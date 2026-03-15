Vidorreta: «Estos eternos jóvenes tienen para rato»

Valoró anoche Txus Vidorreta la rotunda victoria de La Laguna Tenerife frente al Valencia Basket como «un gran partido» de los suyos, marcado por el acierto inicial y el crecimiento defensivo del equipo a medida que fue avanzando el encuentro. «Hemos tenido acierto para quitarnos un poquito de fantasmas de cara al aro en el inicio, aunque al principio tuvimos problemas para controlar su juego llegando y en el uno contra uno», explicó el técnico aurinegro, satisfecho por la manera en que su equipo fue «creciendo desde la defensa» hasta abrir una enorme ventaja en el marcador.

El entrenador del conjunto lagunero felicitó la aportación de la segunda unidad. «Especialmente con Thomas Scrubb y Héctor Alderete, que se unieron a jugadores de la primera unidad como Fran Guerra, pudimos abrir una diferencia muy importante», señaló. Un paso adelante atrás que permitió a los aurinegros contener el ataque del Valencia Basket hasta dejarlo en solo ocho puntos en el segundo cuarto. «A partir del minuto siete hicimos una excelente puesta a punto defensiva que les impidió anotar con comodidad», resumió.

«Llegamos al descanso con 12 triples de 26 intentos, algo que nos dio mucha ventaja», destacó Txus Vidorreta al referirse al gran acierto de los suyos desde la línea de tres. Pero más allá del marcador, el técnico quiso poner en valor el espíritu colectivo del equipo y acordarse de Gio Shermadini. «Esta victoria también va por él, que está en Georgia despidiendo a su padre», recordó el entrenador aurinegro, que también destacó el espontáneo homenaje que le dedicó el Santiago Martín al pívot georgiano al grito de «¡Gio, Gio!».

Insistió Vidorreta en que fue una victoria «claramente coral, con diferentes protagonismos durante el partido». En ese reparto de responsabilidades puso el foco en el papel de varios jugadores. «Hemos contado con la aportación de nuestros treses; y además Aaron Doornekamp en faceta ofensiva y Héctor Alderete en la defensiva han estado de diez», valoró, añadiendo también el trabajo de Tim Abromaitis «resolviendo la papeleta de tener que jugar como segundo cinco con notable alto». A todo ello sumó la aportación de Wesley Van Beck, «muy acertado pese a las faltas», y el buen momento de Jaime Fernández, que sigue aportando.

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Por último, Vidorreta celebró que con esta decimotercera victoria el equipo se asegure «un año más de Liga Endesa». Un registro que, a su juicio, vuelve a poner en valor la competitividad de un grupo que sigue dando guerra temporada tras temporada. «Estos eternos jóvenes siguen demostrando que tienen para rato», dijo el técnico aurinegro.