Patty Mills muestra chispa pero poco acierto en su debut con el CB Canarias

Un estreno para la prudencia. En medio de un escenario propicio –ya que su nuevo equipo no se jugaba nada– Patty Mills debutó este martes con el CB Canarias. Una puesta de largo con luces y sombras en medio de la derrota del club tinerfeño ante el Trieste (82-76). Lo esperado para alguien que acaba de aterrizar en una plantilla que apenas conoce (solo ha podido realizar dos pequeños entrenos con el plantel canarista) y todavía más lógico aún cuando el base australiano llevaba casi 11 meses sin haber jugado partido oficial alguno.

Cuatro fueron las rotaciones que protagonizó Mills en su debut como jugador de La Laguna Tenerife. Todas ellas por debajo de los cinco minutos. En total, 15:48’’ en pista. La primera aparición llegó a 4:15’’ para la conclusión del primer acto. Y la hizo Patty de la mano de Marce Huertas. Como si Txus Vidorreta quisiera que el brasileño ejerciera de cicerone de su viejo conocido de la NBA. El procedimiento fue igual con su segunda presencia en pista, ya poco antes del descanso.

Mills lanza un triple en el partido ante el Trieste. / BCL

Declaración de intenciones con su pareja de baile

Pero más para buscar una mayor comodidad, quizá esa rotación elegida en Triste por el técnico canarista fue ya una declaración de intenciones de lo que será el nuevo statu quo del plantel aurinegro. O dicho de otra manera, que Marce genere y Patty ejecute. Y es que las dos primeras bolas que recibió el australiano llegaron de manos del paulista. Falta recibida yendo a canasta y triple lanzado. Una dirección que se repitió en varias ocasiones, toda vez que en apenas un cuarto de hora sobre la cancha Mills lanzó 10 veces a canasta, aunque con solo tres aciertos: 1/3 en tiros de dos y 2/7 en triples, al margen de 1/2 en libres.

Por momentos el rutilante fichaje del Canarias dio la sensación de una facilidad pasmosa para generar hacia la canasta rival –en especial saliendo de los bloqueos en situaciones ya conocidas y que antes ejecutaron jugadores como Sasu Salin y Kyle Guy–, pero a la vez también evidenció una escasa puntería que tiene mucho que ver con su ausencia de ritmo de juego. Una deficiencia que igualmente quedó de manifiesto en su lado de la cancha. En ocasiones algo perdido en el entramado defensivo canarista, y otras veces falto de piernas para hacer frente a una complicada papeleta, la de igualar el uno contra uno ante Ramsey, el más vertical de todos los jugadores del Trieste.

Tres entrenos para subir su nivel antes del partido ante el Unicaja

De resto, Mills mostró claros síntomas de veteranía, como el saber cuándo meter manos en las ayudas (robó así dos balones) y mucha visión de juego, como una asistencia de bolsillo que dio para Sangare, si bien el maliense reeditó generosidad y prefirió que fuera Alderete el que anotara. También se llevó una técnica por flopping defensivo, sanción de la que ya había sido advertido justo antes de finalizar el primer cuarto.

Con el equipo de regreso hoy a la Isla –tomará un vuelo a Tenerife Sur desde Venecia–, Mills tiene ahora otros tres entrenamientos –jueves, viernes y sábado por la mañana– para elevar su nivel baloncestístico y capacidad de acoplamiento con el resto del plantel canarista. Su siguiente prueba, en Málaga contra el Unicaja. Esta vez ya con algo en juego, toda vez que si el cuadro lagunero logra salir airoso del duelo ante el equipo andaluz se colocaría a un triunfo de los de Ibon Navarro y con el average particular ganado de cara a un posible desempate al término de la fase regular. Todo lo que llegue por parte del australiano en el Carpena, e incluso el día 29 frente al Zaragoza, será bienvenido. Su verdadera presentación en sociedad debe producirse a principios de abril cuando arranque los cuartos de final de la BCL.