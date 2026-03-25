Fran Guerra entra en 'modo Huertas' y supera un registro del año 1990
El grancanario exploró con éxito una nueva faceta de su juego en los dos últimos partidos de La Laguna Tenerife, la de repartir pases con valor canasta. En el triunfo ante el Valencia aportó cinco y en la visita al Unicaja subió el listón a ocho. El récord de un aurinegro estaba en poder de Ken Johnson.
Que capture rebotes, anote desde la pintura y se faje con otros pívots, es lo esperado. Pero no lo es tanto que, de repente, enlace dos partidos siendo el máximo asistente de su equipo. Fran Guerra se despojó de etiquetas y amplió su repertorio con una aportación nada casual. Ante el Valencia Basket, el grancanario repartió cinco pases con valor canasta, por los cuatro de los especialistas Marcelinho Huertas y Jaime Fernández, y no conforme con ese registro, en la siguiente cita del calendario de Liga Endesa, subió el listón a ocho –siete en un mismo cuarto, el tercero–. Todo un surtidor de puntos en el Martín Carpena, conquistado por La Laguna Tenerife con un rotundo 70-95.
Casi sobra decir, o quizás no, que Fran no había presentado jamás números así, al menos desde que debutó en ACB en la 12/13 con el Estudiantes. Se suponía que lo suyo iba a ser otra cosa. Pero no. Para beneficio del colectivo, se postula como 'competencia' para Huertas, Fitipaldo, Jaime... Aunque sea desde otra función y en otro lugar del parqué. El tiempo dirá si es algo puntual o no; que mucho ya hace con dominar las alturas.
Pero el dato está ahí y llama la atención. Entre otras cosas porque su media de asistencias por partido a lo largo de nueve temporadas y dos tercios de la 25/26 era de 1,1. De ahí saltó a la suma de 13 en dos encuentros consecutivos –en el 70 por ciento de sus anteriores actuaciones, había aportado una o ninguna, detalla la ACB en su web–.
La referencia de un Zaragoza-Canarias
¿Qué pívot del Canarias tenía el récord de asistencias en ACB? La respuesta parte de la misma fuente. La mejor marca estaba en las manos de Ken Johnson con siete en un Zaragoza-Canarias jugado el 6 de mayo de 1990 (98-82).
Fuera del ámbito aurinegro, el techo de asistencias repartidas por un pívot está en las 13 que firmó el serbio Dejan Tomasevic el 29 de diciembre de 2002 en una victoria de su equipo, el Valencia, ante el Manresa. Con once hay dos, Winfred King (16 de noviembre 1985 en un Breogán-Joventut)y Mike Phillips (22 de abril de 1989 en un Real Madrid-Granollers). En el siguiente escalón repite por partida doble Tomasevic, con diez, y aparece un jugador con un paso por la Liga Endesa más reciente, Rasid Mahalbasic (abril de 2022 en un Río Breogán-Manresa). El grupo de pívots con nueve asistencias es más amplio. Incluye a John Pinone, Fabricio Oberto, Jorge Garbajosa, Goran Huskic, Ante Tomic y Marc Gasol. Una vez descubierto este sorprendente perfil, pero sin ser una prioridad, el siguiente reto de Fran consistirá en sumarse al que, de momento, es un sexteto.
Marcelinho, sin un cero en los ‘repartos’ desde junio de 2014
Se mire por donde se mire, la trayectoria de Marcelinho Huertas en la Liga Endesa está fuera del alcance de la mayoría. La ACB dio a conocer un dato, uno más, que así lo demuestra. Y no es otro que la racha de partidos seguidos que lleva el base de La Laguna Tenerife aportando, al menos, una asistencia. La última vez que se quedó a cero fue el 12 de junio de 2014 en un encuentro entre uno de sus exequipos, el Barcelona, y el Valencia en las semifinales del playoff por el título. Lejos de estancarse, Marce respondió con nueve repartos en el quinto y definitivo cruce de esta eliminatoria –el conjunto azulgrana se proclamó campeón tras superar al Real Madrid en la final–. A partir de aquella inusual actuación ante el Valencia, sin asistencias de su cosecha,Huertas cogió un camino del que no ha salido. Hasta el punto de que lleva 355 partidos de Liga Endesa sumando asistencias –una como mínimo–. Para realzar este dato, solo hay que fijarse en la duración de la segunda mejor racha, la que protagonizó Tomas Satoransky. El checo no pasó de 193 encuentros asistiendo. Le siguen Facundo Campazzo (180), Shannon Evans (67), Trae Bell-Haynes (66)... En circunstancias normales, el brasileño continuará ampliando su registro este domingo en el partido ante el Zaragoza en el Santiago Martín.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Aemet informa de un fallo en la difusión de avisos meteorológicos por la borrasca Therese
- Sigue en directo la evolución de la borrasca Therese en Tenerife
- Muere la joven que sufrió lesiones graves en una colisión frontal en Tenerife
- Los masones de Tenerife celebran la primera ceremonia en su templo tras 90 años
- Las imágenes del primer rito celebrado en 90 años en el templo masónico de Santa Cruz de Tenerife
- Muere un segundo joven que resultó herido muy grave en una colisión frontal en Tenerife
- El Ayuntamiento de La Laguna cierra instalaciones y suspende actos por la borrasca Therese: las medidas, hasta el miércoles a las 12:00
- Mérida, primera ventana hacia un posible ascenso matemático del CD Tenerife