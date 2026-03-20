La Laguna Tenerife, a Málaga con el 'turista' Patty Mills

El estreno de Patty Mills en Liga Endesa con La Laguna Tenerife tendrá que esperar. Así lo hizo saber Txus Vidorreta en su comparecencia previa al duelo de este sábado (19:00) frente al Unicaja de Málaga en el Martín Carpena, una cita de máxima exigencia para la que el campeón de la NBA no está todavía listo. Mills necesita tiempo para ponerse a tono.

«Creo que no tengo que explicárselo a nadie», expuso Vidorreta al ser cuestionado por el posible estreno de Mills. La ilusión por ver a una estrella mundial vestido de aurinegro es gigante. También la prisa. Vidorreta lo sabe y de ahí su demoledor argumento. Patty jugó en Trieste, en Champions, porque era «un partido de entrenamiento». «Ha podido hacer, por tanto, tres entrenamientos desde que llegó, después de además de un viaje muy largo y muy cansado. Está con mucha ilusión, con muchas ganas, es un jugador con una calidad enorme, pero lleva un año sin jugar», advirtió el entrenador canarista antes de rematar su mensaje. «Si el partido hubiese sido importante, no hubiera jugado».

Con todo, y ante la necesidad de hacer hoy un descarte, Vidorreta adelantó que el elegido será el australiano: «No tiene muchas opciones de jugar salvo que haya algún problema». La próxima semana, no obstante, será clave porque tendrá «cinco entrenamientos buenos de verdad». «Es ahí cuando podrá adquirir el ritmo suficiente para poder entrar en la rotación», argumentó el preparador esperanzado.

Vuelven Gio y Sastre

Para la cita ante el combinado cajista, quinto en Liga (15/17) y con los mismos registros que el cuarto (UCAM Murcia) y el tercero (Barcelona), el comandante de la nave insular sí podrá contar con Gio Shermadini, ausente frente al Valencia Basket y el Trieste por el fallecimiento de su padre, así como con Joan Sastre. El balear, que sale de una lesión sufrida en la Copa, no anda todavía al cien por cien y es probable que haya que gestionar bien sus minutos. El resto de la plantilla aurinegra, eso sí, llega sin problemas a la cita.

A los regresos de Gio y Sastre se suma, en el apartado de buenas noticias, el impulso anímico que supuso el triunfo frente al Valencia Basket del pasado fin de semana en el Santiago Martín (89-71). El recital de baloncesto local hizo vibrar al Santiago Martín, que celebró por todo lo alto una victoria inesperada de fondo (imponerse a uno de los mejores equipos de Europa) y de forma (por lo holgado del marcador y la baja puntuación del rival).

El Unicaja, por su parte, se aferra a los buenos registros en su pista ante el Canarias (histórico de 12-4 en Liga y parcial activo de 4-0) en una campaña en la que, además, solo Madrid, Barcelona y Baskonia han conquistado el Carpena en Liga. Nadie lo ha conseguido en Champions. Ibon Navarro tendrá que lidiar con las ausencias de Tyson Pérez y Kravish, pero recupera a Balcerowski y Chris Duarte. Kalinoski, mientras, es duda por un proceso vírico.

Shermadini, de vuelta a los entrenamientos. / CBC

Navarro, ante un equipo "de escuadra y cartabón"

«Es un equipo que juega de memoria, con el mejor porcentaje de tres puntos de la Liga, sabe reconocer diferentes defensas y encontrar los pases adecuados. El partido pasa por intentar acelerar el ritmo y que no puedan jugar tan cómodos», vaticinó ayer Ibon Navarro al ser cuestionado por el duelo ante el Canarias.

«Tenemos varios jugadores que no saben lo que es jugar contra el Tenerife y es importante que nos escuchen a los entrenadores y a sus compañeros. Tenemos que aprender a usar nuestras contra un equipo que juega tan de escuadra y cartabón», concluyó el técnico de Vitoria.