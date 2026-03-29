El CB Canarias confirma su estado de gracia con una paliza al Zaragoza (99-76)

Este CB Canarias va a otra velocidad. Tras ganar a Unicaja y Valencia el equipo aurinegro ha derrotado por 99-76 al Casademont Zaragoza en un partido en el que los de Txus Vidorreta han mostrado una superioridad insultante de principio a fin.

Liderado de inicio por Thomas Scrubb, y más tarde por Marcelinho Huertas (20 puntos) y un revitalizado Bruno Fitipaldo (18 tantos), la escuadra lagunera dominó a placer, amparada también en su acierto en el triple (15). Una fiesta desde el arco a la que se acabó sumando Patty Mills, no tan descollante como hace una semana, pero que sí acabó con 12 puntos.

También mención para los 22 créditos de Shermadini, en apenas 16 minutos sobre la pista, así como para la seguridad colectiva en el manejo del balón, con solo seis pérdidas en todo el partido.

Scrubb dio la sensación, de entrada, de poder sufrir con la marca de Yusta (0-2), pero el canadiense revirtió de inmediato ese supuesto déficit. Lo hizo con un par de buenas defensas sobre el madrileño, y sobre todo con un amplio repertorio ofensivo: rebote, posteo, puerta atrás y triple. Suficiente para que el Canarias diera un arreón inicial (9-2) que todavía fue mayor con las primeras rotaciones.

Con Huertas produciendo en el 1x1, Shermadini campando a sus anchas en la zona, y la verticalidad de Fernández la renta local se disparó hasta el 24-10 con una excelsa carta de tiro: 10/12.

Se agarró el Zaragoza a las individualidades de Wright y Washington, pero el conjunto isleño mantuvo a buen recaudo su renta toda vez que siguió sumando de tres en tres con los triples de Mills (ovacionado en la presentación y en su entrada en pista) y Fitipaldo, y el 2+1 de Giedraitis (35-24, 12').

Shermadini y Fitipaldo, las armas del CB Canarias

Los visitantes ya habían cogido velocidad de crucero y comenzaban a producir con cierta fluidez gracias, sobre todo, a un quinteto muy móvil (38-33), pero a la aportación ofensiva maña respondió, aun con mayor virulencia, el cuadro canarista.

Y lo hizo La Laguna Tenerife con dos de sus armas reconocibles: Shermadini sacando petróleo de cada balón que le llegaba dentro de la zona (11 puntos y 17 de nota al descanso en poco más de ocho minutos de juego), y Fitipaldo siendo criminal en el tiro tras bote para irse con 11 puntos al intermedio.

Con el georgiano y el uruguayo como estandartes, el cuadro de Vidorreta no solo aguantó sin el más mínimo apuro el intercambio de canastas en el que por momentos se metió el partido, sino que incluso alcanzó su máxima renta gracias a la enésima puerta atrás (esta vez culminada por Alderete) y una buena defensa final culminada por un triple, desde el centro de la pista, de Marcelinho Huertas.

El 53-38 del intermedio se explicaba no solo por la gran efectividad ofensiva local (20/32 en tiros de campo), sino también en el control del rebote, haber cortado de cuajó el número de pérdidas (tres en el primer acto y ninguna en el segundo), y estar dejando a Santi Yusta en solo dos puntos, los de la canasta con la que se había abierto el duelo.

Una segunda mitad dominante

Como el 0-2 inicial, el 2+1 de Dubljevic para arrancar el tercer periodo fue un mero espejismo, ya que el Canarias volvió a anotar con una facilidad pasmosa para incluso irse por encima de la veintena (63-42). Por momentos la zona 2-3 planteada por Plaza espesó los ataques aurinegros (63-48), pero con paciencia y efectividad en los libres (5/5) el cuadro lagunero volvió a poner tierra de por medio (73-52).

Con Sastre de vuelta a la acción tras más de un mes de baja, el Canarias bajó un poco su efectividad y cerró el tercer cuarto con 16 de renta (73-57). Un 0-5 sin peso alguno, porque como en los actos previos la puesta en escena de los locales en el cuarto final fue más que notable, esta vez con Huertas descifrando a la perfección la insistencia rojilla en su zona 2-3 (78-57).

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Con el partido ya más que encarrilado, el Canarias empezó a gustarse y gracias a su producción desde el 6,75 (tres de ellos de Patty Mills) se disparó hasta la treintena (91-61) antes de un final festivo de un equipo que parece hacerse reactivado por completo tras el parón de selecciones y la llegada de Mills.