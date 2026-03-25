Fran Guerra entra en 'modo Huertas' y supera un registro del año 1990

Que capture rebotes, anote desde la pintura y se faje con otros pívots, es lo esperado. Pero no lo es tanto que, de repente, enlace dos partidos siendo el máximo asistente de su equipo. Fran Guerra se despojó de etiquetas y amplió su repertorio con una aportación nada casual. Ante el Valencia Basket, el grancanario repartió cinco pases con valor canasta, por los cuatro de los especialistas Marcelinho Huertas y Jaime Fernández, y no conforme con ese registro, en la siguiente cita del calendario de Liga Endesa, subió el listón a ocho –siete en un mismo cuarto, el tercero–. Todo un surtidor de puntos en el Martín Carpena, conquistado por La Laguna Tenerife con un rotundo 70-95.

Casi sobra decir, o quizás no, que Fran no había presentado jamás números así, al menos desde que debutó en ACB en la 12/13 con el Estudiantes. Se suponía que lo suyo iba a ser otra cosa. Pero no. Para beneficio del colectivo, se postula como 'competencia' para Huertas, Fitipaldo, Jaime... Aunque sea desde otra función y en otro lugar del parqué. El tiempo dirá si es algo puntual o no; que mucho ya hace con dominar las alturas.

Pero el dato está ahí y llama la atención. Entre otras cosas porque su media de asistencias por partido a lo largo de nueve temporadas y dos tercios de la 25/26 era de 1,1. De ahí saltó a la suma de 13 en dos encuentros consecutivos –en el 70 por ciento de sus anteriores actuaciones, había aportado una o ninguna, detalla la ACB en su web–.

La referencia de un Zaragoza-Canarias

¿Qué pívot del Canarias tenía el récord de asistencias en ACB? La respuesta parte de la misma fuente. La mejor marca estaba en las manos de Ken Johnson con siete en un Zaragoza-Canarias jugado el 6 de mayo de 1990 (98-82).

Noticias relacionadas

Fuera del ámbito aurinegro, el techo de asistencias repartidas por un pívot está en las 13 que firmó el serbio Dejan Tomasevic el 29 de diciembre de 2002 en una victoria de su equipo, el Valencia, ante el Manresa. Con once hay dos, Winfred King (16 de noviembre 1985 en un Breogán-Joventut)y Mike Phillips (22 de abril de 1989 en un Real Madrid-Granollers). En el siguiente escalón repite por partida doble Tomasevic, con diez, y aparece un jugador con un paso por la Liga Endesa más reciente, Rasid Mahalbasic (abril de 2022 en un Río Breogán-Manresa). El grupo de pívots con nueve asistencias es más amplio. Incluye a John Pinone, Fabricio Oberto, Jorge Garbajosa, Goran Huskic, Ante Tomic y Marc Gasol. Una vez descubierto este sorprendente perfil, pero sin ser una prioridad, el siguiente reto de Fran consistirá en sumarse al que, de momento, es un sexteto.