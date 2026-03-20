El Canarias-Galatasaray de Champions, "un clásico" según Txus Vidorreta

“Casi un clásico de la Champions League”. Así se ha referido Txus Vidorreta a la eliminatoria de cuartos de final de la competición continental que medirá a La Laguna Tenerife con el Galatasaray. Los aurinegros, de hecho, ya se enfrentaron a los turcos en la Final Four de Atenas hace menos de un año, cuando los otomanos apearon a los insulares del sueño de conquistar un torneo del que finalmente salió triunfador el Unicaja de Málaga, rival del Canarias en Liga este fin de semana.

Sonrió Vidorreta cuando, apenas unos segundos después de confirmarse el enfrentamiento, fue cuestionado sobre el compromiso. Se estaba enterando por la prensa porque su comparecencia de previa arrancó al tiempo en el que se estaba celebrando el sorteo. “Es un equipo frente al que ya jugamos el año pasado. No nos fue bien en la segunda parte, pero nos había ido muy bien en la primera. Esperemos llegar a esa eliminatoria en mejor condición física de lo que llegamos a las semifinales de esa Final Four”, deseó el entrenador.

El rival, a detalle

Seguidamente, Vidorreta analizó con algo más de detalle a la escuadra turca. “Es un equipo con muy buenos jugadores a los que conocemos muchos. Algunos porque continúan y otros porque ya nos hemos enfrentado a ellos varias veces. Están dirigidos por un gran entrenador [Gianmarco Pozzecco], exjugador y exseleccionador italiano contra el que también nos hemos enfrentado cuando estaba en el Sassari. Bueno, será casi un clásico de la Champions”, aseveró el bilbaíno.

Málaga, siguiente parada

Entretanto, y apenas unas horas antes de la exigente salida al Martín Carpena para enfrentarse al Unicaja de Málaga, también cuartofinalista y vigente campeón de la BCL, Vidorreta lamentó el “poco tiempo” que ha tenido para trabajar con sus jugadores en “una semana con muchos viajes”, ida y vuelta a Italia y desplazamiento a Málaga. “Ha sido una semana difícil, compleja para poder preparar los partidos y para poder ayudar a la progresión de los jugadores. Por lo demás, bien. Sin grandes contratiempos y con la incorporación al entrenamiento de ayer [jueves] de Joan Sastre a la mitad del trabajo. También sumando algo de trabajo con Patty Mils, Gio Shermadini de vuelta y sin problemas para el resto de jugadores”.

A juicio del preparador aurinegro, el combinado cajista está “en un buen momento”, después de todos los problemas de lesiones que tuvo en el mes de octubre, unidos “a las ausencias de muchos jugadores que habían sido importantes en las temporadas previas por el tiempo que se necesita para dotar de química y de pegamento a una plantilla en la que hay muchos jugadores nuevos”.

Huertas, durante el duelo de la primera vuelta entre La Laguna Tenerife y Unicaja de Málaga. / Arturo Jiménez

En su mejor momento

De esta manera, el Unicaja ha mejorado sus prestaciones “después de la Copa”. “Están jugando bien, con ritmo, con intensidad y con acierto. Si no están viviendo el mejor momento de la temporada, casi. Su línea de victorias-derrotas es la mejor del año con diferencia. Además, fueron capaces de sacar un partido muy importante en Francia y luego garantizarse la primera posición en el sorteo de la BCL con la victoria contra el Joventut”, prosiguió Vidorreta.

En conclusión, el conjunto andaluz es “un rival con plantilla muy larga, diferentes jugadores con diferentes virtudes, pero todos con calidad”. “Incluso fueron capaces de sacar adelante, merced a esa larga plantilla, el partido contra el Joventut pese a tener cuatro ausencias”, advirtió el repartidor insular.