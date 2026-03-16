Festín de La Lagunta Tenerife desde el arco tras casi cuatro años

Se medía La Laguna Tenerife este pasado sábado al equipo de la Liga Endesa que más triples convierte, con más de 12 por partido, y una media de 16 en sus tres victorias más recientes, pasando en todas ellas de la centena de puntos. Objetivo principal, por tanto, minimizar la producción desde el arco de los de Pedro Martínez para albergar opciones de sorprender al segundo clasificado. Un antídoto no solo perfectamente aplicado por los canaristas, sino que inoculado a sí mismos también le dio réditos superlativos a los de Txus Vidorreta.

Dejó el CB Canarias en solo siete triples anotados al cuadro taronja, al que también le incomodó sobremanera sus situaciones de lanzamientos: solo 20 intentos. Argumento principal para que el Valencia se quedara en 71 puntos, su segunda peor anotación en lo que va de curso. Pero es que el cuadro isleño también sacó a relucir su versión más desatada desde el arco. Hasta 12 triples convertidos coincidiendo con el descanso. Un total de 16 al término del encuentro. Tornas invertidas en un factor clave para el triunfo local, y también un guarismo que ya se echaba de menos en el Santiago Martín... al menos en un encuentro de Liga Endesa.

Y es que sin ser ni mucho menos manco desde el arco en líneas generales –se ha movido habitualmente dentro del top 6 de la competición–, La Laguna Tenerife no estaba mostrándose muy prolijo en su aportación triplista en sus encuentros de casa. Así, antes del choque frente al Valencia el conjunto de Txus Vidorreta sumaba 100 canastas de tres en un total de 13 contiendas, o lo que es lo mismo 7,69 por duelo.

Nada que ver con la facilidad que han mostrado los aurinegros lejos del Santiago Martín en lo que va de ejercicio 25/26. Como si en esos choques a domicilio se liberaran de una supuesta presión que les acogota por jugar ante los suyos. Así, en siete de sus 11 encuentros como visitante el Canarias ha acabado con 10 o más tiros de tres anotados. El tope, las 18 canastas acertadas en la victoria en Girona. En total, 121 triples en 11 duelos, para 11 de media. Muy por encima de sus prestaciones en Los Majuelos.

Pero el sábado todo cambio y el CB Canarias también se desmelenó en La Hamburguesa. Tanto que hacía casi cuatro años que no era tan productivo desde el arco en ACB como local. En Basketball Champions League, este mismo ejercicio, los de Vidorreta ya habían convertido 18 triples contra el ERA Nymburk. Pero para dar con un guarismo igual o mejor hay que remontarse a casi cuatro años atrás. Así, el 30 de abril de 2022 los isleños se fueron a 17 (de 31 tiros) ante el Manresa (94-83), mientras que un mes antes ya habían elevado esa cifra a los 18 (de 38) en su duelo frente al Burgos (91-78).

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Eso sí, los 39 intentos realizados en esta jornada –en un momento del encuentro, a poco del intermedio, los aurinegros llegaron a estar con 21 tiros de tres frente a solo cuatro de dos puntos realizados– son la cuarta marca más elevada del CB Canarias en sus más de 20 años en ACB. El tope –en un choque sin prórroga– sigue estando en la visita al Burgos de 2018, cuando los tinerfeños acabaron con 41 intentos desde más allá del 6,75. El resultado: 15 aciertos y derrota. Por proporción, sobresale el 19/48 en Fuenlabrada en la 21/22. Esa tendencia tampoco le salió bien a los canaristas: tropiezo por 104-96.