Tim Abromaitis, en la cumbre del CB Canarias

El Pallanacestro Trieste-La Laguna Tenerife del pasado martes no será recordado por su resultado, una derrota sin consecuencias para el equipo isleño en la última jornada del Round of 16 de la Basketball Champions League por la ventaja de saber que ya tenía asegurado el pase a los cuartos de final como líder de grupo. Quizás sí por el estreno de Patty Mills. Y también por la participación de Tim Abromaitis. No fue una más. Con sus minutos en el Palasport Cesare Rubini, cerca de 20, el ala-pívot estadounidense logró algo que solo había hecho un jugador en la historia del CB Canarias, ni más ni menos que sumar 397 partidos con el equipo tinerfeño. No se trata de una cifra cualquiera. Ahí dejó el listón Manolo de las Casas para convertirse en el aurinegro con más actuaciones en encuentros oficiales. Ahora hay dos en la cumbre. Pero muy pronto, ese honor recaerá en un único jugador. Seguramente será este sábado en el pabellón Martín Carpena cuando Tim se quedará solo al frente de la clasificación con su partido número 398 con el CB Canarias.

Desde su debut en la temporada 2015/2016 en una visita al Joventut –nueve puntos y cinco rebotes como tarjeta de presentación–, con Alejandro Martínez como técnico, el de Connecticut ha intervenido en 266 compromisos de la Liga Endesa, 114 de la Basketball Champions League, 13 de la Copa del Rey, tres de la Copa Intercontinental y uno de la Supercopa.

La tinerfeña fue la puerta que le abrió a Abromaitis su estable trayectoria en España (maduró en la Universidad de Notre Dame, en Indiana, y dio el salto a Europa en 2012 para jugar primero en el Asvel Lyon Villeurbanne y el SIG Strasbourg, de Francia, y luego en el Loewen Braunschweig alemán). Después de cuatro temporadas completas en el Canarias, de la 15/16 a la 18/19, fichó por el Unicaja. Pero su regreso a casa no se hizo esperar mucho. El 7 de julio de 2022, el club anunció su regreso. Por delante, tres campañas más, la que está en curso... y las que le faltan, porque el verano pasado firmó la ampliación de su contrato por dos temporadas, hasta 2027.

Los datos de Manolo de las Casas y Tim Abromaitis. / CB Canarias

Jugador de referencia

Su recorrido le ha permitido amasar un buen puñado de registros que están al alcance de pocos. Tim lidera algunas de las estadísticas individuales del Canarias, no solo la de los partidos disputados. En realidad, aparece en los primeros puestos de casi todas. Por ejemplo, es el número uno en actuaciones en ACB(266) por delante de Aaron Doornekamp (236), Marcelinho Huertas (229), Gio Shermadini (223) y Bruno Fitipaldo (205), por nombrar solo a los integrantes del quinteto principal. También es el que más rebotes defensivos ha capturado (799);el segundo en rebotes totales (1.044), en minutos (5.802, por detrás de Germán González, que llegó a 6.087) y en triples (357, a la estela de los 454 de Doornekamp);es el tercero en valoración (2.397, con Shermadini y Huertas al frente con 4.356 y 3.479 puntos) y en mates (62, por los 280 de Shermadini y los 111 de Fran Guerra); el cuarto en anotación (2.190, solo superado por Shermadini, Germán y Huertas, con 3.194, 3.191 y 3.116 puntos)... Y ha tenido tiempo para dejar huella en la BCL. De hecho, en Trieste, se unió al selecto club de jugadores que han superado el listón de los 999 puntos. En resumen, 397 partidos bien aprovechados por Tim.

Y con presencia en algunos de los momentos más relevantes de la historia reciente del club, como la conquista del título de la BCLde 2017 –en la edición de 2022 estaba en el Unicaja– y dos de la Copa Intercontinental, en 2017 y 2023.

Los 27 puntos en Manresa

Si es cuestión de remarcar alguna actuación en concreto de Abromaitis, de tantas que ha vivido, su techo en la Liga Endesa estaría en los 27 puntos que aportó en el pabellón Nou Congost el 7 de abril de 2019 en un BAXI Manresa-Canarias (no fueron suficientes para el equipo de Txus Vidorreta: 91-87). Ese día estableció su récord de triples con siete aciertos. Y tampoco estuvieron nada mal los 34 créditos de valoración con los que terminó una visita al Real Madrid en el mes de febrero de 2018 (89-76).

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Abromaitis ya está a la altura de Manolo de las Casas (397) dentro de una lista que tiene mucha vida y que, seguramente, seguirá deparando movimientos. En el tercer escalón se quedó Jaime Heras (369), pero en los siguientes sí hay jugadores de la plantilla de La Laguna Tenerife con margen para enriquecer sus números. Los mejor situados son Doornekamp (365), Marce Huertas (351), Gio Shermadini (349), Fran Guerra (306) y Bruno Fitipaldo (304).