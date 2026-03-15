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Scrubb: «Mostramos mucha energía en defensa y en ataque»

El canadiense, ‘ayudado’ por su técnico, se lleva el reconocimiento desde la grada

Thomas Scrubb antes de anotar en una contra.

Thomas Scrubb antes de anotar en una contra. / ANDRÉS GUTIÉRREZ

Carlos García

Santa Cruz de Tenerife

Uno de los mayores cabreos anoche de Txus Vidorretra llegó a 1:32” del final, cuando la victoria aurinegra ya estaba más que definida. No con una acción negativa de su equipo, sino por la prisa de Scrubb de irse al banquillo al ser sustituido. El técnico bilbaíno se desgañitaba para que el canadiense tardara en abandonar la pista. La razón, darle tiempo al speaker para que mencionara el nombre del alero y que recibiera la ovación de la grada.

Cuando Scrubb pasó a su lado, y a modo showman, Vidorreta lo frenó agarrándolo, se llevó la mano a la oreja y magnificó un más que merecido reconocimiento a su jugador, que con los 26 créditos de ayer firma su mejor actuación desde que llegara al CB Canarias, si bien su tope en la ACB sigue en los 33 que firmó con el Obradoiro, precisamente en una de sus visitas al Santiago Martín. Con la elástica aurinegra nunca había alcanzado la veintena de nota

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«Después del mal partido y la derrota, hemos ganado dos veces esta semana, en especial contra el Valencia. Es una gran victoria para nosotros. Mostramos mucha energía en defensa y en ataque, y mucha confianza», dijo luego el canadiense en sala de prensa. Para Scrubb, el triunfo de ayer es clave «en la lucha por el playoff» que mantiene el conjunto lagunero», al margen de destacar la capacidad que tuvo el CB Canarias de «frenar los intentos del Valencia de remontar».

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