Canarias y Zaragoza, dos maneras de cuidar del balón

En las antípodas de cómo se cuida el balón. El Santiago Martín acoge hoy un duelo de estilos bastante diferenciados. Los que promulgan el CB Canarias y el Casademont Zaragoza. Un antagonismo que se aprecia por ejemplo en el ritmo de juego, toda vez que los isleños son los que menos posesiones utilizan por partido, mientras que los aragoneses son los segundos que más. Dos velocidades que cuentan con una extensión en lo que a datos se refiere: las pérdidas. Y no son precisamente estos regalos de la actualidad un guarismo pasajero.

Van camino tanto el Canarias como el Zaragoza de convertirse, por tercera fase regular consecutiva, en el equipo –el lagunero– que menos balones se deja por el camino, y en el conjunto –el rojillo– que más regalos concede. Ya sucedió en el ejercicio 23/24 con 14,8 y 11,4 respectivamente, se repitió en la campaña 24/25 con 14,7 y 10,6, y construye, después de 23 jornadas, un tercer capítulo en este particular antagonismo... y con una diferencia todavía más manifiesta. Así, hasta la fecha el Casademont promedia 16 pérdidas, frente a las 11,2 de La Laguna Tenerife. De hecho, el guarismo que separa ahora mismo a ambos conjuntos (4,8 regalos), sería la más abultada de toda la categoría desde la campaña 98/99, cuando el Granada acabó promediando 14,9 pérdidas frente a las 10, del Valencia.

Si bien en el Canarias esta cifra habitualmente baja viene de la mano de un estilo más que marcado desde el ejercicio 16/17 –con la llegada de Txus Vidorreta–, sí llama la atención que el Zaragoza no haya podido disminuir esa peligrosa cuantía pese a la cantidad de jugadores y entrenadores que ha presentado en estas tres últimas campañas. Así, desde el curso 23/24 son ya cuatro los técnicos que han llevado las riendas del plantel rojillo: Porfirio Fisac, Rodrigo San Miguel, Jesús Ramírez y Joan Plaza. Este último mantiene la media en los tres partidos que ha dirigido: 16,3 sin contar la prórroga disputada en Andorra.

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El Canarias –que también fue el mejor en esta faceta en la 21/22–, tiene en este valor uno de los termómetros de sus buenos resultados. Así, el conjunto de Txus Vidorreta promedia nueve balones perdidos en sus cinco últimos triunfos ligueros. Los cinco que solo se dejó por el camino contra el Baskonia, y los seis regalos que concedió ante el Valencia son los ejemplos más manifiestos.