El CB Canarias quiere que la inercia positiva le conduzca a la decimoquinta victoria en la Liga Endesa

Como si hubiera puesto la directa en este tramo final de marzo, La Laguna Tenerife quiere más. Con un buen puñado de condicionantes favorables, el CB Canarias buscará este domingo a mediodía (12:00, Santiago Martín) la que sería su decimoquinta victoria de la Liga Endesa y un paso más en el propósito aurinegro de jugar un curso más las series por el título.

Delante, un necesitado Casademont Zaragoza, al borde de la zona peligrosa, pero reforzado tras su victoria la pasada semana ante el Burgos. Con todo, un partido de esos marcados en rojo en el vestuario aurinegro para que luego el conjunto isleño no se vea obligado a realizar más cuentas de las debidas.

Razones para pensar en positivo

Pocas no son las razones para pensar en positivo en el entorno lagunero. Tanto a nivel colectivo como en el plano individual. En la primera de estas vertientes destacan el regreso a la actividad de Marcelinho Huertas en una versión más que notable, la posible vuelta de Joan Sastre –­tras más de un mes en el dique seco, y que ya se vistió en la visita a Málaga–, y lo bien que ha aterrizado en el conjunto isleño Patty Mills, que de reeditar hojas de servicio similares a la ofrecida en Málaga hace una semana, se convertirá en factor diferencial para el cuadro lagunero. El australiano ha contado, además, con una semana relativamente tranquila para terminar de empaparse de los complejos esquemas tácticos de Vidorreta.

Guerra trata de anotar ante Dubljevic. / ACB Photo

Ya en el aspecto grupal, debe el Canarias acercarse a las excelsas prestaciones defensivas que dejó en las dos últimas jornadas, cuando secó a Valencia y Unicaja, que solo pudieron anotar 71 y 70 puntos respectivamente. Este sólido entramado en su lado de la cancha pasará este domingo una dura prueba de fuego toda vez que el Zaragoza promedia 97,7 puntos –sin prórroga– en los tres partidos que le ha dirigido hasta la fecha Joan Plaza.

Opción para desplegar el arsenal ofensivo

Eso sí, la de este mediodía también es una oportunidad significativa para que La Laguna Tenerife también despliegue sobre la cancha todo su arsenal ofensivo (no ha bajado de 89 tantos en sus cinco victorias ligueras más recientes) contra un adversario bastante endeble atrás y que desde el cambio de jefe en su banquillo ha encajado 102 puntos por duelo. Poco que ver con el 76-84 de la primera vuelta.

Pero al margen de no permitirse levantar lo más mínimo el pie del acelerador, el CB Canarias tendrá –concientemente o no– parte de sus sentidos en el choque de BCL del miércoles contra el Galatasaray. Riesgo mínimo de posible distracción, pero sí la opción de que Vidorreta –si ya lo tiene claro– pudiera exprimir más –en lo que a minutaje se refiere– a aquellos dos jugadores que serán descartados en el duelo continental.

Viejos conocidos en el cuadro maño

En el bando aragonés –en proceso de recosntrucción–, varios conocidos. Entre ellos los técnicos ayudantes Rodrigo San Miguel y Gonzalo García; y sobre todo Santi Yusta. El alero madrileño demuestra estar atravesando su madurez deportiva hasta el punto de ser ahora mismo el segundo máximo anotador de la ACB (17,1), y el tercero en valoración (17,9). Con Devin Robinson como la otra pata fuerte de la mesa (15 puntos y 5,6 rebotes de media), la llegada reciente de dos jugadores puede dar otra dimensión al conjunto maño: Justin Wright-Foreman (14 puntos por choque), e Isaiah Washington 11,2 de media, y sobre todo 7/9 en triples hace solo siete días, si bien es duda para hoy por un virus estomacal.