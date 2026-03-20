Vive la pasión del baloncesto: EL DÍA te da la oportunidad de ganar entradas para los partidos de La Laguna Tenerife en la Liga Endesa y Champions League

¿Preparado para una semana que promete quedar grabada en la memoria del baloncesto tinerfeño? Sorteamos 5 entradas dobles para cada uno de los auténticos partidazos de La Laguna Tenerife: Casademont Zaragoza (29 de marzo) y Galatasaray (1 de abril).

La Laguna Tenerife se enfrenta a dos desafíos colosales en el Santiago Martín, y EL DÍA quiere que seas parte del rugido de la grada, que sientas cada canasta y vibres como un aurinegro más. Por eso, ponemos en juego 5 entradas dobles para cada partido: dos oportunidades irrepetibles de vivir un espectáculo cargado de adrenalina, intensidad y emoción pura.

Negro y oro contra el león rojo

📅 29 de marzo · 🕛 12:00 h · 🏆 Liga Endesa

El primer gran asalto llega con fuerza: ¡La Laguna Tenerife vs. Casademont Zaragoza!

Un choque de alto voltaje, con historia, carácter y ritmo vertiginoso. El equipo de Txus Vidorreta buscará dominar la pista frente a un rival de enorme potencial. La tensión se respirará en cada jugada, el pabellón latirá al unísono y cada punto se celebrará como una auténtica hazaña.

Noche europea en La Laguna

📅 1 de abril · 🕗 20:00 h · 🏆 Basketball Champions League

La emoción no da tregua. Apenas unos días después, el Santiago Martín se transformará en un auténtico fortín para acoger los Cuartos de Final de la BCL.

La Laguna Tenerife se mide al Galatasaray en un duelo decisivo, donde el sueño europeo está en juego. Intensidad, orgullo, talento y pasión se fusionarán en una noche que promete ser épica.

Baloncesto del más alto nivel, emoción sin límites y el alma aurinegra empujando desde la grada… imposible pedir más.

¡Participa en el sorteo y gana tus entradas!

EL DÍA quiere premiar a sus lectores con 10 entradas dobles, para que vivan la intensidad del baloncesto en directo como nunca antes. Se repartirán 5 entradas dobles para el partido del 29 de marzo y 5 más para el encuentro del 1 de abril.

No dejes pasar esta oportunidad única de ser protagonista desde la grada en dos citas que prometen pura electricidad. Y no olvides compartir tus mejores momentos en Instagram mencionándonos 👉 @eldia_e.

¿Cómo participar?

Regístrate como lector en EL DÍA: Si aún no eres usuario, ¡es muy fácil! Regístrate gratis en pocos minutos y accede a exclusivos beneficios. Rellena los formularios: Completa el formulario con tus datos. ¡Así de sencillo! ¡A esperar el sorteo! Una vez inscrito, cruza los dedos para ser uno de los afortunados ganadores y vivir la emoción del baloncesto en directo.

Formulario de participación para el sorteo del partido: La Laguna Tenerife vs. Casademont Zaragoza:

Formulario de participación para el sorteo del partido: La Laguna Tenerife vs. Galatasaray:

¿Por qué no te lo puedes perder?

Vivirás una experiencia deportiva inolvidable.

Disfrutarás del mejor ambiente en el Pabellón Santiago Martín , rodeado de la afición más entregada.

, rodeado de la afición más entregada. Sentirás la emoción del juego y el orgullo de apoyar a La Laguna Tenerife en su lucha por los triunfos.

Fecha del sorteo y anuncio de ganadores

Los sorteos se llevarán a cabo uno o dos días antes de cada partido, siguiendo el calendario a continuación:

Partido del 29 de marzo ( vs. Casademont Zaragoza ): el sorteo se realizará el viernes 27 de marzo .

el sorteo se realizará el . Partido del 1 de abril (vs. Galatasaray): el sorteo tendrá lugar el martes 31 de marzo.

Cuando se den a conocer los ganadores, nos pondremos en contacto con todos aquellos afortunados el mismo día del sorteo. ¡Así que permanece atento por si resultas ser uno de los seleccionados! Además si fuera necesario puedes verificar si tus datos de contacto estén al día en tu perfil. Puedes actualizar tu información rápidamente desde la sección 'Mi cuenta' en tu perfil o registrarte sin costo en eldia.es. ¡Te tomará solo unos minutos!

Participa, apoya a La Laguna Tenerife y vive el mejor baloncesto con EL DÍA, el periódico líder en Santa Cruz de Tenerife. 💛🏀

¡Suerte a todos los participantes! 🎉