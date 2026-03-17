El CB Canarias prueba su nueva configuración ante el Trieste, en el debut de Patty Mills y pensando en el Unicaja

Una pretemporada exprés a pedir de boca. El CB Canarias afronta este martes por la tarde (19:30) su último partido del Round of 16 de la Basketball Champions League coincidiendo con su visita al Pallacanestro Trieste. Un duelo intrascendente toda vez que el cuadro isleño ya tiene amarrada su clasificación como primero de grupo, mientras que la escuadra italiana no tiene opciones de pasar. Sin embargo, estos 40 minutos pueden contar con un relevante peso específico para el futuro más inmediato del cuadro aurinegro.

Con el impulso de haber doblegado la pasada semana al Gran Canaria y al Valencia, el Canarias prueba este martes buena parte de su nueva configuración. Aquella que le permite la llegada del rutilante Patty Mills. El australiano aterrizó en la Isla el sábado por la tarde, y apenas 28 horas después volvió a subirse a un avión para meterse en la dinámica del conjunto canarista.

Mills conocerá su nuevo entorno

Es por ello que Mills gozará en este partido de un buen puñado de minutos –condicionado, eso sí, por las limitaciones lógicas de su prolongada inactividad en partido oficial– en la antesala de los cuartos de la BCL. Necesario conocimiento del entorno, aunque con red –a tenor de que el resultado será secundario– y antes de encuentros que resultarán determinantes, caso de la visita al Unicaja del sábado 21, o el cruce continental previo a la Final Four.

Continuidad para Alderete, Bordón y Sangare

Esa toma de contacto de Mills irá de la mano con el descanso –o dosificación de minutos– de algunos de los primeros espadas del cuadro canarista, caso por ejemplo de Marcelinho Huertas; así como por el obligado descarte que deberá hacer Txus Vidorreta para cumplir con la normativa de los cinco cupos. Sin Gio Shermadini –todavía en Georgia por el funeral de su padre– ni Joan Sastre –lesionado–, el roster lo completan los vinculados Dylan Bordón y Mohamed Sangare, que ya debutó el sábado en ACB.

Van Beck penetra ante la defensa del Trieste. / Andrés Gutiérrez / t

Un Trieste sin opciones, pero muy cambiado

Sobre el papel el argentino y el maliense tendrán algo más que el simple rol de completar el roster. Lo mismo que Héctor Alderete, henchido de moral tras su gran choque contra el Valencia. Igualmente es previsible que Vidorreta apueste, durante varios minutos, por un quinteto pequeño, básicamente para no sobrecargar a Fran Guerra. El grancanario va recuperando sensaciones de manera paulatina, pero alcanzar su máximo rendimiento no pasa por sobrecargarle de presencia en pista.

Delante tendrá el Canarias un adversario que ya le incomodó de manera especial en el choque de la primera vuelta, celebrado hace apenas mes y medio, y ganado por el cuadro isleño (84-82) pero tras remontar una desventaja que llegó a ser de 16 puntos a 12 minutos del final. En aquel duelo los de Txus Vidorreta sufrieron con el juego en transición y los triples de los transalpinos, si bien hoy su plantel podría diferir bastante a causa de las lesiones. Pierde el Trieste a Jeff Brooks y quizá a Maikel Brown y Cobbey Ross (35 puntos entre los tres ese día), pero recuperan a Jahmi’us Ramsey, máximo anotador de la LEGA (19,5 puntos de media) y al maliense Mady Sissoko, el más valorado de la BCL: 21,4 créditos por partido.