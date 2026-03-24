Expectación creciente por el debut en casa de Patty Mills con La Laguna Tenerife

Patty Mills lleva once días en Tenerife y ya ha jugado dos veces con su nuevo equipo, el CB Canarias, pero a domicilio, en Trieste y Málaga. Su estreno como local llegará este domingo coincidiendo con la visita al Santiago Martín del Casademont Zaragoza. Si el pabellón aurinegro suele rozar el lleno en cada partido de Liga Endesa o cubre todo el aforo con frecuencia, esta vez no habrá ninguna duda de que todas las butacas del recinto lagunero estarán ocupadas (5.100). La expectación se disparó después de la exhibición dada por el base australiano en el Martín Carpena. Pero su currículum ya representaba por sí mismo un motivo más que suficiente para que generara el alto interés que está despertando.

Tras debutar con La Laguna Tenerife en la Basketball Champions League ante el Pallacanestro Trieste –nueve puntos en casi 16 minutos y derrota del equipo– y en ACBfrente al Unicaja –24 puntos y dos asistencias en 22 minutos y 45 segundos para facilitar un contundente triunfo en Málaga–, lo siguiente será la primera vez de Patrick Sammy James Mills (Canberra, 11/8/1988) en el parqué del Santiago Martín. Un aliciente extra, aparte de los ya conocidos por la presencia de Marce Huertas, Gio Shermadini, Tim Abromaitis, Aaron Doornekamp, Bruno Fitipaldo, Jaime Fernández, Fran Guerra, Thomas Scrubb y compañía.

Porque no todos los días viste el uniforme del Canarias alguien que posee un anillo de campeón de la NBA -lo logró en 2014 tras un 1-4 de San Antonio Spurs sobre Miami Heat en la final– o con un recorrido por la competición estadounidense en tantas franquicias: Portland Trailblazers, San Antonio Spurs, Brooklyn Nets, Atlanta Hawks, Miami Heat, Utha Jazz y Los Ángeles Clippers. O que haya participado en cinco Juegos Olímpicos: Pekín 2008, Londres 2012, Río de Janeiro 2016, Tokio 2021 –abanderado y bronce– y París 2024. En realidad, es el primer jugador con una trayectoria semejante en la historia del CB Canarias.

Sin ‘Meet and Greet’

El club quiso ofrecer un anticipo en la tarde de este martes con la presentación de Patty en un 'Meet and Greet', o lo que es lo mismo, un acto en el que se podía conocer y saludar al base fichado el domingo 8 de marzo por la entidad presidida por Aniano Cabrera. La idea era que pudiera asistir público al Santiago Martín y que Mills firmara autógrafos y posara para selfies. Pero todo lo que estaba organizado quedó aplazado como consecuencia de la borrasca. Pronto se sabrá la nueva fecha.

En principio, su puesta de largo en casa será ante el Zaragoza, ocho días después de sobresalir en la cancha del Unicaja. Su entrenador, Txus Vidorreta, fue el primero en mostrarse «sorprendido» por el "alto rendimiento" ofrecido en su primer partido, y más ante un "rival tan complicado como Unicaja". Y no es que dudara de la "calidad que atesora", sino de su estado de forma por el tiempo que llevaba sin competir. "Su último partido importante fue en el Mundial, ante Serbia, hace un año y medio", recordó el técnico. "Pero nos dijo que estaba convencido de que iba a poder ayudar al equipo y entre los dos decidimos que participara, aunque en mi cabeza estaba que lo hiciera ante el Zaragoza", aclaró.

Seguramente, este domingo habrá más de una camiseta aurinegra con el dorsal 88 en el Santiago Martín. El club se comprometió a entregar antes de este partido la remesa especial de uniformes oficiales con el nombre y el número de Patty, réplicas exactas de la prenda que lucirá el australiano que se vendieron bajo demanda.

Repercusión

Se habla de Patty y se habla del Canarias. El impacto de la incorporación de Mills a La Laguna Tenerife y su aterrizaje en España han tenido una repercusión que no ha quedado reducida al ámbito local. Por ejemplo, en poco más de una semana y media, ya ha aparecido en cuatro portadas de la web oficial de ACB: Mills firma por Tenerife, Campeones NBA en Liga Endesa, ¡¡Mills debuta con 24 puntos!! y De Gervin a Mills, la ilusión de un estreno histórico. Un filón para cualquier medio.

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Y una ventana al exterior. The Sporting News, de Australia, no pasó por alto el fichaje: NBA veteran joins La Laguna Tenerife, publicó. Igual que Canberra Times: New baby, new team, encabezó la noticia.Solo un par de referencias.