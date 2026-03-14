Patty Mills ya está en Tenerife para revolucionar al CB Canarias

El fichaje más mediático del CB Canarias ya está en la Isla. Después de un largo viaje que arrancó el jueves, Patty MIlls ha llegado este sábado, en torno a las 13:30 horas, al Aeuropuerto Tenerife Sur. Y lo ha hecho con las mismas sensaciones de ambición que ya ha dejado patentes en sus redes sociales en estos últimos días, y después de "36 semanas construyendo en silencio".

El base aterrizó en Tenerife, acompañado de su esposa y su hija, en un vuelo procedente de Bruselas, previa escala en Singapur y salida desde Brisbane. Y es que pese a residir habitualmente en Miami, Mills había permanecido estas últimas semanas en su país natal. "Ha sido un momento increíble", resalta Patty en una publicación en su Instagram, sobre un traslado que le ha "permitido vivir el verano australiano después de 20 años". "Gracias por reconactarme a mí y a mi familia con mi país y con mi gente", insistió.

Después de este "especial" paréntisis, Mills tiene ya todos los sentidos puestos "en esta próxima aventura, que es España". Ahora, tras casi 10 meses trabajando en la sombra y sin hacer ruido, a Patty le toca hablar en la cancha. Por lo que muestra, ganas no le faltan. "¡Vamos, Canarias!", expresó con énfasis el veterano director de juego del equipo tinerfeño.

Pendiente de la fecha de su debut

Tras su llegada a la Isla está previsto que Mills pase el reconocimiento médico en las próximas horas. También está pendiente en este momento si el jugador estará o no presente en el partido que La Laguna Tenerife jugará este sábado por la tarde (19:00) en el Santiago Martín ante el Valencia Basket.

En función de ese primer examen, el debut del australiano podría producirse el próximo sábado en la visita al Unicaja, o incluso el martes en Trieste, en un partido ideal para entrar en dinámica canarista toda vez que el cuadro de Txus Vidorreta ya está clasificado para los cuartos de final de la BCL, y todo apunta a que varios de los primeros espadas del equipo aurinegro tendrán descanso.