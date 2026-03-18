Galatasaray, Joventut o Alba, posibles rivales de La Laguna Tenerife en los cuartos de final de la BCL

Una vez cerradas las liguillas del 'Round of 16' de la Basketball Champions League, la FIBA procederá este viernes a sortear los emparejamientos de los cuartos de final, una fase en la que participará La Laguna Tenerife. Lo hará con la ventaja de haber sido el mejor de su grupo, por delante del Nymburk, también clasificado –se quedó fuera el Granca–, y con el correspondiente factor cancha a favor en unos cruces que se desarrollarán al mejor de tres partidos.

Por su condición de cabeza de serie, los aurinegros se medirán con uno de los segundos clasificados de los otros grupos –en ningún caso con el Nymburk–. Y el abanico de opciones se reduce al Asisa Joventut, que será el club anfitrión de la final four programada para los días 7, 8 y 9 de mayo, al Galatasaray y al Alba Berlín. O lo que es lo mismo, el Canarias tendrá que viajar una vez a Badalona, a Estambul o a la capital alemana.

La duda se despejará en el sorteo que se llevará a cabo en la exposición permanente de la Ciudad Romana de Baetulo, en el Museo de Badalona, un acto que será ofrecido en directo por el canal de YouTube de la Champions.

Las fechas

La serie empezará para La Laguna Tenerife en el pabellón Santiago Martín el martes 31 de marzo o el miércoles 1 de abril, entre los compromisos de Liga Endesa entre el Casademont Zaragoza (29) en casa y el Hiopos Lleida fuera (5).

A continuación, el martes 7 o el miércoles 8 de abril, los de Txus Vidorreta librarán el segundo pulso de la eliminatoria a domicilio, a pocos días de recibir al Girona en el campeonato doméstico (11). Y si la ronda de cuartos de final se alarga hasta un tercer cara a cara, todo se resolverá el 14 o 15 de abril en la cancha lagunera, con el enfrentamiento liguero ante el Real Madrid a la vuelta de la esquina (19).

Para el Canarias, lo de llegar tan lejos en la BCL no es nada nuevo. De hecho, la del presente año es su novena presencia en cuartos de final de un total de diez ediciones. Ya son ocho apariciones seguidas en el top 8 de la Champions, todas con Txus Vidorreta a los mandos.

Los otros líderes

Aparte de La Laguna Tenerife, accedieron como líderes de grupo Rytas Vilnius, AEK y Unicaja, por delante en las respectivas clasificaciones de Galatasaray, Alba Berlín y Asisa Joventut. Entre estos ocho equipos está el que levantará el trofeo el sábado 9 de mayo en el pabellón Olímpico de Badalona.

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Aparte de establecer los emparejamientos de los cuartos de final, la BCLdefinirá el cuadro definitivo con los cruces de semifinales de una competición que el Canarias conquistó en las ediciones de 2017 y 2022. El AEK la ganó en 2018 y el Unicaja en 2024 y 2025.