la entidad insular dejó escapar una ventaja de 15 puntos (40-25 en el segundo periodo) y no solo se quedó fuera del sueño de la final (que acabó ganando Unicaja de Málaga), sino que recibió un severo correctivo en la segunda mitad del duelo. El calvario concluyó en un más que digno 80-90, pero por el camino la diferencia en el marcador llegó a ser de casi 20 puntos. Esto es, de ganar por 15 a llegar a ir perdiendo por 18.

Precedentes positivos

Algo más atrás en el tiempo y aquella vez no de carácter definitivo, deben ser tenidos en cuenta dos precedentes anteriores que acabaron en alegría. Los compromisos que protagonizaron laguneros y estambulíes en la fase regular de la campaña 20/21. El entonces Lenovo Tenerife se impuso al histórico Galatasaray en los dos duelos de la liguilla. En la Isla, la cita disputada un martes de mediados de noviembre concluyó en un holgado 85-72. El duelo, que comenzó cuesta abajo para los locales (22-11 en el primer cuarto), lo gestionaron con eficiencia los pupilos de Vidorreta. Sasu Salin, quien ya había anotado 21 puntos esa noche, se desató por completo en el Sinan Erdem Dome, la pista más grande de Turquía por aforo (caben ahí 16.000 aficionados) y uno de los templos del basket europeo. El finés sumó 34 puntos (8/11 en triples) y obtuvo una valoración de 36 créditos. Sin Marcelinho Huertas, el Canarias venció por 89-104 en una jornada inolvidable, la del 20 de diciembre de 2020.

Siempre contra los turcos

Mientras el histórico entre Canarias y Galatasaray se queda en tres antecedentes (que acabarán siendo cuatro o cinco en función de si acaba haciendo falta un tercer duelo en la serie de cuartos que arranca esta semana en el Santiago Martín), la cifra se dispara si se tienen en cuenta los duelos contra equipos turcos. De esta manera, la rivalidad entre aurinegros y oponentes otomanos es la más prolífica en Europa de La Laguna Tenerife. La escuadra aurinegra se ha medido hasta en 28 veces a equipos de nacionalidad turca (por 19 contra españoles y 18 ante griegos) con un saldo de 24 victorias (86%) y únicamente cuatro tropiezos (14%). Al margen del propio Galatasaray en Atenas, el Pinar Karsiyaka, el Tofas Bursa y el Darussafaka han doblegado también a los laguneros, mientras que el Banvit, el Petkim Spor y el Gaziantep no han sido capaces.

De esta manera, dos de los tres equipos a los que más veces se ha encontrado el cuadro tinerfeño en la Champions son turcos, el Tofas y el Pinar Karsiyaka. Con siete enfrentamientos disputados (los mismos que el Peristeri heleno), el parcial con los dos es de 6-1 a favor.

Y en eliminatorias

También invitan al optimismo las experiencias pasadas contra otomanos en eliminatorias. Contra el Karsiyaka, en el play in de acceso al Round of 16 de la campaña 21/22. El Canarias se complicó su acceso a la segunda ronda porque fue segundo en la primera (cayó en los dos partidos contra el Riesen Ludwisburg), pero eliminó a los del Pireo en una durísima eliminatoria a tres partidos (76-69, 88-80 y 74-71) que se resolvió en la Isla. En esa misma edición del torneo, el rival en cuartos fue el Tofas (ajustadísimos triunfos por 78-77 y 73-74). El sufrimiento valió la pena porque curtió a un equipo campeón que tumbó al Hapoel Holon en semifinales y al Baxi Manresa en la final.

También de una eliminatoria contra el Tofas salió airosa La Laguna Tenerife, y también en cuartos de final, en la 23/24. La serie, con factor pista del lado aurinegro, se fue al tercer partido: comodísimo 78-55 tras el 83-77 del primer duelo y el 90-81 del segundo. Ya en la Final Four de Belgrado, el Canarias pudo con el Peristeri en semis, pero no con el Unicaja en la final.

Más argumentos

Numerosos son, pues, los registros pasados a los que puede agarrarse La Laguna Tenerife para creer en su billete a la Final Four de Badalona. Los dos últimos, que mientras los aurinegros no han cedido nunca en la Isla en un duelo de cuartos de final (avanzarían si mantuvieran su condición), el Galatasaray no ha ganado ninguno de sus partidos de Champions disputados en suelo español.

Fitipaldo, durante el partido del pasado fin de semana en Liga Endesa contra el Zaragoza. / María Pisaca

Fitipaldo, con "sangre en el ojo"

Cuestionado por la cita de este miércoles contra el Galatasaray justo después del triunfo frente al Zaragoza del pasado fin de semana en Liga Endesa, Bruno Fitipaldo no escondió las ganas de redención que tiene la plantilla. "Ese día tuvimos un muy mal partido en general y nos quedamos con la sangre en el ojo", reconoció el base de La Laguna Tenerife.

"Espero que podamos ganar y que hagamos una buena serie. Será muy difícil porque veo la eliminatoria muy pareja. Somos equipos muy diferentes. Ellos tienen muchas armas. El primer pasito será en casa y hay que empezar por ahí", apuntilló el uruguayo.

En el Galatasaray, eso sí, casi todas las caras serán nuevas. De los jugadores que se midieron al Canarias en las semifinales de la última Final Four solo continúan los exteriores James Palmer, que sigue siendo uno de los principales baluartes de su plantilla; y Will Cummings, de baja los últimos partidos por una sarcoidosis, amén de los internacionales turcos Can Korkmaz (no jugó en Atenas contra los aurinegros) y Bugrahan Tuncer.