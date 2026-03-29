Txus Vidorreta y la 'flechita' hacia arriba del CB Canarias "cuando más falta hace"

Para Txus Vidorreta la «buena salida y el gran trabajo defensivo» de inicio de La Laguna Tenerife fue factor clave para empezar a encarrilar el partido ante el Zaragoza, pese a «no saber usar bien las faltas» en los minutos posteriores. Pero entre «el triple del extraterrestre [Huertas]» justo antes del descanso, y «un segundo tiempo sólido» en el que se «mejoraron las prestaciones a nivel defensivo», el triunfo del CB Canarias fue bastante plácido.

Estado de forma óptimo

Valoró Vidorreta que «gracias a ese trabajo defensivo» su equipo acabó «brillando en ataque y anotando 15 triples», y además «dando minutos a todos». «Enlazamos nuestra tercera victoria en liga y creo estamos en el mejor momento de la temporada, quitando octubre, y cuando más falta hace, que es justo antes del playoff de la de la Champions», valoró el técnico bilbaíno.

Cuestionado por si la llegada de Patty Mills también he hecho subir las prestaciones de los demás, Vidorreta puso el foco sobre «Huertas y lo que ha sufrido estos primeros cuatro meses» con su lesión, con la que «las ha pasado canutas». «Tras la rotura su situación ha cambiado notablemente y ahora otra vez es él», resaltó del paulista, para sí reconocer que «la llegada de un jugador así motiva a los que ya están» y también genera «optimismo y una positividad a todo el entorno». A ello añade el bilbaíno «la buenísima racha que lleva desde hace semanas Jaime Fernández. No es normal que un base-escolta, anotando nueve puntos, valore 20, dice mucho de su gran trabajo», argumentó.

La necesidad de ir introduciendo a Sastre

Sobre Joan Sastre, Vidorreta confirmó que «está recuperado» y que ayer esperó «el momento» ideal «en el que pudiera jugar», básicamente para que recupere «sensaciones de partido» ya que «es uno de los cinco que seguro que va a estar el miércoles», añadió en referencia a los cupos, lo que le llevará a «elegir a siete jugadores entre los otros nueve».

Vidorreta, hablando comn Mills. / María Pisaca / MARIA PISACA

También confirmó, sobre lo visto en sus tres primeros partidos, que Patty Mills hará habitualmente las veces «de dos». «Ya tenemos tres jugadores que están manejando bien el equipo, Marce, Bruno y Jaime, que ha vuelto a asumir ese rol». «Patty, mientras tengamos con buena salud a los otros tres, jugará solo de dos», dijo de manera meridiana.

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Esa presencia de Mills provoca a su vez una superpoblación en lo puestos de uno y dos. «Siempre digo que lo mejor de tener overbooking es que nunca tienes lesionados. Ahora puedo contar con todos y en este momento se lidia de una manera muy sencilla: eligiendo a los que creo que son mejores para cada partido», respondió el técnico.