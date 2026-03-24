¿Qué fichajes a mitad de temporada brillaron en su debut con el CB Canarias? Mills y Tolbert lideran la lista de impactos inmediatos... con varios roscos en su debut

Con la pequeña ayuda de haberse probado en un «partido de entrenamiento» –como lo definió Txus Vidorreta– en la BCL ante el Trieste apenas cuatro días antes, pero el brillante debut firmado por Patty Mills con la camiseta del CB Canarias apenas tiene parangón con el de otros jugadores que llegaron a mitad de campaña al club lagunero y su impacto fue inmediato. Solo Tom Tolbert, en la campaña 88/89, superó, en su puesta de largo, los guarismos del australiano.

Tolbert aterrizó en aquel CajaCanarias a principios de febrero de 1989. Lo hizo para sustituir a Dan Bingenheimer. El ala pívot llegaba de los Charlotte Hornets de la NBA donde apenas había tenido protagonismo, pero su presentación en sociedad fue a la grande: 39 puntos y nueve rebotes, aunque con derrota ante el Barça (97-120). El nuevo fichaje aurinegro no descansó un solo segundo de aquel partido.

Nada que ver con las prestaciones de Mills, que en su debut de este pasado sábado logró 24 puntos en menos de 23 minutos sobre la cancha. Minutaje lógico para alguien que no sabía lo que era un encuentro oficial desde hacía casi un año y que además convivía con el riesgo de aborrecer los aviones tras sus múltiples trayectos (Australia, Estados Unidos, Bélgica, Tenerife, Italia y Málaga) en la última semana. Tolbert, por contra, solo había estado parado las cinco semanas previas a su llegada a la Isla.

Pero es que al margen de estos dos rutilantes casos, nadie más, en las 21 campañas en la élite que acumula ya el CB Canarias, había tenido un impacto tan inmediato y cuantioso.

Varios que se acercaron con buenos estrenos

Ha habido varios que han firmado un debut más que aceptable en ACB, pero nunca en los parámetros que ha dejado ahora Mills. El que más se aproxima, por similitud de escenario, es Alex Stivrins, que coincidió brevemente con Tolbert en el epílogo de la 88/89. El pívot había estado muchos meses parado por una lesión de rodilla –tras brillar en Primera B–, pero en su estreno se fue (en 33 minutos) a los 23 puntos.

De aquella primera época del CB Canarias en ACB también quedan otras llegadas, ya empezado el curso, de ilustre renombre. Quizá la más sonora, al menos por todo lo que acabó significando a posteriori, la de Eddie Phillips, que debutó con 15 puntos ante el Zaragoza en la 84/85. Hasta los 21 se fue Kenny Perry en la 87/88, misma temporada en la que Ricky Winslow se estrenó con 13 tantos. Más floja fue la carta de presentación de Mark Peterson en la 90/91: ocho puntos en 32 minutos para un equipo que acabó descendiendo en Ferrol.

También destacó, pero ya en la etapa moderna, el debut de Lazaros Papadopoulos, en la 13/14. El griego se fue hasta los 15 puntos en 18 minutos, pero no evitó la derrota contra el Zaragoza y ya no pudo jugar más a causa de sus maltrechas rodillas.

Algunos no desentonaron en su debut como canaristas

Tampoco desentonó en su estreno Aaron White, que se fue a 13 puntos en 19 minutos contra el Estudiantes en la 19/20. Los mismos tantos hizo Nick Zeisloft –contra el Baskonia–, si bien el escolta no pudo estrenarse hasta cuatro meses después de haber llegado a la Isla –en la burbuja de Valencia– ya que le pilló de lleno el parón por el covid.

Aaron White protege el balón en el partido de su debut en ACB. / Andrés Gutiérrez

Un poco antes, en la 17/18, Kostas Vasileiadis sumó 12 como carta de presentación en la victoria ante el Barça. Misma cifra que la aportada por Julian Gamble –sustituto temporal de Gio Shermadini– en los primeros compases de la 21/22.

La mayoría, ni bien ni mal

En terreno de nadie quedaron varios estrenos más. Así, Carl English y Dan Kickert se fueron a cinco y seis puntos en la 13/14 cuando debutaron el mismo día, contra el Joventut; mientras que Djorge Gagic, Salva Arco y Joseph Jones hicieron cuatro, dos y seis respectivamente en la reestructuración de la plantilla en el ejercicio 15/16.

Pierre-Antoine Gillet (18/19) y Lahaou Konate (19/20), llegaron apenas había comenzado la temporada, y empezaron su periplo en ACB con ocho y dos puntos respectivamente. En cuatro, por su parte, se quedó Dino Radoncic, otro de los damnificados por el parón de la pandemia.

Ya en la 20/21, Charles Jenkins aportó sobriedad (cinco puntos de inicio) en el camino hacia las semifinales ligueras. Más tarde, en la 22/23, otro fichaje mediático, Leandro Bolmaro, hizo nueve tantos frente al Valencia. Y dentro del capítulo de incorporaciones casi a la desesperada, y que solo jugaron eliminatorias por el título, Oliver Stevic sumó tres puntos en su puesta de largo en la 23/24; y Yanis Morin se fue hasta los seis contra el Joventut hace menos de un año.

Y un buen número de 'roscos' en su puesta de largo

Por contra, son mayoría los fichajes a mitad de curso que jugaron su primer partido de ACB con el CB Canarias y no pudieron estrenar su casillero de puntos ese día. Bien por tener desajustada su mirilla, o directamente porque apenas gozaron de minutos. En el primer grupo, un caso manifiesto en la 23/24, Kyle Guy, inédito tras un 0/5 ante su exequipo Joventut. Luego dejaría varias exhibiciones, tanto en la ACB como en BCL.

Kyle Guy lanza a canasta en el partido de su debut con el Canarias en ACB. / Carsten W. Lauritsen / v

La lista de los demás roscos en su primer partido no es pequeña: Dani Pérez (15/16), Xavi Rey (14/15), Tariq Kirksay (16/17), Taqwa Piñero (16/17), Josh Akognon (17/18), Spencer Butterfield (20/21), Dakota Mathias (22/23), Ilimane Diop (23/24), Ibou Badji (24/25) y Henry Drell (24/25).

Ahora, el siguiente reto para Patty Mills es mantenerse cerca de ese nivel ofrecido en su presentación oficial en la Liga Endesa. Este domingo, contra el Zaragoza, el próximo examen