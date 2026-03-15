Mills no pierde el tiempo, viaja y debutará el martes con el Canarias

Sin tiempo que perder. Sabedor de que, en el mejor de los casos, apenas le quedan por delante tres meses de temporada, Patty Mills se pone manos a la obra para causar impacto inmediato en el CB Canarias. Tras su largo viaje que arrancó el jueves en tierras australianas, el nuevo base aurinegro está viviendo unas primeras horas frenéticas en su nuevo club. Tanto, que si nada se tuerce el fichaje del club tinerfeño debutará este martes en tierras italianas con motivo de la última jornada del Round of 16 de la Basketball Champions League.

Tras llegar al Aeropuerto Tenerife Sur al filo de las 14:00 horas del sábado, Mills pasó reconocimiento médico esa misma tarde, si bien el cansancio acumulado le impidió asistir al Santiago Martín a ver el partido de sus nuevos compañeros. El australiano sí acudió el domingo por la mañana al recinto de Los Majuelos, donde llevó a cabo un sesión en solitario antes de saludar a los técnicos y jugadores del plantel canarista, donde pudo reencontrarse con un viejo conocido: Marcelinho Huertas. Entre las ganas de regresar a las canchas (no juega un partido oficial desde el 25 de abril) y el escenario perfecto para meterse en dinámica –ninguno de los dos equipos se juega nada–, Patty viajo ayer con el resto de la expedición aurinegra y mañana podrá debutar ante el Trieste. El base tendrá por delante dos sesiones preparatorias conjuntas: una esta tarde, y otra, más suave, mañana por la mañana.

De hecho, Mills ya está inscrito desde el sábado en la FIBA con el CB Canarias, que para este desplazamiento se lleva también a Mohamed Sangare, sinónimo de que Gio Shermadini volverá a ser baja por el fallecimiento de su padre. Los laguneros durmieron anoche en Madrid y vuelan este lunes a Venecia para hacer luego carretera hacia Trieste, donde se medirán a un equipo que en la Lega –donde es sexto tras vencer el sábado al Trento– lleva un balance de 9-1 como local, frente al 1-5 que presenta en sus partidos de BCL. La expedición tinerfeña regresará a la Isla el miércoles.