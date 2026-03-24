El CB Canarias exhibe su poderío a domicilio: victorias con alta puntuación, acierto en el tiro y diferencias amplias

Sin medias tintas. El triunfo del sábado en el Martín Carpena es un ejemplo más de lo que están siendo este curso las victorias del CB Canarias a domicilio dentro de la Liga Endesa. Por una diferencia habitualmente grande, y en especial rodeadas de una puntuación alta y un excelente acierto en el tiro de tres.

Este pasado fin de semana el cuadro de Txus Vidorreta se disparó hasta los 95 puntos. Es prácticamente la media que acumula en sus seis resultados positivos lejos dentro de la Liga Endesa del Santiago Martín: 94,67. Los aurinegros ya llegaron a 96 tantos en las pistas de Andorra y Girona, con un tope de 108 en Lugo contra el Breogán. La serie positiva la completan los 84 que necesitó el Canarias en Zaragoza y los 89 de su éxito en el Palau Blaugrana.

Anota más puntos fuera que en casa

Esa prolijidad ofensiva del cuadro lagunero a domicilio es incluso superior a la de sus resultados positivos en Los Majuelos, donde promedia 93 puntos en sus ocho partidos terminados con signo favorable. Como referencia, el equipo que más anota hasta la fecha en esta ACB 25/26 es el Valencia, con 95,26 de media en sus 23 duelos. Eso sí, los taronja son incluso más espléndidos que el Canarias lejos del Roig Arena: 102,67 puntos en sus seis victorias como foráneo. Eso sí, en el Santiago Martín el cuadro taronja se quedó en 71.

Esos seis triunfos que ya suma a domicilio el Canarias se encuentran todavía lejos de los 13 que acumuló el pasado curso en un total de 20 salidas. Sin embargo sí le mantienen en un lugar destacado de prestaciones como equipo foráneo en esta 25/26. Hasta la fecha solo le superan el Real Madrid con 11, y el UCAM Murcia y el Unicaja con siete cada uno. Además, la escuadra lagunera es, con su +22, una de las que mejor average tienen de visitante. Por delante el Real Madrid (+90), el Valencia (+78), el Barça (+43) y el Murcia (+40).

Mete casi la mitad de los triples que intenta

Otro patrón inherente a los resultados positivos que hasta la fecha viene cosechando el CB Canarias lejos de la Isla es su acierto en el tiro de tres. El 14/30 del Martín Carpena este pasado sábado es el ejemplo más reciente. Producción tras el arco tanto en cantidad como en calidad. Así, en su seis triunfos como foráneo el cuadro lagunero promedia un 49,39% de efectividad, casi 10 puntos porcentuales mejor de su registro global, ya que de por sí es el más destacado de la toda la competición.

Patty Mills lanza un triple en el partido ante el Unicaja. / ACB Photo

En sus victorias fuera de casa anota el Canarias, desde la larga distancia, casi la mitad de lo que tira. Que no es poco. Nada menos que 13,5 de media, y nunca por debajo de los 10. Una de las razones por las que se explica que el conjunto tinerfeño ya sea, tras 23 jornadas, el segundo conjunto que más produce tras el arco: 10,91 de media.

Andorra y Málaga, dos de las mayores diferencias a domicilio

Prácticamente de la mano de ese tino en el tiro de tres y, por extensión, de puntuaciones elevadas, el CB Canarias también se está acostumbrando a ganar fuera de casa de manera holgada. Ya lo hizo en la primera jornada por 32 puntos en Andorra, donde llegó a estar hasta 37 arriba. El sábado se movió en guarismos similares, con un techo de +29, y una renta final de 25. Son de los golpes en la mesa más contundentes de los aurinegros lejos de la isla en estos últimos cursos.

En sus cuatro restantes victorias ligueras de la 25/26 los de Vidorreta también salieron airosos con cierta holgura. Hasta por 24 puntos llegaron a tener de colchón en Lugo, mientras que en Zaragoza, Girona y Barcelona los aurinegros no pasaron apuros en los instantes finales de la contienda. La media +14,83, incluso superior a la del Madrid en sus 11 triunfos: +8,63.