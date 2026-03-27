Patty Mills: "Fichar por el Canarias me pareció lo correcto; estoy totalmente comprometido"

Con la misma templanza y a la vez descaro que muestra en la cancha, Patty Mills se ha desenvuelto delante de los micrófonos en su presentación oficial con el CB Canarias. Lo ha hecho con un discurso cargado de convicción y una enorme extensión en sus respuestas. Palabras en las que ha querido dejar claro lo que ya empezó a demostrar el pasado sábado ante el Unicaja: "Fichar por el Canarias me pareció lo correcto; estoy totalmente comprometido".

Mills, acompañado de Aniano Cabrera y Nico Richotti, antes de su presentación. / Andrés Gutiérrez / t

Llega Mills al CB Canarias con la intención de "aportar experiencia a un equipo que quiere ganar aún más" y al que calificó como "el mejor" para sus intereses de "empezar a contribuir de inmediato, en una oportunidad que era real" en su propósito de regresar a las canchas. Un aterrizaje que el australiano admite se produjo tras "un proceso bastante rápido", desbloqueado “tras una conversación telefónica con Nico Richotti]” y solo dilatado por encontrarse “en el otro lado del mundo”.

El ambiente familiar, lo que más le ha llado la atención

Admite Patty que las sensaciones de sus dos primeras semanas han sido "geniales", realzando el "ambiente familiar" que ha podido ver en el equipo, así como "los valores" que promulga el club lagunero. "Siento que conozco a mis compañeros desde hace más tiempo", explica Mills, también "muy cómodo" por estar "en un entorno como este". "Es un paraíso", expresó a modo de comparación con Australia y Hawai.

En la misma línea Mills quiere terminar de "comprender realmente lo que significa representar a La Laguna Tenerife". "Será ahí cuando jugaré con toda mi pasión", significó, recordando su paso "durante 10 años por San Antonio, una ciudad que ayudaron a construir los canarios".

Su experiencia, el principal valor a aportar

Cuestionado por lo que puede aportar al CB Canarias, Mills tiene claro que sobre todo ayudará con su "experiencia de más de 20 años" para "intentar que el equipo siga ganando". "A estas alturas de la temporada no es fácil llegar y aprenderme todas las jugadas, por lo que mi objetivo personal es ponerme al día lo más rápido posible", reseñó.

"Creo que lo que más me emociona es tener la oportunidad de competir de nuevo por algo significativo y hacerlo con este grupo de chicos geniales que he conocido en las últimas semanas", insistió Mills.

No conocía mucho, pero le gustó lo que investigó

Admitió el nuevo jugador canarista que apenas conocía del club lagunero hasta que la opción de fichar "empezó a parecer real". Desde ese momento se puso a "investigar y ver vídeos". "Rápidamente se volvió muy atractivo para mí", reconoce Mills, que ya profundizó en el aspecto técnico y táctico "tanto dentro como fuera de la cancha". "Nos dimos cuenta de que esta podría ser una oportunidad realmente emocionante para mí", añadió.

"En este equipo no hay egos y todos quieren ganar; se parece a los Spurs en los que jugué" Patty Mills — Jugador del CB Canarias

Entre lo que ha podido ver previamente y en sus primeros días en la Isla Mills destaca varios aspectos por encima del resto. "El balón circula con mucha fluidez y no hay egos en este equipo. Todos quieren ganar", destaca sobre un CB Canarias al que no dudó en comparar, por filosofía "con los Spurs" en los que él militó durante una década. Además, resaltó, y de nuevo a modo de paralelismo con lo que vivió en San Antonio, "lo bien" que conviven "varias culturas en el vestuario".

"Es un sueño jugar con Marcelinho"

Una de ellas, la brasileña de la mano de Marce Huertas, con el ahora coincide en cancha, "en una situación de esas que siempre se desea que ocurran, pero que nunca se piensa que se hagan realidad". "Es un sueño jugar con alguien tan experimentado, talentoso e inteligente como él", dijo del paulista al que conoce "desde hace mucho tiempo fuera de la cancha".

Mills, durante su presentación. / Andrés Gutiérrez / t

"Es inspirador verlo seguir dedicándose a su oficio como lo hace a su edad y siendo tan efectivo a estas alturas de su carrera", dijo también de un Huertas con el que quiere "aprender" y a la vez "unir fuerzas para ganar y llegar lo más lejos posible". "Para mí es un verdadero honor, y como un sueño hecho realidad", comentó igualmente sobre Marce.

¿Qué ocurrirá más allá de esta temporada?

Donde no quiso mojarse Mills fue sobre su futuro, limitándose a tratar de asimilar "la rapidez con la que avanzan las cosas" y a la vez "intentar hacer lo posible para ganar" gracias también al apoyo de todo su equipo de trabajo que lo ha apoyado en estos meses previos. "Estoy totalmente comprometido por este equipo y por lo que sea necesario para ganar", respondió sobre una filosofía que tiene grabada a fuego. “Ser el último equipo que quede en pie”, significó nuevamente como el reto principal que, a medio plazo, está en su mente.