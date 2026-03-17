El CB Canarias se deja ir en Italia y cierra con derrota la segunda fase

Despedida con tropiezo intrascendente. El CB Canarias cerró este martes el Round of 16 con una derrota ante el Trieste (82-76) en un partido en el que los de Txus Vidorreta fueron por delante durante buena parte de los tres primeros 35 minutos -hasta con nueve puntos de ventaja (47-569-, pero que no supieron cerrar ante un rival que de la mano de Rumsey (31 puntos) se fue creciendo poco a poco.

El poco acierto en el tiro de tres a partir del segundo cuarto (9/35 en total) resultó fundamental para la suerte final del choque, al margen de que un buen puñado de pérdidas innecesarias en el arranque del cuarto periodo supusieron un marcado punto de inflexión. El estreno de Patty Mills fue de más a menos, para acabar el australiano (en 15:48) con nueve puntos (pero un 3/10 en tiros de campo) y dos rebotes.

Pese a no estar muy sólido en el 1x1 en los primeros compases (7-3), el Canarias se agarró a la aportación de sus pequeños, con cinco puntos seguidos de Van Beck y un triple de Fernández (7-11). Pese a algunos tiros más algo precipitados el cuadro aurinegro mantuvo la delantera gracias a unas notables prestaciones defensivas y la aportación de Sangare, primera rotación de los isleños (10-13).

Una buena puesta en escena de Mills

Una impronta que fue mayor con la entrada en pista de Patty Mills, quizá algo blando en defensa, pero tremendamente activo delante (12-19). Pese a que el Trieste contestó de tres en tres (18-19), el Canarias encontró un filón en la movilidad como cinco de Abromaitis (18-24), y de nuevo en la insistencia de Mills (20-27, 10').

Uthoff fue, por momentos, imparable ante la deficiente marca de Giedraitis, pero el lituano respondió en el otro aro con un par de canastas de diversa factura para que la escuadra tinerfeña alcanzara su máxima renta hasta ese momento: 27-36, 15'. Rotando de manera muy equilibrada, el Canarias se estaba gustando, pero ahí se produjo un punto de inflexión.

Fran Guerra se dispone a anotar tras dejar atrás a Sissoko. / BCL

El cuadro de Txus Vidorreta comenzó a errar un tiro tras otro, sobre todo desde el arco (5/19 al descanso tras un 0/6). Ocho intentos seguidos sin acierto, lo que unido a varias pérdidas y no saber aprovechar algunos rebotes ofensivos brindó en bandeja la remontada de su rival.

Una recuperación encarnada en Rumsey, que tras no estar certero desde el arco (0/4) decidió explotar su capacidad física para irse hacia dentro, liderando (12 puntos al descanso) un parcial de 8-0 con el que se llegó en tablas al intermedio.

Otra vez la aportación de los pequeños

La caída aurinegra se mantuvo en el arranque del tercer acto con el alley-oop de Sissoko (39-37). Pero después de más de cinco minutos y medio de sequía, el cuadro canarista reeditó el guion del inicio del choque, con protagonismo para los pequeños. Así, Fernández y Van Beck aportaron de manera notable en los dos lados de la cancha para robar (ayudados por dos balones sueltos que interceptó Guerra), correr, anotar, y calcar el 0-12 recibido previamente para volver así a una máxima renta de nueve tantos (39-48).

Reaccionó el Trieste liderado por el físico de Sissoko (47-51), pero como ya había sucedido en el epílogo del primer periodo, la dupla Abromaitis-Mills impulsó al cuadro aurinegro. El australiano con un triple, y Tim con otra canasta y sacando dos personales en ataque a Sissoko (47-56).

Atasco en ataque e incapaces de frenar a Rumsey

Pero lejos de mantener la misma tendencia previa, el Canarias volvió a verse atascado en ataque, sumando solo desde el tiro libre (55-60), y a continuación gracias a sendas apariciones de Giedraitis para rebañar dos rebotes ofensivos (59-64). Insuficiente porque el cuadro lagunero, que no solo empezó a perder un balón tras otro, sino que la mayoría de esos regalos permitieron correr a los locales, que fueron arañando poco a poco su desventaja (65-66).

Errático de nuevo desde el arco, el Canarias no pudo evitar el juego a campo abierto de los italianos, y mucho menos el estado de trance de Rumsey, líder absoluto de los locales, que se dispararon hasta el 74-68. Los triples de Van Beck y Doornekamp dieron algo de vida al conjunto isleño (77-74), pero de nuevo Rumsey (17 puntos en el cuarto) y varios errores en tiros claros hicieron estéril el intento de enmienda de los laguneros, que, sin nada en juego, cierran con derrota este Round of 16. En dos semanas, los cuartos de final, donde no estará el Gran Canaria, eliminado tras caer en la jornada final ante el Nymburk.