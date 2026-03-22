Patty Mills y el CB Canarias desafían a la edad: un quinteto de casi 200 años en la Liga Endesa

A la que ya era, de largo, la plantilla más veterana de la Liga Endesa, se une ahora otra pieza cerca de los 38 años. Pero lejos de envejecer, con Patty Mills parece que el CB Canarias rejuvenezca por cada día que pasa. Por mucho que llegue a tener un quinteto en cancha que acumula casi 200 años.

Lleva el CB Canarias lidiando, un año sí y otro también, a base de buenos resultados, con el sambenito de poseer una plantilla demasiado vieja. Números en mano, la que más de toda la competición. Y con cierta diferencia respecto a las demás.

Dos por encima de los 40 años

Con los dos únicos jugadores de la la ACB 25/26 que superan los 40 años (Marce Huertas y Aaron Doornekamp), en el roster habitual de 12 solo Héctor Alderete, que acaba de cumplir los 24, estaría por debajo de la treintena. La media, entre los 12 habituales -sin lesiones de por medio- de estos últimos meses -y desde las salidas de Kostadinov y Costa-, se eleva por encima de los 34 años.

Huertas y Mills dialogan durante un momento del partido ante el Unicaja. / Agencia LOF

Un guarismo al que el CB Canarias parece ignorar por completo a tenor del rendimiento habitual del colectivo. Algún bajón de rendimiento de Shermadini, la lesión en la fascia que viene lastrando a Huertas, algunos partidos en los que Abromaitis y Doornekamp apenas suman... Déficits puntuales minimizados en base a la trayectoria global del equipo. Los dos últimos triunfos en la Liga Endesa contra Valencia y Unicaja así lo atestiguan.

Pero es que a ese marcado punto de veteranía se une ahora una pieza que da una vuelta de tuerca más a esa senectud de la que algunos tachan al CB Canarias: Patty Mills y sus 37 años, siete meses y seis días. Esa era su edad cuando debutó, este pasado martes, con la camiseta del conjunto lagunero, en la BCL. Otro archiveterano que se une a la causa, con el añadido de llevar casi un año sin haber jugado partido oficial alguno.

Apuesta arriesgada pero de impacto inmediato

A simple vista una apuesta más que arriesgada la realizada por el equipo lagunero. Un envite cuyos réditos, al menos los inmediatos, han quedado totalmente definidos tras los 24 puntos firmados por el australiano en su debut en la ACB, aportación capital para que su equipo pasara por encima del Unicaja en Málaga.

Manotazo, el de Mills, a su inactividad previa, también al DNI, y declaración de intenciones para hacer realidad el propósito que ya avanzó hace días Txus Vidorreta: mantenerse a un nivel aceptable para estar en los Juegos de Los Ángeles de 2028. Una irreverencia a la edad que vivió un momento superlativo durante algo más de dos minutos del choque ante del Martín Carpena. Así, en los 92 segundos previos al descanso y durante otros 30 del tercer cuarto, Mills coincidió en cancha con Marce Huertas, Thomas Scrubb, Aaron Doornekamp y Gio Shermadini.

Dicho de otra forma, un jugador de 42 años, otro de 40, uno de 37, un cuarto de 36 y el quinto, con 34. O lo que es lo mismo, un quinteto de casi 200 años. Y es que entre los cinco citados jugadores acumulaban, este sábado, 192 años, dos meses y tres días. Y lo cierto es que el rendimiento de esta combinación no desmereció en absoluto, firmando un 4-8 justo antes del descanso, para luego recibir un 3-0 en plena ebullición del Unicaja en el tercer periodo.

Con Abromaitis la edad aumentaría dos años más

Incluso podría el CB Canarias, y dentro de una composición de quinteto nada descabellada, hacer aún más viejo su cinco sobre la cancha. Sería sustituyendo a Scrubb por Tim Abromaitis (cumplirá los 37 el 17 de septiembre), con lo que el global aumentaría en dos años y nueve días.

Para poner en contexto esos casi 200 años de su quinteto, ayer el Baskonia salió a jugar con una formación que superaba los 128 años y medio: Simmons (28), Omoruyi (29), Villar (21), Spagnolo (23) y Edwards (26). Mientras el rendimiento en el bando aurinegro sea igual o similar al ofrecido el sábado en el Carpena, todas estas edades seguirán quedando en un segundo plano.