El CB Canarias humilla al Unicaja Málaga (70-95) con un debut estelar de Patty Mills

Un partido para guardar en la videoteca. El CB Canarias se ha impuesto este sábado al Unicaja Málaga (70-95) tras un encuentro soberbio en todas las facetas y en el que ha destacado, por encima del resto, Patty Mills. En el día de su debut en la ACB -pese a que Vidorreta había anunciado que su estreno tendría que esperar- el base australiano se fue hasta los 24 puntos en un serie más que notable en el tiro: 6/10 en lanzamientos de campo y 8/8 en libres.

Mills fue determinante en la superioridad del cuadro aurinegro, empujado en gran medida por su producción exterior (14 triples de 30 intentos) y en su saber estar cuando más apretó el Unicaja con un 11-0 en el arranque del tercer acto (41-46). En el plano colectivo, mención especial para las ocho asistencias de Fran Guerra, siete de ellas en el tercer periodo para el despegue definitivo de los de Txus Vidorreta. Además, Jaime Fernández se fue hasta los 14 puntos, mientras que Marce Huertas aportó otros 13.

Mills trata de dejar atrás a Cobbs. / ACB Photo

Decimocuarta victoria aurinegra que lo mantiene en zona de playoff, pero sobre todo, subidón anímico ante el impacto generado por Patty Mills. Mediático y deportivo, toda vez que al australiano (siempre ejerció como escolta) no se le vieron fisuras en los casi 23 minutos que estuvo en pista.

Dominador desde el inicio

Insistió mucho de inicio el CB Canarias en el pick and roll entre Huertas y Guerra, y aunque el grancanario no estuvo nada fino de manos en sus finalizaciones, el paulista sí sumó por su cuenta (2-4). Pero cuando realmente empezó a carburar el plantel tinerfeño fue siendo sólido en defensa, asegurando su rebote -y con el ritmo que más le adecuaba en ataque-, y golpeando desde el perímetro gracias a los triples de Fitipaldo y dos de Jaime Fernández para el 5-13 después de casi seis minutos de partido.

En medio de un tanteador y ritmos bajos, el duelo se metió también en una batalla táctica, toda vez que Vidorreta optó jugar sin cincos ante la movilidad de los interiores locales (5-15). Situación táctica a la que se adaptó a la perfección el cuadro isleño, en especial por la primera entrada en escena de Patty Mills, que pese a perder un primer balón empezó a ser desequilibrante y sumar en una acción tras otra.

La primera impronta de Mills

Yendo hacia dentro, el australiano mostró un primer paso demoledor, sangre fría en situaciones al límite de la posesión, y mucha fiabilidad en el tiro libre. Aportó así el exNBA nueve puntos consecutivos, y sin fallo, para que el Canarias alcanzara su máxima renta (11-24), ya dentro del segundo acto.

Ahí, y volviendo al dibujo inicial, el cuadro lagunero tuvo serios problemas para contener cerca del aro a Balcerowski, autor de siete puntos seguidos para que el Unicaja cogiera aire (18-24). Llegó a ponerse a cinco (20-25), pero ahí, y tras varios errores, el Canarias se encomendó al oficio debajo de los dos aros de Giedraitis y Doornekamp, para volver a tomar tierra de por medio. Así, entre el lituano y el canadiense se combinaron para hacer 10 puntos y devolver a los laguneros al +13 (23-36).

Estirón antes del descanso

Una segunda entrada en pista de Mills volvió a dar un impulso extra a La Laguna Tenerife. Primero asistiendo a Shermadini y más tarde anotando de tres saliendo de bloqueo (12 puntos al descanso). El Canarias estaba lanzado y llegó a tener una renta máxima de 17 tras un nuevo mate de Gio (26-43).

Una antideportiva de Shermadini y una falta en ataque de Mills parecían tirar por tierra buena parte del trabajo previo de los aurinegros, pero una recuperación de Huertas finalizada en triple sobre la bocina del segundo acto llevó a los isleños con un colchón de 16 al intermedio (30-46). Ventaja mayúscula, pero sobre todo con una sensación aún más aplastante de superioridad canarista.

Guerra reparte siete asistencias

Ese bajón con el que amagó en el epílogo del segundo periodo sí llegó para el Canarias en un deficiente arranque de tercer cuarto. Sin fluidez ofensiva, y muy blando en labores defensivas, el colapso total llevó a los de Vidorreta a recibir un parcial de 11-0 que apretó el duelo en menos de tres minutos (41-46).

Fran Guerra y Marce Huertas, en el Carpena. / Agencia LOF.

Situación delicada de la que cuadro isleño salió a lo grande. Primero desde el perímetro (triples de Doornekamp y dos de Mills) y luego con las continuaciones de Mills y sobre todo de Thomas Scrubb, que dio un recital de puertas atrás. Acciones que llevaron un sello casi único, el de Fran Guerra, que se disparó hasta las siete asistencias en apenas cinco minutos. Combinación letal con la que el Canarias llegó a la veintena de colchón (46-66).

Pese a la irrupción de Perry y una pérdida de Mills (53-69), el Canarias ni se inmutó y esta vez de la mano de la magia de Huertas no solo mantuvo intacta su renta, sino que la aumentó hasta el 54-78 (32'). Con el partido ya totalmente decantado el cuadro lagunero se gustó desde el arco (dos triples de Jaime) cerró su aro y alcanzó un nuevo tope con la canasta de Shermadini (60-88), con menos de cinco minutos por delante, y ya con Patty Mills en 24 puntos.

Noticias relacionadas

La renta pudo haber sido incluso mayor de no mediar varios errores en triples liberados, y aunque si bien el Unicaja anotó por momentos con cierta fluidez, dos aciertos más desde el arco (Alderete y Giedraitis) terminaron de dibujar la exhibición canarista en el Carpena (66-95).