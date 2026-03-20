El Galatasaray, rival de La Lagua Tenerife en cuartos de final de la Champions League

Ni Joventut Badalona ni Alba Berlín. Tampoco el Nymburk, adversario aurinegro en el Round of 16. El Galatasaray será el rival de La Laguna Tenerife en los cuartos de final de la Basketball Champions League. O lo que es lo mismo, en la eliminatoria de acceso a la Final Four de Badalona 2026.

El combinado aurinegro, que concluyó el Round of 16 como primero de su grupo, afronta la serie con el factor cancha a favor. Es decir, el primer partido se jugará en el Santiago Martín, el segundo en ---- y el tercero, en caso de que fuera necesario, se disputaría en Los Majuelos.

El acto del sorteo tuvo lugar este viernes en la exposición permanente de la Ciudad Romana de Baetulo, en el Museo de Badalona, y fue ofrecido a través del canal de Youtube oficial de la competición. Como representante del Canarias acudió el presidente Aniano Cabrera.

El rival

El Galatasaray, habitual en BCL y verdugo canarista en las semifinales de la última Final Four celebrada en Atenas (80-90), ha accedido a los cuartos de final, tras ser segundo del Grupo I en un triple empate con Rytas Vilnius y Le Mans Sarthe (4/2). Antes, el cuadro turco logró la clasificación para el Top 16 eludiendo el play in, tras ser primero del Grupo E, en la primera fase, con un balance de 5/1.

Su palmarés le convierte en uno de los cocos habituales de la Superliga turca. Fundado en 1911, cuenta con 60 temporadas en la élite y un importante historial en competiciones europeas. Cumple su sexta presencia consecutiva en la BCL, de la que es el actual subcampeón (cayó en la final ante Unicaja Málaga), después de haber sumado un total de 97 partidos de Euroliga y 103 de Eurocup, torneo del que fue campeón en la edición 2015/16, con Ergin Ataman de entrenador, tras derrotar al Granca en semifinales.

Fechas de los partidos

El primero de los choques de cuartos de final se disputará en el Santiago Martín el 31 de marzo o el 1 de abril (martes o miércoles en plena Semana Santa) y el segundo a domicilio en Estambul el martes 7 o el miércoles 8 de abril. Si hiciese falta jugar un duelo de desempate, este se disputaría en Los Majuelos la segunda semana de abril, el martes 14 o el miércoles 15.

El camino hacia el título también se aclara

La Laguna Tenerife no solo conoció este viernes a su oponente en la pugna por un hueco en la Final Four de Badalona, sino también a sus posibles rivales en semifinales y, de la misma manera, a los adversarios que evitaría hasta una hipotética y deseada final. El cuadro insular se mediría al vencedor del cruce entre Nymburk y Rytas Vilnius, evitando así a los españoles Unicaja y Joventut, así como al AEK Athenas y al Alba Berlín hasta la final. Al otro lado del cuadro, precisamente: Unicaja-Alba y AEK-Joventut.

La cita tendrá lugar en el Olímpic Arena de la ciudad barcelonesa, con capacidad para cerca de 13.000 aficionados, entre el jueves 7 y el sábado 9 de mayo. La curiosidad de esta edición es que la fase definitiva del torneo no se jugará de viernes a domingo. Se adelanta un día de la semana al coincidir con una festividad local: las Festes de Maig (Fiestas de Mayo), a celebrar en la jornada del domingo 10 en honor a Sant Anastasi (San Anastasio).

Cuadro de la Basketball Champions League. / BCL

Un habitual en la cita

Para el Canarias, en todo caso, supone ya un éxito encontrarse de nuevo entre los ocho mejores equipos de la cita continental. Así, es la novena ocasión en diez participaciones (todas cuantas ediciones de la Champions League se han celebrado hasta la fecha) en la que los aurinegros se cuelan en el 'Top 8'. Y siempre bajo la dirección de Txus Vidorreta, 'Mr Champions'.