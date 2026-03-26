El CB Canarias, en la carrera por el 'playoff' más igualado... y más exigente en la historia de la ACB

Como aquel que corre cada vez más rápido pero siguen pisándole los talones, el CB Canarias no logra mejorar en estas últimas semanas su actual octavo puesto dentro de la Liga Endesa. No le ha servido a los de Txus Vidorreta haber salido airoso en cinco de sus siete más recientes duelos. Ni tampoco que los dos éxitos más frescos hayan sido a lo grande: contra el Valencia y en la cancha del Unicaja.

Ejemplo, el de nadar y no poder acercarse a la orilla que vive el CB Canarias, que escenifica la que probablemente sea la campaña de ACB más apretada y exigente desde hace más de tres décadas, el lapso desde que está vigente el actual formato de liga regular. Aquel que se disputa con fase regular de 18 conjuntos.

El Bilbao Basket, un rival que no afloja

Con 14 victorias y nueve derrotas el CB Canarias viene defendiendo como puede la octava plaza. Pelea que no puede ser de cotas mayores toda vez que su más inmediato perseguidor, el Bilbao Basket, también tiene la flechita hacia arriba y suma el mismo número de triunfos que los aurinegros. Cifra un tanto artificial porque el conjunto vizcaíno ya ha adelantado su duelo de la 28ª fecha, en el que le venció al Zaragoza (82-84). Eso si se mira la botella medio llena, pero si se usa el prisma para verla medio vacía, no se puede obviar que los hombres de negro ya han sacado adelante su compromiso de una fecha que todavía tiene por delante el cuadro lagunero.

Los jugadores del Bilbao Basket, tras ganar en Zaragoza. / ACB Photo

Solo un antecedente parecido

Echando la vista atrás, solo existe un episodio, desde la 93/94, en la que el noveno clasificado acumulaba ya 13 triunfos. Era el Pamesa de la 04/05. Misma cifra que el octavo y que el séptimo. Aquel curso el octavo (Gran Canaria) acabó con 19, aunque por average particular con el propio Pamesa le hubieran bastado con 18. Esta puede ser la ruta a la que deberá atenerse el CB Canarias en las 11 jornadas que la restan por delante. Firmar, al menos, cinco victorias más para alcanzar las 19 después de 34 partidos.

Nadie afloja en la parte alta

Lo reñida que está la pugna por esas últimas plazas que darán derecho a jugar por el título se explica por las rachas positivas de buena parte de los equipos implicados. Y es que al margen del vigente 5-2 del CB Canarias, el Unicaja ha ganado seis de sus últimos ocho duelos, el Joventut lleva cinco triunfos seguidos, y el Bilbao solo ha tropezado en dos de sus 11 compromisos más recientes.

Mano a mano con el que también se explica que con 14 resultados positivos el CB Canarias solo sea octavo. Una situación totalmente anómala hasta el punto de que en tres décadas solo se han dado otros dos episodios con estos guarismos: 23/24 y 17/18, en este caso más antiguo con el propio CB Canarias, que acabó pasando el corte con holgura: 19 y dos de ventaja sobre el noveno. Otra comparativa: con sus 14 triunfos actuales, los de Vidorreta serían quintos en solitario (y con tres partidos de colchón sobre el noveno) hace solo un año.

Ese citado curso 17/18 es el único que también supera al vigente en otro parámetro de igualdad. En este caso hacia arriba. Y es que entre el Valencia, segundo clasificado, y el Canarias solo existen tres triunfos de diferencia (17 y 14). Hace siete años, entre el Barça y el Granca únicamente había dos (16-14).

Algunos partidos marcados en rojo

Dentro de este curso más exigente que nunca, el CB Canarias debe poner especial énfasis en tratar de sacar adelante encuentros como el del domingo: en casa y frente a un adversario de la zona baja. Pero también debe marcar en rojo dos duelos que deberá afrontar en mayo: contra el Joventut (30ª jornada) y ante el Bilbao (jornada final). Ambos en el Santiago Martín, y con la conveniencia, a ser posible, de recuperar un average particular que en ambos casos tiene ahora perdido: -11 y -17 respectivamente.

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Patty Mills, en una acción en el Martín Carpena. / ACB Photo.

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