El asalto al Martín Carpena, un desafío mayúsculo para La Laguna Tenerife

El estreno liguero de Patty Mills, el regreso de Gio Shermadini –ausente el pasado fin de semana por el fallecimiento de su padre– o la brillante victoria en la última jornada frente al Valencia Basket son algunos de los argumentos con los que La Laguna Tenerife afronta el choque de este sábado (19:00) frente al Unicaja de Málaga en el Martín Carpena. Una cita de altísima exigencia para los aurinegros, que visitan al quinto clasificado de la competición; un combinado que apenas ha cedido en su pista este curso y que domina con holgura el cara a cara con el Canarias en tierras malagueñas.

El Unicaja, quinto en Liga Endesa con un balance de 15-7, iguala en el tanteo con el Murcia, cuarto, y el Barcelona, tercero, y está a solo un triunfo del segundo, el Valencia. A la escuadra comandada por Ibon Navarro le está costando encontrar la regularidad que le ha permitido ganar títulos en los últimos años –sin ir más lejos, la final de Copa del Rey de Badalona 2023 frente al propio Canarias–, pero se mantiene en la zona alta de la tabla nacional y cerró como líder de su grupo el Round of 16 de la Champions League. Además, y lo que es más importante de cara al duelo de este fin de semana, el cuadro cajista es un local excelente.

Solo tres derrotas en casa

Así, apenas tres equipos han asaltado este curso el fortín del Carpena entre Liga y Champions. En la ACB, a los gigantes Barcelona (77-83 con 17 puntos de Punter y 18 de Shengelia) y Real Madrid (92-96 en una jornada en la que se salió Hezonja con 26 tantos, pero en la que la clave estuvo en el parcial de 11-23 en el último y definitivo cuarto) solo se le suma el campeón de la Copa de Valencia y otro Euroliga, el Baskonia. Los 30 puntos de Howard fueron diferenciales para el triunfo de los de Vitoria, que apretaron en la cuenta atrás (14-28 en los últimos diez minutos) y se impusieron por un ajustado 90-93. El resultado global es de nueve triunfos y solo tres derrotas, pasando a ser el Unicaja el tercer mejor local de la Liga Endesa, en la que ha ganado ocho partidos sobre la más reciente decena en juego. Derrotas contra Real Madrid, en casa, y Río Breogán, fuera.

En Europa, las cuentas son más sencillas. Los malagueños lo han ganado todo en su feudo en condición de locales: 3/0 en la Fase Regular e idéntico global en el Round of 16. En Málaga se gana siempre en Europa.

El careo, también cuesta arriba

El careo particular tampoco es excesivamente halagüeñopara los insulares. Aunque el Canarias venció al Unicaja en el Santiago Martín en la tercera jornada de la Liga (95-79 con una estupenda actuación de Marcelinho Huertas y Gio Shermadini), los antecedentes en el Carpena no invitan al optimismo.

Unicaja y La Laguna Tenerife se han visto las caras en Málaga en 16 partidos de ACB (13 de fase regular y tres de playoff), siendo el saldo total de 12-4 a favor de los cajistas. En las eliminatorias por el título, el balance es de 3/0 para los locales, que le ganaron al Canarias, siempre en cuartos de final, en dos citas de la 16/17 y una de la 22/23.

De hecho, el equipo aurinegro necesitó de nueve intentos para vencer por primera vez a domicilio al Málaga desde el regreso del club a la élite en la campaña 12/13. Ocho fueron los triunfos de los andaluces en su pista (incluido un 69-69 que se resolvió por 85-75 vía prórroga en noviembre de 2015) hasta que, ya en la 18/19 y a las órdenes de Txus Vidorreta, los insulares abrieron como regalo de reyes (el 6 de enero de 2019) un triunfo en el Carpena por 61-78. La gesta se cimentó en las excelentes actuaciones de Javi Beirán (15 puntos) y Davin White y Colton Iverson, ambos con 16.

Iverson defiende al ahora aurinegro Gio Shermadini en la primera victoria del Canarias en el Martín Carpena. / ACB PHOTO

El sorteo de cuartos de Champions, este viernes

El Asisa Joventut, el Galatasaray turco o el Alba Berlín alemán. Uno de esos tres clubes será el adversario de La Laguna Tenerife en el playoff de cuartos de final de la Basketball Champions League. El cuadro aurinegro, que busca su tercer título continental, se medirá a uno de los ya citados segundos en sus respectivos grupos del Round of 16 en una eliminatoria al mejor de tres partidos en la que el Canarias gozará del factor pista.

El sorteo se celebrará en la mañana de este viernes a partir de las 11:00 en Badalona, sede de la Final a Cuatro a celebrar del jueves 7 al sábado 9 de mayo. Asimismo, quedará también configurado el cuadro de lo que resta de competición. Es decir, La Laguna Tenerife sabrá también a qué equipos podría medirse en una hipotética semifinal y cuáles evitaría hasta la deseada final del torneo.