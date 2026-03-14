Un espectacular CB Canarias ridiculiza al Valencia

Como si el espíritu de Patty Mills -no estuvo presente en el Santiago Martín- le hubiera insuflado energías extras incluso sin haber realizado un solo entreno, el CB Canarias ha mostado su versión más arrolladora para doblegar al Valencia Basket (89-71) en un partido sin fisuras por parte del cuadro lagunero.

Aguantó primero el Canarias el intercambio de canastas, luego puso tierra de por medio gracias a sus triples (11 al descanso y 16 al término del partido) y más tarde conservó su importante renta (48-28) a base de oficio. Templanza y saber estar personificados especialmente en Fran Guerra y Thomas Scrubb. El primero autor de nueve puntos, siete rebotes y cinco asistencias, mientras que el canadiense se fue hasta los 26 de nota gracias a sus 16 tantos, seis rebotes y dos asistencias.

Ambos fueron los líderes de un equipo en el más amplio significado de la palabra y que no echó de manos la baja de Gio Shermadini. Una solidez ejemplificada en el saber estar en los momentos más críticos, llevando a su técnico a anular en numerosas ocasiones el tiempo muerto ya solicitado a la mesa. Ese factor psicológico, el de no dejar que el Valencia se creciera nunca, también resultó clave en el triunfo del cuadro canarista, que en esta versión es capaz de tumbar a cualquiera en la Liga Endesa.

Aguanta el intercambio de golpes

Pese a los dos triples iniciales de Huertas y Doornekamp (6-2) y un par de buenas defensas, el CB Canarias no pudo poner tierra de por medio, básicamente porque no le quedó más remedio que hacer lo justo para no verse sacudido por el alto ritmo de partido que logró imponer el Valencia en los primeros compases.

En medio de esas elevadas revoluciones -traducidas en un constante intercambio de canastas y apenas parón alguno ni para obrar cambios-, el Canarias no solo no se achantó cada vez que el cuadro taronja respondió de inmediato a sus canastas (13-14), sino que además redobló la apuesta con el mayor descaro del mundo. Versión atrevida en forma de triples.

La aparición de Wes Van Beck

Primero de Giedraitis y a continuación de Dornekamp (19-16) antes de que entrara en escena Wes Van Beck. El norteamericano erró sus dos primeros tiros (el segundo un airball), pero no se amedrentó (incluso con dos faltas) y comenzó a producir de manera superlativa. Hasta cuatro anotó el escolta, lo que sumado a uno más de Fitipaldo permitió a los locales fabricar un parcial de 15-2 para un 34-22.

Envalentonado en ataque y en una versión casi inmejorable en labores defensivas (con Alderete de invitado inesperado), el Canarias no dudó en mantenerse en el mismo sendero. Camino despejado que le llevó a insistir una y otra vez desde el arco. En esta ocasión por medio de Scrubb para el 37-22. En apenas 14 minutos de juego el cuadro aurinegro había lanzado ya 21 triples... convirtiendo 11. Una barbaridad en relación a la producción de su rival desde el arco (2/5) y también a la de su propio tiro de dos (2/4).

20 arriba y bajada de revoluciones

Amasada una renta casi impensable apenas unos minutos antes, el Canarias logró bajar la revoluciones mientras su fajaba en su traje de faena. Lo hizo, ya sin Van Beck en cancha (por su tercera personal), pero sí con el oficio de Scrubb y Giedraitis en los dos lados de la cancha, y con la vuelta de Huertas, que supo ampliar el abanico de recursos encontrando a Guerra dentro: 43-22.

Sin el acierto previo desde el 6,75 (1/5 antes del descanso), el cuadro de Vidorreta sí tuvo presencia en el rebote ofensivo (cinco segundas opciones en ese periodo) y, sobre todo, dio continuidad a la misma tensión cerca de su canasta, con muchas segundas ayudas que colapsaron a un Valencia sin apenas un referente claro (3/15 en tiros de campo) en ataque. Suficiente, pese a desperdiciar algunas situaciones claras, para que el Canarias mantuviera la renta que se había ganado previamente. El 48-28 del descanso no podía tener otra respuesta que una estruendosa ovación de la grada.

El paso por vestuarios hizo que el Valencia, impotente para hacer daño con su mejor arma, variara el guión y buscara -incluso sin la más mínima prisa- hacer daño en la pintura, tanto con sus grandes como con sus pequeños. Fabricaron así los taronja un parcial de 2-10, donde mucho tuvo que ver el nulo acierto desde el arco de los isleños (0/6), que erraron varios triples totalmente liberados (50-38).

Entendido el cambio de tornas, el cuadro aurinegro se remangó y a base de oficio paró la caída. Sobre todo en la aportación multidisciplinar de Guerra cerca del aro, y en un par de canastas sobre la bocina de los 24, la última de ellas un triple de Abromaitis para el 62-45. Dos libres de Van Beck y una gran última defensa dejaron, antes del cuarto final, la renta lagunera en 16 puntos (64-48). Cuatro menos que al descanso, pero con la sensación de haber salvado la primera embestida seria de los de Pedro Martínez.

Gana en confianza antes del final

Ese alivio por haberse alejado del abismo al que le estaba empujando su rival le dio una enorme confianza al Canarias, que minimizó los dos triples de Puerto tras rebote ofensivo y al filo de la posesión, a base de oficio defensivo. Aplicación traducida en sendos robos, para volver a situarse por encima de la veintena (72-51) y alargar luego ese colchón hasta el 76-56 (34').

El Valencia trató de agitar el encuentro, dándole más velocidad y produciendo de tres en tres, pero el Canarias aguantó con dos varias acciones interiores para mantener a buen recaudo su renta (80-61) mientras se consumía el tiempo. Y por si había alguna rendija a la sorpresa, Scrubb la cerró de golpe con un 3+1 (84-65), secundado luego por otro triple de Fernández (87-65).

Con el Santiago Martín rendido a Scrubb y a Guerra, Vidorreta se permitió incluso el lujo de darle presencia en cancha a Sangare, que le puso la guinda al partido con un mate ante el delirio del canarismo, ya entusiasmado con la llegada de Patty Mills y revitalizado por la victoria de quilates ante uno de los grandes de la Liga Endesa.