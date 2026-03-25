Shermadini-Yusta, un pulso entre currantes del baloncesto con estrella

El partido de este domingo (12:00) entre La Laguna Tenerife y Casademont Zaragoza reunirá sobre el parqué del pabellón Santiago Martín a dos de los tres mejores jugadores de la Liga Endesa 25/26. Así lo indican los números cuando ya se han consumido 23 jornadas, que es un poco más que dos tercios del calendario. Gustos aparte, en la clasificación establecida con los puntos obtenidos por la valoración de todos los jugadores que han participado este curso en la competición, aparece en el tercer lugar el local Giorgi Shermadini, con 406 créditos y una media de 18,45, y en el segundo, el visitante Santi Yusta, con 412 y 17,91. Solo tienen por delante al croata Luka Bozic, del Covirán Granada (473 y 20,6). Son los únicos que han podido rebasar la cota de los 400 puntos.

Completando el 'top 10', en función del acumulado, aparecen Ante Tomic (Asisa Joventut), Melwin Pantzar (Surne Bilbao), Jaime Pradilla (Valencia Basket), Devin Robinson (Casademont Zaragoza), Gonzalo Corbalán (San Pablo Burgos), Timothé Luwawu-Cabarrot (Kosner Baskonia) y Tryggvi Hinalson (Surne Bilbao Basket).

¿Cómo se calcula la valoración de un jugador de baloncesto? No son notas subjetivas puestas a ojo, sino el resultado de la suma de registros positivos (puntos anotados, rebotes capturados, pases con valor canasta, recuperaciones, tapones y faltas recibidas) y la resta de intervenciones que no aportan (lanzamientos fallados, pérdidas, faltas cometidas...). De ahí salen los dígitos que acercan o alejan a cada uno a la condición de MVP de cada partido... o de la competición. Por poner un caso, Shermadini ya fue el más destacado en este apartado en todo el tramo de octubre y también en las jornadas primera (38 puntos) y décima (34).Nada nuevo para el georgiano. Gio lleva años dominando la escena, siendo una garantía sin descanso. De hecho, fue el más valioso en las Ligas 20/21 y 22/23, de principio a fin.

Mientras tanto, Yusta sobresalió en la quinta fecha del presente ejercicio, con 31 puntos de valoración. Pero el mérito que comparten es la regularidad, no salir en las portadas por una tarde de inspiración, sino por ofrecer un rendimiento constante con muy pocos apagones. Con Giorgi y Santi siempre se cuenta, siempre están, con mayor o menor brillo, pero siendo unos currantes con estrella.

El alero del Zaragoza ha tenido minutos en 23 partidos de la 25/26. Sus números son todo un aval: ha avanzado con una media de 17,1 puntos, casi cuatro rebotes y dos asistencias por actuación. Y el pívot de La Laguna Tenerife no se queda atrás:22 encuentros disputados con 13,8 puntos, 5,2 rebotes y una asistencia de promedio.

Con España y Georgia en 2025

En el cruce de la primera vuelta de Liga Endesa, celebrado en el pabellón Príncipe Felipe con triunfo canarista (76-84), Yusta fue el máximo anotador con 17 puntos. Shermadini tuvo un papel más discreto, pero tan nutritivo para el colectivo como de costumbre (11).

Convertidos ya en dos clásicos de la Liga Endesa a estas alturas de sus carreras, Gio y Santi también se vieron las caras en la presente temporada con sus selecciones, en agosto dentro del Eurobasket (victoria de Georgia y cuatro puntos anotados por cada uno) y en noviembre, en el Santiago Martín, en la fase de clasificación para el Mundial. Vencieron los de Chus Mateo (90-61)con 17 puntos de Yusta y 8 de Shermadini en su casa, pero esta vez siendo visitante.

Compañeros en el Canarias

Shermadini y Yusta no están unidos solo por su productividad. También comparten el espacio común de los dos años en los que compartieron vestuario como jugadores del Canarias. Ambos fueron noticia en la Isla el mismo verano, el de 2019. Gio llegó un 3 de julio. Santi lo hizo diez días más tarde. Después de dos campañas como aurinegro con un papel secundario, Yusta siguió su camino en otro destino, en su actual equipo, el Zaragoza, donde ya lleva cuatro cursos más el que todavía está en juego. Shermadini no se movió. La actual campaña es la séptima que suma en el Canarias... y la duodécima en la Liga Endesa, competición en la que se estrenó, precisamente, con el uniforme del Zaragoza el 12 de octubre de 2013 en Miribilla, ante el Bilbao y con José Luis Albós como entrenador.

El de Mtskheta completó esa temporada con camiseta roja del entonces CAI, pero no siguió en España. Pasó por el Olympiacos y el Cantú antes de regresar a la ACB de la mano del Andorra en el curso 15/16. Después de otro año más en el conjunto del Principado, dio el salto al Unicaja en 2017. Y de Málaga, a Tenerife en la Liga 19/20.

La primera vez

Estando en el Andorra, el 3 de enero de 2016 compitió en el Multiusos Fontes do Sar frente a un Obradoiro en el que trataba de coger rodaje en la máxima categoría un joven exterior llamado Santi Yusta. Esa fue la primera coincidencia en la Liga Endesa entre dos jugadores que ahora –o en los últimos años– asoman en varios de los apartados principales de las estadísticas individuales de ACB.

Aquella vez, aunque solo pudo participar 41 segundos, el madrileño ganó el pulso, el primero de muchos entre dos jugadores que suman 680 partidos de Liga Endesa, 373 de Shermadini y de 307 Yusta, que es ocho años menor que su excompañero y ahora rival –los dos son de abril, pero uno nació en el año 1989 y el otro en 1997–.

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El balance en ACB es de ocho victorias para Shermadini –una con el Andorra y siete con el Canarias– y cinco para Yusta –tres con el Obradoiro, una con el Real Madrid y otra con el Zaragoza–.