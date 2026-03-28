El CB Canarias llega a las 200 jornadas en zona de 'playoff'; un hito casi inalcanzable para nadie en los siete últimos años de Liga Endesa

En el verano de 2019 los responsables deportivos del CB Canarias decidieron acometer una reforma integral a su plantilla. Cambio de ciclo radical que provocó el cambio de todas sus piezas salvo Tomasz Gielo. Apuesta sumamente arriesgada, pero que ha acabado dando réditos superlativos gracias a la continuidad de un bloque, liderado por Marcelinho Huertas y Gio Shermadini, que ha llevado al club lagunero hasta los mejores resultados de su historia.

Números sobresalientes y, por extensión, un consiguiente estatus para colarse entre la nobleza de la ACB. Y es que el cuadro aurinegro se ha convertido en un asiduo en los puestos de playoff, tanto, que una vez acabe esta 24ª jornada de la 25/26 (desechando el partido adelantado ganado por el Bilbao, correspondiente a la 28ª) alcanzará las 200 fechas de fase regular entre los ocho primeros de Liga Endesa.

Apenas 18 veces fuera en casi siete años

Esas dos centenas de jornadas en la zona de privilegio las alcanza el CB Canarias en solo 218 fechas del calendario. Las que transcurren desde la cuarta jornada de la 19/20, cuando el cuadro lagunero doblegó al Obradoiro. Antes, los de Txus Vidorreta necesitaron engrasar algo su maquinaria totalmente renovada, lo que les costó derrotas en el Santiago Martín frente al Bilbao y al Real Madrid.

Desde ese momento, muy esporádicos han sido los momentos en los que el CB Canarias se ha visto descabalgado de los ocho primeros puestos. En concreto en 18 ocasiones. Un guarismo que solo mejoran el Real Madrid y el Barça, por debajo del corte en cuatro y nueve veces respectivamente.

Los buenos arranques de curso, claves

Esa continuidad en la zona alta de la tabla se explica, en varios de estos cursos, por los buenos arranques: siete victorias de inicio en la 20/21, y cuatro triunfos de entrada en la 22/23, misma racha que escenificó en la campaña actual. También por su regularidad, como la de la pasada campaña, donde solo la derrota en la tercera jornada contra el Barça sacó al Canarias (9º) de los puestos de honor.

Igualmente logró enderezar el cuadro aurinegro situaciones algo adversas, como las dos derrotas en cuatro partidos en la puesta de largo de la 21/22, y los tres tropiezos en el comienzo de la 23/24. En esa última temporada el Canarias no fue al menos octavo hasta la undécima fecha (cuando ganó el derbi en Gran Canaria), y tras meterse en la Copa en la 17ª jornada, ya luego no abandonó más esas posiciones de pedigrí.

Pero es que esta continuidad canarista en la zona media-alta de la ACB a lo largo de casi siete temporadas no se ha limitado a pasar desapercibido entre los ocho primeros, sino que el conjunto aurinegro también se ha dejado ver con asiduidad entre las posiciones más elevadas. Así, el equipo isleño suma, de estas 200 jornadas, 134 casos entre los cuatro primeros, de los que 11 corresponden al liderato de la tabla, 26 al segundo puesto, 32 al tercero y 63 al cuarto.

El Canarias también fue quinto 20 veces, sexto en 15 ocasiones más, séptimo en otras 13, y octavo en 17. Las dos centenas se completarán este domingo, con una fecha en la que el cuadro tinerfeño luchará por ser (dejando de lado el citado partido adelantado del Bilbao) desde octavo hasta sexto.

En busca de su mejor racha en la zona noble

Aunque se mueva ahora en el filo de la navaja para conservar su puesto de playoff -pese a su notable 14-9 antes de esta jornada- también va el CB Canarias camino de igualar su mejor racha entre los ocho primeros de ACB. Acumularán los de Vidorreta, tras el duelo contra el Zaragoza, 55 jornadas seguidas entre los ocho primeros: las 31 últimas de la 24/25 y las 24 actuales.

Giedraitis, Huertas y Mills celebran la victoria en Málaga. / ACB Photo

Se situarán los aurinegros a solo tres de su tope, establecido en 58 gracias a las 20 de la 19/20 antes del frenazo por el covid, y las 38 de la 20/21. Algo menor fue otra racha intermedia, la vivida en el tramo final de la 21/22 (18) y toda la fase regular de la 22/23 (34) para un total de 52.

Solo el Valencia se acerca a la tercera plaza canarista

Para entender la magnitud de la racha canarista que llega a las 200 jornadas en esta fecha del campeonato basta con mirar al resto de mortales, Real Madrid y Barça a un lado. Quien más se acerca al equipo lagunero es el Valencia, que llegará a 190 (después de una racha de 57 seguidas), por encima de un Joventut que suma 157, y al Unicaja, que está a una de las 150. Más atrás, el Baskonia (140) y el Gran Canaria (115). El Murcia se queda con 91 y el Manresa con 73.

Una vez alcanzado este número redondo, si el CB Canarias logra alargar su racha hasta las 210 fechas en este mismo curso, tendrá premio: jugar el playoff por séptima temporada consecutiva.