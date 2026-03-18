Vidorreta: «Repetimos los mismos errores fallando tiros»

Pese a la derrota de su equipo, no acabó del todo preocupado Txus Vidorreta, que en líneas generales realizó varias lectoras positivas. «Hicimos un buen partido, cumplimos con nuestros objetivos de repartir minutos, con el debut de Patty Mills, y además fuimos capaces de hacer, creo que buen baloncesto en 25 de los primeros 30 minutos, en los que controlamos el ritmo del partido», dijo a modo de resumen.

Destacó el técnico canarista que en los 15 primeros minutos su equipo estuvo «siempre con ventaja en el marcador», antes de admitir los errores más evidentes del conjunto aurinegro. «En los últimos cinco del segundo cuarto y especialmente en el último periodo perdimos nuestra ventaja, repitiendo los mismos errores en ambos casos», expresó Vidorreta, en referencia a «fallos en tiros abiertos y también en situaciones cómodas en la pintura», si bien para el bilbaíno hubo otro error aún más grosero. «Lo peor es que en el último cuarto enlazamos seis pérdidas cuando en los 30 minutos previos solo habíamos perdido cuatro balones», reseñó sobre un punto de inflexión que permitió «al Trieste coger confianza para acabar obteniendo una victoria merecida en la que no dejó de creer».

Con todo, Vidorreta considera que el CB Canarias acaba el Round of 16 con «el objetivo cumplido». «Era un partido que no tenía más valor que el hecho de evitar lesiones; y lo hemos conseguido, controlando bastante bien el ritmo. Estamos satisfechos porque terminamos primeros esta fase importante y nos clasificamos con ventaja de cancha para los cuartos de final», añadió.

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En términos muy parecidos se expresó Wes Van Beck. «Empezamos bien, compartiendo el balón y con tiros abiertos; en el segundo tiempo tuvimos la misma energía», resaltó el escolta, antes de reconocer los mismos debes de los que ya había hablado Vidorreta. «Cometimos pérdidas en el cuarto periodo, gracias a las que ellos corrieron y lograron puntos fáciles; y en la parte final fallamos tiros sencillos», añadió el norteamericano.