La Laguna Tenerife, frente al Valencia Basket con el impulso del euroderbi

Con el impulso anímico del triunfo en el euroderbi, La Laguna Tenerife quiere cerrar este sábado (19:00) una semana redonda tumbando a uno de los grandes de la Liga Endesa y la Euroliga, el Valencia Basket.

El combinado aurinegro, que sucumbió en Manresa tras el parón por la Copa del Rey y las ventanas FIBA, levantó el vuelo el pasado miércoles, cuando se impuso al Dreamland Gran Canaria en el segundo derbi europeo de la historia. El resultado, liderato matemático del grupo a falta de un partido por disputarse, euforia en el Santiago Martín e inyección de ánimo para un grupo que andaba falto de buenas noticias en los últimos tiempos.

Sin Sastre, Gio ni Mills

Ante el Granca no participó el lesionado en la Copa Joan Sastre y tampoco el recién fichado Patty Mills. Ambos repetirán ausencia. A la lista se suma Gio Shermadini, cuyo padre falleció durante el transcurso de un derbi. Vidorreta aseguró en sala de prensa que el club respetaría y apoyaría la decisión que tomase el jugador al respecto. Y así ha sido. Shermadini ha viajado a Georgia para despedir a su padre junto a su familia y causará baja esta jornada.

Pese al regreso de Scrubb –ausente en el partido de Champions por la normativa de los cupos–, Vidorreta tirará de algún U22 para completar la lista. Dylan Bordón es fijo y Xabi López podría ser el segundo en dar el salto, aunque Sangare (pívot), sería un refuerzo más natural en la zona. Por dentro, en todo caso, le tocará a Fran Guerra redoblar esfuerzos y a Doornekamp y Abromaitis echarle una mano al grancanario. Alivia, al menos un poco, que el Valencia no se caracterice por la fuerza de sus interiores, jugadores más atléticos que fuertes.

Shermadini saluda al público del Santiago Martín justo antes del derbi. / Arturo Jiménez

El Valencia mete miedo

El equipo de Pedro Martín, precisamente, destaca por la velocidad de su juego. Mientras La Laguna Tenerife es el equipo con menos ritmo de la Liga con 71 posesiones por partido, el Valencia es cuarto en la clasificación con 72,6. Y el estilo les sale rentable a los taronja. Marchan segundos con 16/5, solo por detrás de un Real Madrid ante el que perdieron el jueves en Euroliga (96-79). El Valencia es cuarto en el torneo continental, aunque con los mismos números que Madrid y Olimpiacos, tercero y segundo.

Los registros de la entidad que visita hoy Los Majuelos, desafortunadamente, no son halagüeños para los intereses insulares. Los pupilos de Martínez son el cuadro que más anota en la Liga Endesa (95,86 por partido) y vienen de superar los 100 en sus últimos dos duelos: 107 al Andorra y 110 al Murcia el pasado fin de semana. En nueve de sus 21 duelos ligueros han superado la barrera de la centena. También lideran, los taronja, el ranking de valoración, de rebotes (totales y en los dos aros) y de asistencias. Esta jornada, eso sí, llegan con la duda de Kameron Taylor, que no viajó a Madrid por problemas musculares. El alero promedia casi 11 puntos y 13 en valoración por partido.

El Valencia, además, le ha ganado al Canarias en nueve de los últimos diez compromisos directos. La última victoria aurinegra se remonta a noviembre de 2022 (94-78). Desde entonces, el parcial es de 9-0. Esta temporada, eso sí, cinco de las seis derrotas valencianistas se han producido lejos del Roig Arena: en Granada, Murcia, Madrid y Badalona. Toca empujar para ampliar la lista.

Van Beck, el mejor de la historia

Según ha informado la ACB, Wesley Van Beck ya se codea con los mejores tiradores que han pasado jamás por la Liga Endesa. Después de enlazar cinco partidos consecutivos con un acierto igual o superior al 60% desde más allá del arco, anotando 16 de sus últimos 23 intentos, el escolta de La Laguna Tenerife pasa a registrar el que, de terminar así, sería el mejor porcentaje histórico de la competición: un 56,7%, superando así el 56,6% de Alberto Angulo (96/97). El tope de este siglo lo tiene Mindaugas Susinskas (53,3% en la 23/24). Para poder aspirar al ranking, los jugadores deben haber anotado al menos 34 triples en la fase regular. Esto es, uno por partido.