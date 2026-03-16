El Pallacanestro Trieste - La Laguna Tenerife se podrá ver gratis en Canarias: fecha, horario y cómo seguir el partido sin coste

El CB Canarias viaja a Italia para medirse al Pallacanestro Trieste en un partido sin trascendencia clasificatoria, pero clave para mantener el ritmo competitivo. El conjunto lagunero afronta este duelo con los cuartos de final de la FIBA Basketball Champions League ya asegurados, después de haber certificado matemáticamente el liderato del grupo L tras su victoria ante el Dreamland Gran Canaria en el Euroderbi. Los aficionados aurinegros podrán seguir el encuentro de forma gratuita.

El equipo dirigido por Txus Vidorreta logró una valiosa victoria en el Santiago Martín ante el CB Gran Canaria por 79-76, en otro derbi muy igualado que esta vez cayó del lado lagunero. Un gran segundo cuarto permitió al CB Canarias conseguir una ventaja decisiva y administrar la renta durante el resto del encuentro, pese al empuje final del conjunto visitante.

Ese triunfo permitió al CB Canarias asegurar su pase a los cuartos de final de la competición como líder del grupo L. Además, deja al Gran Canaria obligado a ganar su último partido si quiere que los dos equipos del archipiélago estén en la siguiente fase.

El Trieste ya está eliminado de la BCL

Por su parte, el Pallacanestro Trieste solo ha ganado uno de los cinco partidos que ha disputado en esta fase, por lo que ya está matemáticamente eliminado de la competición. En el encuentro de ida, el CB Canarias se impuso por un ajustado 84-82, después de remontar el marcador en un último cuarto decisivo.

¿A qué hora juega La Laguna Tenerife?

El partido Pallacanestro Trieste - La Laguna Tenerife correspondiente a la jornada 6 del grupo L de la Round of 16 de la Basketball Champions League se jugará el martes 17 de marzo, a las 19:30 hora de Canarias (20:30 hora peninsular) en el Palasport "Cesare Rubini" de Trieste, Italia.

Así puedes ver gratis el partido Pallacanestro Trieste - La Laguna Tenerife

El próximo enfrentamiento entre el CB Canarias y el PalaTrieste podrá seguirse en directo y de manera gratuita a través de Courtside 1891, la plataforma de streaming de la FIBA que tiene los derechos oficiales de la Basketball Champions League en España.

Para acceder a la retransmisión solo es necesario registrarse gratuitamente en la web, lo que permitirá disfrutar no solo de este encuentro, sino también del resto de partidos del torneo. Además, la plataforma ofrece resúmenes, reportajes y contenido exclusivo de la competición organizada por la FIBA.

Recuerda que en ElDia.es podrás seguir la última hora de este encuentro, las reacciones posteriores al partido y toda la actualidad del CB Canarias tanto en la Basketball Champions League como en la Liga Endesa.